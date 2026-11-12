Trải nghiệm cánh đồng hoa hơn 10ha, xem show thực cảnh 'Hồn Mường thức giấc'

Nối dài niềm vui Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), trong 2 ngày 11, 12/12 tại khu vực hồ Suối Chiếu (bản Chiếu, xã Mường Cơi, tỉnh Sơn La), chương trình thực cảnh văn hóa Hồn Mường thức giấc sẽ diễn ra. Chương trình do đạo diễn Mai Long và Trần Trung đồng đạo diễn.

Mường Cơi và khát vọng đánh thức các giá trị di sản cốt lõi

Ông Đinh Đức Thắng, Chủ tịch UBND xã Mường Cơi.

Tại họp báo ngày 11/11, ông Đinh Đức Thắng - Chủ tịch UBND xã Mường Cơi - nói khi nhắc đến Tây Bắc, nhiều người thường nghĩ đến những cung đường núi quanh co, những thửa ruộng bậc thang, những nếp nhà sàn và những bản làng bình yên. Nhưng ông muốn giới thiệu một Tây Bắc khác, một Mường Cơi với những câu chuyện văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ, qua tiếng chiêng, nhịp đuống, những lời mo và con người đang mong muốn đánh thức các giá trị cốt lõi của quê hương mình.

Theo ông Thắng, Mường Cơi là một xã miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh Sơn La, là nơi sinh sống chủ yếu của bốn dân tộc, trong đó người Mường chiếm hơn 50%, bên cạnh các dân tộc Dao, Mông và Kinh.

"Chúng tôi luôn có niềm tin rằng điều làm nên sức hấp dẫn của một vùng đất không chỉ là cảnh đẹp mà còn là những câu chuyện gắn với giá trị văn hóa và con người nơi đó. Xuất phát từ suy nghĩ ấy, chương trình nghệ thuật thực cảnh Hồn Mường thức giấc mong những giá trị văn hóa Mường tiếp tục được gìn giữ, các nghệ nhân có thêm cơ hội truyền dạy, thế hệ trẻ thêm tự hào về quê hương và du khách có thêm lý do để quay trở lại Mường Cơi", ông Thắng nhấn mạnh.

Đạo diễn Mai Long.

Khát vọng đánh thức di sản qua 3 chương và 9 cảnh

Đạo diễn Mai Long cho biết, đến với sự kiện, du khách đầu tiên sẽ được đắm mình trong cánh đồng hoa rộng hơn 10ha, trải dài tại khu vực Suối Chiếu. Đây là không gian cảnh quan được chăm chút kỹ lưỡng nhằm phục vụ nhu cầu tham quan, thưởng ngoạn và chụp ảnh trước khi chương trình chính bắt đầu.

Từ sắc thắm của hoa cỏ và không gian lòng hồ thơ mộng, hành trình tiếp tục chuyển qua không gian Nhập Mường - điểm nhấn trải nghiệm cảm giác mạnh đầy tò mò. Được lấy cảm hứng từ thế giới quan Mo Mường và chất liệu tâm linh bản địa, Nhập Mường tái hiện không gian huyền bí thông qua sự kết hợp của ánh sáng, âm thanh và bóng tối. Ban tổ chức lưu ý đây là không gian dành cho những người muốn thử thách sự can đảm, không phù hợp với người sợ tối hay quá nhạy cảm với các yếu tố gây giật mình.

Sau những giây phút hồi hộp, hành trình nhẹ nhàng dẫn dắt du khách đến với đời sống cộng đồng gần gũi qua nhịp Đuống, tiếng Đang và điệu múa Mợi rộn ràng do chính các nghệ nhân và người dân địa phương thể hiện.

Các nghệ nhân biểu diễn mời Mọi tại họp báo.

Đạo diễn Trần Trung cho biết, Hồn Mường thức giấc gồm 3 chương và 9 cảnh, khai thác sâu sắc mạch cảm xúc từ phong tục, nghi lễ đến tình yêu và sự tiếp nối thế hệ.

Chương mở đầu Tiếng gọi bản Mường khắc họa khung cảnh bình minh, nhịp sống sinh hoạt làm nương, gánh nước, nhóm bếp và các cuộc hát giao duyên đôi lứa. Xung đột kịch tính mở ra từ bất đồng giữa hai cha con khi người cha mong muốn truyền dạy lời mo tổ tiên, còn người con lại khát khao tìm kiếm con đường riêng.

Chương hai - Ngọn lửa ngàn đời - lắng đọng với không khí tang lễ khi người cha đột ngột qua đời. Lời mo đưa người con đi vào thế giới huyền thoại tìm lại ngọn lửa cho bản làng. Hình ảnh từ một bếp lửa nhỏ lan tỏa thành nhiều điểm sáng tượng trưng cho sức sống bền bỉ và sự gắn kết của cộng đồng.

Chương cuối - Hồn Mường thức giấc - trở lại với nhịp sống hiện tại. Người con tìm đến các nghệ nhân để học lại tri thức cổ xưa của cha. Trong đại cảnh đám cưới cộng đồng, khi người con quên câu hát, các nghệ nhân cùng dân bản đã tiếp lời, thể hiện sự trao truyền di sản tự nhiên và bền vững qua các thế hệ.

"Hồn cốt của tác phẩm nghệ thuật này được nuôi dưỡng từ bản sắc của chính vùng đất Mường Cơi. Tiếng hát Đang, điệu múa Mợi và nhịp khua Đuống được mang lên sân khấu bởi các nghệ nhân từ bản Thải, bản Mỏ, bản Chiếu, cùng sự góp mặt của cộng đồng các dân tộc Dao, Mông, Kinh trên địa bàn", đạo diễn Trần Trung nhấn mạnh.

Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của khoảng 300 học sinh Trường THPT Tân Lang. Sự hiện diện của thế hệ trẻ bên cạnh các nghệ nhân lão thành giúp câu chuyện gìn giữ di sản không chỉ dừng lại ở lời kể, mà thực sự trở thành hành trình trải nghiệm và tự hào của những con người đang sống trên chính quê hương mình.

Các nghệ nhân xã Mường Cơi biểu diễn điệu múa Mợi

Video: T.Lê