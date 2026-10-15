Trải nghiệm công dân toàn cầu tại Festival Thanh niên quốc tế

Ngày 15/10, tại Trường Đại học Hà Nội, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức Festival Thanh niên﻿ quốc tế lần thứ IV năm 2026 với chủ đề “Hà Nội, điểm hẹn thế giới” (Hà Nội – Where the world meets). Ảnh: Xuân Tùng

Anh Nguyễn Tiến Hưng – Bí thư Thành Đoàn Hà Nội cho biết, Festival Thanh niên quốc tế﻿ lần thứ IV, năm 2026 là hoạt động thiết thực nhằm tiếp nối và lan tỏa tinh thần giao lưu, hợp tác văn hóa quốc tế; đồng thời tạo cơ hội để thanh niên, sinh viên Việt Nam và các nước gặp gỡ, trải nghiệm, chia sẻ những nét đẹp văn hóa đặc trưng của mỗi quốc gia, dân tộc.

Theo anh Hưng, ngày hội là dịp để tuổi trẻ Thủ đô giới thiệu với bạn bè quốc tế về truyền thống văn hóa, lịch sử và con người Hà Nội; để thế hệ trẻ tăng cường sự thấu hiểu, tôn trọng những khác biệt, xây dựng tình đoàn kết và cùng chia sẻ khát vọng về một thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

“Ngày hội Thanh niên quốc tế lần thứ IV năm 2026 với chủ đề “Hanoi – where the world meets: Hà Nội – Điểm hẹn thế giới” cũng là thông điệp﻿ mà thanh niên, sinh viên Hà Nội muốn gửi gắm và chia sẻ với bạn bè quốc tế. Chúng ta hãy cùng chung tay hướng đến một cuộc sống tươi đẹp, hữu nghị và thân ái khắp năm châu”, anh Nguyễn Tiến Hưng - Bí thư Thành Đoàn Hà Nội bày tỏ.

Ngày hội Thanh niên Quốc tế lần thứ IV năm 2026 mang đến không gian, hoạt động trải nghiệm văn hóa của 13 quốc gia, gồm: Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Thái Lan, Việt Nam và Lào.

Trong khuôn khổ Ngày hội diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa. Trong đó có Carnaval văn hóa﻿ “Sắc màu Thế giới – Hội tụ Hà Nội”. Các đoàn sinh viên và đại diện các quốc gia trình diễn trang phục, âm nhạc, vũ đạo đặc trưng và diễu hành quanh khu vực sân vận động.

Điểm nhấn Ngày hội là hành trình khám phá thế giới thu nhỏ ngay tại Hà Nội. Hành trình được thiết kế qua 4 trạm trải nghiệm: Check-in - On Board - Transit - Landing.

Từ việc nhận hộ chiếu công dân toàn cầu và vé máy bay, các bạn trẻ bắt đầu khám phá các điểm đến văn hóa, thực hiện các thử thách, thu thập dấu mộc và chủ động kết nối với những người bạn mới.

Hoàn thành hành trình với từ 10 sticker trở lên, người tham gia có cơ hội nhận quà lưu niệm, chụp ảnh tại photobooth và được Ban Tổ chức trao Giấy chứng nhận “Hội nhập tốt - Công dân Toàn cầu”

Đặc biệt, hoạt động “Connection Mission – Nhiệm vụ kết nối” được thiết kế xuyên suốt hành trình nhằm khuyến khích người trẻ chủ động bước ra khỏi vùng an toàn, tìm kiếm và làm quen với một người bạn mới, ưu tiên sự kết nối﻿ giữa sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế.

Thông qua một thử thách ngắn hoặc khoảnh khắc chụp ảnh chung, những cuộc gặp gỡ tưởng như tình cờ sẽ trở thành một phần của hành trình Festival, góp phần xóa bỏ khoảng cách về ngôn ngữ, quốc tịch và văn hóa, tinh thần cởi mở, thân thiện và đoàn kết trong thế hệ trẻ.

Ngày hội còn mang đến không gian thể thao và trò chơi dân gian với tinh thần “Thế giới không khoảng cách”. Nhiều trò chơi vận động như kéo co, cướp cờ… thu hút sự tham gia của các đội thi sinh viên Việt Nam và quốc tế, tạo nên không khí sôi nổi.