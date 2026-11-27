QTO - Giữa bầu trời lộng gió ở mảnh đất Thành Cổ Quảng Trị (phường Quảng Trị), hàng chục khinh khí cầu đủ sắc màu bay giữa không trung như những đóa hoa bung nở tươi thắm. Từ độ cao hàng chục mét, ngắm nhìn toàn cảnh địa danh lịch sử đặc biệt gắn liền với mảnh đất anh hùng mang lại một cảm nhận mới lạ và đầy cảm xúc cho mỗi người. Đó là trải nghiệm đáng nhớ từ Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế-Quảng Trị 2026 với chủ đề “Bay trên quê hương thanh bình”-một trong những điểm nhấn trong khuôn khổ Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026.

Cảm xúc đặc biệt từ không trung

Lễ hội khinh khí cầu thu hút người dân, du khách tham gia - Ảnh: Đ.V

Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế-Quảng Trị 2026 với chủ đề “Bay trên quê hương thanh bình” chính thức khai mạc sáng 27/11 tại phường Quảng Trị, thu hút đông đảo người dân và du khách gần xa. Mỗi người đến với lễ hội đều mang theo tâm trạng háo hức, mong muốn được trải nghiệm và ngắm nhìn không gian Thành Cổ cùng phường Quảng Trị từ trên cao.

Ngắm nhìn toàn cảnh địa danh lịch sử và thị xã Quảng Trị từ trên cao mang lại một cảm nhận khác lạ - Ảnh: Đ.V

Ngay từ sáng sớm, bà Đào Thị Oanh, ở phường Nam Đông Hà đã cùng gia đình vào phường Quảng Trị để hòa mình vào không khí của lễ hội khinh khí cầu. Bà Oanh vui vẻ cho hay: “Lần đầu tiên tôi được chứng kiến lễ hội khinh khí cầu đặc sắc, đông vui như thế này ngay tại địa phương. Đến đây, được hòa mình vào bầu không khí lễ hội, tôi và các thành viên trong gia đình rất phấn khởi”.

Đội ngũ kỹ thuật viên, phi công hỗ trợ mọi người trải nghiệm bay cùng khinh khí cầu - Ảnh: Đ.V

Bước xuống từ khinh khí cầu vừa “hạ cánh”, anh Nguyễn Thanh Tùng, đến từ TP. Huế chia sẻ: “Tôi chưa từng bay cùng khinh khí cầu, nên lần này là cơ hội tuyệt vời để tôi trải nghiệm. Được ngắm nhìn Thành Cổ Quảng Trị và toàn cảnh phường Quảng Trị từ trên cao đã mang đến cho tôi một cảm xúc rất khó tả, trong trái tim dâng lên niềm tự hào, lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc”.

Đội ngũ kỹ thuật viên, phi công hỗ trợ mọi người trải nghiệm bay cùng khinh khí cầu - Ảnh: Đ.V

Trong khi đó, chị Ngô Thị Thanh Hải, người dân phường Quảng Trị bày tỏ sự hào hứng sau khi trải nghiệm chuyến bay khinh khí cầu: “Đây là lần đầu tiên mình được trải nghiệm bay khinh khí cầu. Ban đầu mình cũng hơi lo lắng vì độ cao, nhưng được sự hỗ trợ nhiệt tình của các bạn kỹ thuật viên, phi công và sự động viên từ người thân, mình đã quyết định bước lên khinh khí cầu. Vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân, mình đã có một trải nghiệm rất đáng nhớ. Từ trên cao, Thành Cổ Quảng Trị, dòng sông Thạch Hãn và bầu trời rực rỡ màu sắc của những khinh khí cầu tạo nên một bức tranh thật đặc biệt. Không gian từng ghi dấu những năm tháng chiến tranh ác liệt hôm nay đang được tô điểm bằng sắc màu của hòa bình, niềm vui và hy vọng. Với tôi, đó là một trải nghiệm vô giá trong đời”.

Người dân, du khách hào hứng trải nghiệm bay khinh khí cầu - Ảnh: Đ.V

Kỳ vọng từ sản phẩm du lịch khác biệt

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Văn Hoan cho biết, Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế-Quảng Trị 2026 là hoạt động có tính mới, giàu tính trải nghiệm và khả năng thu hút du khách cao. Thông qua lần đầu tiên tổ chức hoạt động này, tỉnh Quảng Tr ịkỳ vọng tạo dựng một sản phẩm du lịch độc đáo, giàu bản sắc, mang dấu ấn riêng từ sự giao thoa giữa trải nghiệm hiện đại và chiều sâu lịch sử. Không đơn thuần là hoạt động trình diễn hay giải trí, lễ hội được đặt trong không gian thiêng liêng của vùng đất lửa Quảng Trị và đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, kết nối hài hòa với các hoạt động giàu cảm xúc như Lễ chào đại kỳ 2.025m2 được khinh khí cầu kéo lên 50m trên không gian Thành Cổ; Lễ hoa đăng cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại sông Thạch Hãn và hoạt động thả chim bồ câu hòa bình.

