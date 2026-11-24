HSSV trình diễn nhạc jazz trong Lễ khai mạc Tuần lễ Jazz - Pop - Rock

Tuần lễ Jazz - Pop - Rock là chuỗi chương trình học thuật và biểu diễn âm nhạc do Khoa Jazz Pop Rock và Công nghệ Âm nhạc Nhạc viện TP.HCM tổ chức, sẽ diễn ra từ ngày 24 - 27.11.2026. Chương trình bao gồm các hoạt động workshop, masterclass chuyên sâu và biểu diễn đặc sắc đến từ các nghệ sĩ, giảng viên, học sinh sinh viên (HSSV) trong và ngoài nước.

Tuần lễ Jazz - Pop - Rock khai mạc vào sáng nay 24.11 nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, cũng nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 70 năm thành lập Nhạc viện TP.HCM và 15 năm ra đời của Khoa Jazz Jazz Pop Rock và Công nghệ Âm nhạc.

TS.NSND Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Nhạc viện TP.HCM chia sẻ, Jazz, pop, rock… là những thể loại được sử dụng rộng rãi trong âm nhạc đại chúng hiện nay. Hoạt động đào tạo của Khoa Jazz Pop Rock và Công nghệ Âm nhạc là sự kết hợp giữa nền tảng học thuật cũng như việc nắm bắt các nhu cầu, chuyển động của thị trường âm nhạc, không chỉ có nghệ thuật biểu diễn mà còn là công nghệ tổ chức, sản xuất âm nhạc…

Tuần lễ Jazz - Pop - Rock mở cửa tự do cho tất cả những người yêu âm nhạc tham gia workshop, masterclass với diễn giả là các chuyên gia, nghệ sĩ hàng đầu trong và ngoài nước.

Không chỉ có các nội dung đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu liên quan đến thanh nhạc, piano, keyboard, guitar, trống, saxophone…, các vấn đề thực tế như kết hợp âm nhạc dân tộc với các thể loại khác, cân bằng giữa việc học và theo đuổi đam mê âm nhạc của học sinh sinh viên, thành lập, duy trì và phát triển một ban nhạc như thế nào… cũng sẽ được luận bàn, chia sẻ để mang đến những góc nhìn, kinh nghiệm thực tiễn và có thể áp dụng ngay lập tức.

TS Nguyễn Thị Phương Hoa, Trưởng Khoa Jazz Pop Rock và Công nghệ Âm nhạc, cho biết sau khi hoàn thành khoảng một nửa chương trình đào tạo chuyên ngành chính, HSSV sẽ được học thêm nhạc cụ thứ hai nhằm mở rộng tư duy và khả năng tiếp cận âm nhạc.

Bên cạnh kiến thức trên giảng đường, HSSV còn được rèn luyện qua các hoạt động biểu diễn thực tế. Các chương trình như “Beyond the keys”, “Hat. Hit. Hot” có sự tham gia biểu diễn của toàn thể giảng viên và sinh viên trong Khoa, tạo cơ hội để sinh viên năm đầu học hỏi trực tiếp kinh nghiệm chuyên môn, biểu diễn từ giảng viên và các anh chị khóa trên.

Lịch hoạt động các sự kiện trong Tuần lễ

Với khán giả yêu nhạc, Tuần lễ Jazz - Pop - Rock mang đến cơ hội tìm hiểu sâu hơn về âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn. Trong đó, workshop “Stompbox vs. Multi-Fx” chia sẻ kinh nghiệm phối ghép âm thanh, lựa chọn thiết bị cho guitar điện; nghệ sĩ Joseph Dương cùng ban nhạc Bepop và sinh viên trình diễn Jazz, âm nhạc đương đại, qua đó giới thiệu cách điều hành, giao tiếp và xử lý bài phối của một bandleader trên sân khấu.

Một điều dễ nhận thấy là các chương trình nghệ thuật hiện nay không chỉ hướng đến mục tiêu “nghe” hoặc “xem” thuần túy mà nhấn mạnh đến yếu tố “trải nghiệm”, nghĩa là đòi hỏi sự đa dạng và đặc sắc trong cách thức tổ chức để thu hút đông đảo người tham gia nhất có thể.

Có thể nói, Tuần lễ Jazz - Pop - Rock là sự kiện âm nhạc có ý nghĩa, tạo không gian kết nối giữa các chuyên gia, nghệ sĩ, học sinh, sinh viên (HSSV) và công chúng. Đây cũng là dịp để các bên cùng biểu diễn, chia sẻ kiến thức và trải nghiệm những sắc màu âm nhạc đa dạng.