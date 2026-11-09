Trải nghiệm 'Bến Kẻ Chợ' xưa bên hồ Gươm

Không gian sắp đặt nghệ thuật mở đầu với hình ảnh "Bến Kẻ Chợ - Con thuyền chở tinh hoa", tái hiện ký ức giao thương tấp nập đưa sản vật từ các làng quê về đất Kinh kỳ

Đông đảo người dân và du khách chăm chú tìm hiểu những sản phẩm thủ công tinh xảo mang đậm bản sắc văn hóa Thủ đô

Những sản phẩm mây tre mộc mạc qua bàn tay khéo léo của thợ thủ công biến hóa thành các tác phẩm mang sức sống bền bỉ trong nhịp sống hiện đại

Khu vực trưng bày “Đan - Từ tre mây thành hình”, nơi giới thiệu các tác phẩm gia dụng và mỹ nghệ tinh xảo từ làng nghề truyền thống Chương Mỹ

Trưng bày được tổ chức nhằm tôn vinh các giá trị di sản văn hóa, tri ân đội ngũ nghệ nhân bền bỉ giữ nghề, đồng thời tạo điểm nhấn văn hóa – du lịch đặc sắc cho Thủ đô nhân dịp Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam

Không gian trưng bày dễ dàng tiếp cận với người dân và du khách

Không gian “Dòng sông gốm - Từ đất qua lửa” kết nối kỹ nghệ gốm Bát Tràng truyền thống với ngôn ngữ tạo hình đương đại. Đặc biệt là tác phẩm nghệ thuật độc đáo mô phỏng cầu Long Biên bằng gốm kết hợp tinh tế

Tại không gian “Thêu nên lịch sử - Câu chuyện hồ Gươm”, công chúng được thưởng lãm các sản phẩm nghệ thuật thêu tay thủ công truyền thống

Những kỹ thuật đan cầu kỳ, đòi hỏi sự tỉ mỉ từ khâu xử lý nguyên liệu để làm ra sản phẩm dùng được hàng trăm năm được nghệ nhân làng nghề thêu Đông Cứu (Thường Tín, Hà Nội) giới thiệu tới du khách

Bức tranh sắp đặt nghệ thuật từ hàng trăm đường kim sợi chỉ tái hiện truyền thuyết Vua Lê Lợi trả gươm báu cho Rùa Vàng gắn liền với di tích hồ Hoàn Kiếm

Những tác phẩm thêu của các nghệ nhân làng thêu Đông Cứu tại không gian trưng bày

Sự kiện kéo dài đến ngày 3-1-2027, tái hiện hành trình di sản Thăng Long - Kẻ Chợ, mang đến không gian kết nối độc đáo giữa giá trị thủ công truyền thống và nghệ thuật sáng tạo đương đại