Người dân thích thú chụp hình kỷ niệm tại lễ hội khinh khí cầu - Ảnh: Đ.V

Qua đó, tỉnh kỳ vọng quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Quảng Trị gắn liền với thông điệp hòa bình, hữu nghị, đoàn kết và khát vọng phát triển, hội nhập. Cùng với chủ trương tổ chức chuỗi Tuần Văn hóa-Du lịch định kỳ vào ngày 24 hằng tháng, điểm nhấn khinh khí cầu được kỳ vọng sẽ tạo thêm sản phẩm mới, gia tăng trải nghiệm cho du khách, tăng cường kết nối văn hóa với du lịch, thương mại, dịch vụ, từng bước đưa Quảng Trị trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.

Người dân thích thú chụp hình kỷ niệm tại lễ hội khinh khí cầu - Ảnh: Đ.V

Để các hoạt động mang tính mới như lễ hội khinh khí cầu quốc tế không chỉ dừng lại ở hiệu ứng sự kiện ngắn hạn, mà từng bước trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, có sức sống lâu dài, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ hướng đến việc đổi mới mạnh mẽ cách thức tổ chức sự kiện và xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng nhằm mở rộng không gian trải nghiệm, thu hút nguồn khách ổn định từ trong nước và quốc tế. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế du lịch và nâng cao sức cạnh tranh cho điểm đến Quảng Trị trong giai đoạn mới.

BOX: Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế-Quảng Trị 2026 với chủ đề “Bay trên quê hương thanh bình” là một trong những điểm nhấn trong khuôn khổ Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026. Lễ hội diễn ra từ ngày 27-29/11/2026 tại hai địa điểm mang giá trị lịch sử đặc biệt là Thành Cổ Quảng Trị, Quảng trường Giải phóng, phường Quảng Trị (ngày 27/11) và Di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải (ngày 28-29/11).

“Ngành sẽ đánh giá thực chất hiệu quả sau sự kiện này để hoàn thiện sản phẩm. Đồng thời, chú trọng lắng nghe, ghi nhận ý kiến phản hồi của người dân, doanh nghiệp, du khách, các chuyên gia và nhà quản lý về hiệu quả cũng như sức lan tỏa thực tế của lễ hội. Từ đó, phát hiện các mô hình hay, cách làm sáng tạo và những tiềm năng chưa được khai thác hiệu quả để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức trong thời gian tới”, ông Hoan nhấn mạnh.

Đông đảo người dân tham gia lễ hội khinh khí cầu - Ảnh: Đ.V

Song song đó, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục huy động nguồn lực xã hội hóa; tăng cường kết nối chặt chẽ giữa văn hóa với du lịch, thương mại, dịch vụ và các ngành kinh tế có liên quan. Ngành cũng đẩy mạnh vận động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và cộng đồng tham gia phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng; thúc đẩy hoạt động kinh doanh dịch vụ, liên kết phát triển du lịch và thu hút đầu tư. Đặt sản phẩm khinh khí cầu trong sự liên kết tổng thể với các địa bàn và tuyến trải nghiệm giàu tiềm năng trên toàn tỉnh như: Đồng Hới, Nam Đông Hà, Đông Hà, phường Quảng Trị, Hiền Lương-Bến Hải và cung đường Phong Nha-Khe Sanh.

Khinh khí cầu chuẩn bị được bay lên - Ảnh: Đ.V

Đồng thời kết hợp với các sản phẩm trải nghiệm mới, như: Săn mây tại Tân Lập-Hướng Phùng, chinh phục đồi cát bằng xe địa hình ATV tại xã Nam Trạch hay du lịch về đêm, gắn với nhịp điệu tổ chức định kỳ từ ngày 24 hằng tháng của chuỗi Tuần Văn hóa-Du lịch. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương để đẩy mạnh truyền thông dịp trước, trong và sau sự kiện, đồng thời lan tỏa thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, trang Quangtri Tourism và các nền tảng số của sở, ngành, doanh nghiệp du lịch.

Người dân thích thú chụp hình kỷ niệm tại lễ hội khinh khí cầu - Ảnh: Đ.V

Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Trị Lê Phương Bắc bày tỏ kỳ vọng lễ hội này không chỉ tạo ra một sản phẩm du lịch mới mà còn góp phần quảng bá Thành Cổ Quảng Trị, dòng sông Thạch Hãn và những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của địa phương.

“Chúng tôi mong muốn mỗi du khách khi đến với mảnh đất Quảng Trị nói chung, phường Quảng Trị nói riêng sẽ mang về không chỉ những hình ảnh đẹp, những trải nghiệm đáng nhớ mà còn là tình cảm yêu mến đối với một vùng đất anh hùng, giàu truyền thống cách mạng, luôn hướng tới hòa bình và phát triển. Chúng tôi cũng mong muốn mỗi người dân địa phương sẽ là một đại sứ du lịch, cùng chung tay quảng bá hình ảnh quê hương bằng những hành động thiết thực, từ cách ứng xử đến việc giữ gìn cảnh quan và hỗ trợ du khách”, ông Bắc chia sẻ.

Người dân thích thú chụp hình kỷ niệm tại lễ hội khinh khí cầu - Ảnh: Đ.V

Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp cùng sự đồng hành tích cực của các cơ quan thông tấn báo chí, những trải nghiệm mới mẻ khởi đầu từ Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế-Quảng Trị 2026 sẽ là tiền đề quan trọng để Quảng Trị định vị rõ nét thương hiệu du lịch khác biệt trong giai đoạn mới.