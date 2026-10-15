Trải nghiệm Audi Q5 - SUV hạng sang tầm giá dưới 3 tỷ đồng

Audi Q5 bản SUV vừa được giới thiệu tại Việt Nam vào giữa năm nay với giá khoảng 2,849 tỷ đồng . Vậy với mức giá này, một chiếc SUV hạng sang liệu sẽ mang đến cảm xúc thế nào cho người lái?

Một chiếc xe sang "lowkey"

Rõ ràng Audi Q5 không phải một mẫu xe sang mang đến cảm giác hào nhoáng hay đắt tiền. Ngay từ kiểu dáng thiết kế bên ngoài, Q5 đã mang đến một cảm giác cơ khí, công nghệ hơn là cảm giác xa hoa.

Vẻ đẹp của mẫu xe có phần lặng thầm hơn. Thậm chí ở một số góc độ, chiếc SUV còn trông có phần hơi "thường" so với mức giá gần 3 tỷ đồng của mình. Tuy nhiên đây lại là điều khiến nhiều người say đắm mẫu SUV nhà Audi.

Chiếc xe không được thiết kế để làm chiều lòng người đi xung quanh, không được tạo ra để nhận lại những cái ngoái đầu bất ngờ hay ồ à từ người đi phía trước.

Audi Q5 nói riêng hay đa số dải sản phẩm SUV của nhà sản xuất này đều được tạo ra để chiều lòng chính gu thời trang và sở thích của chủ xe - những người yêu sự sang trọng thầm lặng.

Bên trong khoang lái, chiếc SUV sở hữu những trang bị hiện đại quen thuộc với màn hình cong, gồm màn hình kỹ thuật số 11,9 inch sau vô lăng nối liền màn hình cảm ứng trung tâm MMI 14,5 inch. Ở táp lô được trang bị thêm một màn hình 10,9 inch ở ghế phụ.

Trải nghiệm ngồi ở hàng ghế sau của mẫu xe không quá khó chịu. Sau chuyến hành trình dài hàng trăm km ở đa dạng mặt đường, người ngồi hàng sau vẫn không cảm giác mệt mỏi nhờ độ ngả lưng ghế vừa đủ.

Ta không thể đòi hỏi những trang bị quá màu mè như màn hình phụ ghế sau hay bàn làm việc linh hoạt trên một mẫu xe sang tầm giá chưa đến 3 tỷ từ châu Âu. Tuy nhiên ở thời điểm mà hàng 2 của các mẫu xe sang từ Trung Quốc đang tràn ngập trang bị đính kèm, hàng 2 rộng rãi và có phần thưa thớt trên Audi Q5 có thể khiến một số người cảm thấy hơi "thiếu".

Các cổng kết nối trên xe đều là loại tốc độ cao và có thể sạc cho hầu hết thiết bị một cách nhanh chóng, kể cả laptop. Đây là thứ nhiều người sẽ yêu thích khi sử dụng xe hàng ngày, khi mọi thứ đều cần nhanh và tiện.

Nhìn chung cảm giác ở bên trong Q5 là công nghệ và tiện nghi thay vì cao cấp và sang trọng. Đây là thứ khá tương đồng với thiết kế bên ngoài của chiếc xe, khiến Q5 trở nên thân thiện và dễ gần. Nếu như phiên bản SUV có phần quá "chìm" với bạn, Audi đã chuẩn bị sẵn phiên bản Sportback với thiết kế đẹp mắt hơn, thời trang hơn và nổi bật hơn cho bạn lựa chọn.

Đủ hay kiểu Đức

Vị trí ghế lái có vẻ vẫn là nơi được chăm chút và quan tâm nhất trên Audi Q5. Chiếc ghế vừa đủ sự thoải mái khi đi đường dài, đồng thời vẫn có sự ôm sát nhất định với những tay lái muốn thể thao. Phần tựa đầu có thể di chuyển trước-sau được khiến nó phù hợp với nhiều hình thể người lái hơn so với ghế thế thao có phần tựa đầu cố định.

Phía tay trái là khu vực có khá nhiều nút điều khiển cho hệ thống cửa, kính và nhiều chức năng khác trên xe. Đây là khu vực cần vài phút làm quen, sau đó nó cho thấy sự tiện dụng và hiệu quả nếu bạn là người lái và cần chăm sóc cho các vị trí ngồi còn lại.

