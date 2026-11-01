Trải nghiệm cách làm bột Matcha trà xanh

Lá chè sau khi tách gân được đem nghiền mịn bằng cối đá.

Tại Hợp tác xã (HTX) Matcha Lạc Yên Trà, xã La Bằng, chị Nguyễn Hải Yến, Giám đốc HTX, bắt đầu câu chuyện từ chính những luống chè nguyên liệu. Khác với chè chế biến theo phương pháp truyền thống, chè làm Matcha được chăm sóc theo quy trình riêng, bổ sung dưỡng chất như đạm cá, bột đậu tương nhằm tăng vị ngọt tự nhiên. Khoảng 21 ngày trước khi thu hái, cây chè được che phủ bằng lưới để tăng tích lũy diệp lục, tạo màu xanh đặc trưng và giảm vị đắng chát.

Búp chè sau khi thu hái được đưa vào chế biến ngay để giữ độ tươi. Qua các công đoạn xử lý, phần gân và cuống lá được loại bỏ trước khi nghiền. Chị Yến giải thích, nếu không tách kỹ, gân lá có thể khiến bột thành phẩm kém mịn, ảnh hưởng đến cảm nhận khi thưởng thức.

Điều khiến tôi chú ý là công đoạn nghiền bằng cối đá granite chuyên dụng. Dưới vòng quay của cối, lá chè dần chuyển thành bột mịn. Theo chị Yến, nghiền bằng cối đá giúp hạn chế nhiệt sinh ra trong quá trình chế biến, góp phần giữ màu sắc, hương thơm và chất lượng của trà.

Từ lớp bột xanh vừa hoàn thành, Matcha được sử dụng trong pha chế. Tại Công ty cổ phần chè Tân Cương Hoàng Bình, phường Quyết Thắng, anh Vũ Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Công ty, giới thiệu những cách sử dụng Matcha phù hợp với thị hiếu hiện nay. Bột trà có thể kết hợp với đường, sữa hoặc cốt dừa để tạo nên những thức uống có hương vị phong phú.

Những lá chè khô dần chuyển thành lớp bột xanh mịn dưới vòng quay chậm rãi của cối.

Từ nguyên liệu Matcha, người pha chế có thể điều chỉnh lượng bột, nước và sữa theo từng công thức, tạo nên những ly Matcha Latte có màu xanh bắt mắt, vị trà hòa quyện cùng vị béo dịu. Theo anh Hoàng, Matcha không chỉ dành cho giới trẻ mà còn được nhiều khách hàng lớn tuổi lựa chọn, bởi sự đa dạng trong cách pha chế và thưởng thức. Việc đưa Matcha vào các dòng đồ uống mới mở thêm cách tiếp cận người tiêu dùng bên cạnh hình thức thưởng trà truyền thống.

Với lợi thế vùng chè rộng lớn, Thái Nguyên có điều kiện phát triển thêm những sản phẩm chế biến sâu, bên cạnh các dòng trà truyền thống. Tỉnh Thái Nguyên hiện có hơn 22.000ha chè, sản lượng trên 270.000 tấn búp tươi mỗi năm. Đây là nguồn nguyên liệu quan trọng để các cơ sở nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới, nâng cao giá trị cây chè và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Từ những luống chè được chăm sóc kỹ lưỡng đến công đoạn nghiền bột và pha chế, hành trình làm Matcha cho thấy giá trị của cây chè không chỉ nằm trong cách thưởng thức truyền thống. Sự đổi mới trong chế biến, gắn với chất lượng nguyên liệu và trách nhiệm với người tiêu dùng, đang mở thêm hướng đi cho những người làm trà trên đất Thái Nguyên.