Khu vực trung tâm cũng mang thiết kế hướng về người lái, các màn hình đều ở vị trí dễ quan sát, dễ thao tác, phục vụ cho việc điều khiển xe của tài xế. Các cảm biến ghi nhận lại các phương tiện xung quanh xe, kể cả xe máy và người đi bộ, và đưa thông tin này lên màn hình phía trước người lái, góp phần giúp việc lái xe trong phố trở nên an toàn hơn.

Chuyển số về vị trí D, nhả chân phanh, đệm nhẹ chân ga, chiếc xe lăn bánh khá từ tốn và thân thiện ở chế độ Balanced. Có lẽ đây là chế độ lái sẽ được người mua Q5 sử dụng nhiều nhất, nó nhẹ nhàng, dễ điều khiển và ngay lập tức thân thuộc với cả những tay lái mới hay lâu năm, dù là nam hay nữ.

Sự thân thiện này không chỉ đến từ tốc độ, mà nó đến từ cả tầm quan sát cao rộng của chiếc SUV, sự chính xác của vô lăng, sự cân bằng của hệ thống treo và cả những công nghệ hỗ trợ, ví dụ như cảm biến xung quanh xe như đã nói.

Chiếc xe không quá mạnh mẽ, gầm rú ở Balanced, tất cả được tiết chế ở mức vừa đủ, lúc cần tăng tốc, tài xế có thể thêm ga và tốc độ tăng lên đều đặn, không giật cục, ít độ trễ và xét trên giao thông đô thị, nó đáp ứng được mọi nhu cầu tốc độ một cách nhẹ nhàng.

Vẫn giữ chế độ Balanced nhưng di chuyển với tốc độ nhanh hơn trên cao tốc, chiếc Audi Q5 vẫn làm tròn nhiệm vụ với đa số người lái, tức là không cần chuyển chế độ lái cho nhu cầu sử dụng xe thông thường. Tất nhiên với những người muốn chiếc xe thể thao hơn và phấn khích hơn, việc đổi sang các chế độ lái khác là cần thiết nếu không muốn điều khiển một chiếc xe quá nhàm chán.

Dynamic hay Individual sẽ là 2 chế độ lái dành cho những người thích chạy xe kiểu phấn khích hơn. Chiếc xe sẽ có thể tăng tốc giật hơn, bốc hơn và mang lại nhiều cảm xúc hơn cho người lái, tất nhiên phải đánh đổi bằng sự giảm thoải mái của các hành khách trên xe. Audi Q5 với hệ thống treo của mình có thể đáp ứng tốt nhu cầu chạy thể thao, với chân ga nhạy hơn, sang số muộn hơn, vô lăng chắc tay hơn.

Tất nhiên đòi hỏi đây là một mẫu SUV thể thao thực sự sẽ là nhiệm vụ quá sức với Q5. Sự chính xác, cân bằng mới là thứ đáng tiền trên mẫu xe này, nó có thể mang lại sự tin tưởng cho hầu hết người cầm lái, theo cách người ta hay đặt niềm tin vào phong cách lái rất "Đức".

Audi Q5 dành cho ai?

Ở thời điểm này, người cầm ngân sách 2- 3 tỷ đồng mua ôtô có quá nhiều sự lựa chọn. Đó có thể là một mẫu xe mang thương hiệu tầm trung nhưng ngập tràn công nghệ và trang bị, có thể là một mẫu xe sang với danh tiếng lâu đời, cũng có thể là một mẫu xe thể thao sơ sài về công nghệ nhưng lại mang động cơ mạnh mẽ.

Audi Q5 thuộc về nhóm xe ở giữa, nó hướng tới nhóm khách hàng vẫn yêu thích những thương hiệu lâu đời, muốn lựa chọn một mẫu xe "lành" hơn cho nhu cầu sử dụng hàng ngày. Q5 hợp với số đông khách hàng, đa dạng giới tính và độ tuổi, đây cũng là nhóm khách mà đa phần các thương hiệu hạng sang hướng tới, vì vậy dù đông nhưng cạnh tranh cũng rất khốc liệt.

Nhìn chung Q5 là lựa chọn đáng tiền ở phân khúc SUV hạng sang tầm giá dưới 3 tỷ đồng , nhưng các lựa chọn khác cũng không kém hấp dẫn hơn. Vì vậy, Q5 có thể bán tốt với Audi bởi những gì nó mang lại cho khách hàng, nhưng trong tổng thể phân khúc xe sang với nhiều đối thủ mạnh, đây có thể sẽ không phải là cái tên bán tốt nhất. Với tầm tiền này, nếu bạn thích Audi Q5, hãy thử trải nghiệm chiếc xe trước khi đưa ra quyết định cho riêng mình.