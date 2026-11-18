Mái nhà của những “đứa con” đặc biệt

Từ ngày chồng mất, cô Phượng - giáo viên Trường THCS Gia Thuỵ (Hà Nội) và hai cô con gái trải qua tháng ngày sống lặng lẽ nương tựa vào nhau trong căn nhà nhỏ.

Thế nhưng những năm tháng ấy, căn nhà lại trở nên đầm ấm hơn bởi sự xuất hiện của nhiều thành viên mới không cùng chung huyết thống. Đó là những cậu học trò đang mất phương hướng được cô đích thân đón về, chăm sóc và uốn nắn bằng tình yêu thương.

Là một giáo viên dạy Giáo dục công dân, điều cô Vũ Thị Phượng quan tâm nhất không phải học sinh có thành tích thật giỏi mà nằm ở việc các em trưởng thành về mặt đạo đức, nhân cách, có môi trường học tập và sinh hoạt lành mạnh để yên tâm phát triển. Vì vậy, cô dành sự quan tâm lớn tới các học trò bị gán mác “cá biệt”.

“Tôi nhận rõ mỗi học sinh đều có năng lực riêng, ngay cả những em mải chơi nhất, không có hứng thú học hay bị đánh giá rằng không có khả năng tiến bộ. Điều các em cần là sự định hướng, đồng hành đúng cách, kịp thời và liên tục”, cô Phượng cho hay.

Nhớ lại câu chuyện của em Quốc Việt – cậu học trò đầu tiên được cô đón về chăm sóc chia sẻ thời điểm ấy, cả thầy cô và phụ huynh đã trải qua nhiều “phen” bất lực trước sự nghịch ngợm của con trẻ.

Dù thường xuyên hỏi han, đốc thúc nhưng biểu hiện khủng hoảng tâm lý, sự nhạy cảm của tuổi 14 -15 khiến việc kết nối giữa cha mẹ và con cái trở nên khó khăn hơn.

Cô Phượng – giáo viên Trường THCS Gia Thuỵ (Hà Nội). Ảnh NC.

Vì vậy, cô Phượng đã chủ động tìm gặp và xin phép phụ huynh đưa Việt về nhà để tự tay dạy bảo. Tại đây, cô dạy em những điều nhỏ như nấu cơm, rửa bát, quét nhà, để học trò hiểu và có ý thức san sẻ trách nhiệm chung với gia đình.

Mặt khác, cô cũng không ngại cùng ngồi, cùng nghe giảng kiến thức ngoài chuyên môn với học trò, tự tay hướng dẫn lại bài học và sẵn sàng nhờ đồng nghiệp hỗ trợ kèm cặp.

Những ngày đầu tiên, Việt nhiều lần bật khóc vì nhớ nhà, nhất quyết xin cô cho về. Song, cô Phượng vẫn kiên nhẫn phân tích cho em sự thiệt thòi nếu không học, động viên học sinh hãy coi nỗi nhớ thành động lực để cố gắng rèn luyện.

Dưới sự dìu dắt tận tình của cô giáo, Việt dần ý thức được tầm quan trọng của kỳ thi chuyển cấp và nỗ lực ôn tập. Đến nay, cậu học trò ham chơi, “ngỗ ngược” đã trở thành một tiếp viên hàng không của hãng Vietnam Airlines.

Tiếng lành đồn xa, phương pháp giáo dục của cô Phượng được nhiều phụ huynh biết đến, thậm chí có những phụ huynh chưa quen biết nhau đã mở lời gửi gắm con em.

Cơ duyên bất chợt giữa cô và cậu học trò Anh Đức cũng bắt đầu từ đó. Hoàn cảnh gia đình éo le khi mẹ mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, lại là con một, thiếu thốn sự chia sẻ đã khiến em khép mình và vùi đầu vào chơi điện tử.

“Tôi và mẹ của Đức vốn không quen biết nhau, cũng không có tiền giúp đỡ chị ấy trong cơn hoạn nạn nhưng tôi sẵn sàng nhận Đức. Tôi hứa với chị sẽ làm cho Đức tốt lên và tôi đã làm được”, cô Phượng hồi tưởng.

Giữa mùa dịch Covid-19 căng thẳng, cô vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa làm thầy, khi nghiêm khắc dạy dỗ, khi tỉ mẩn chăm chút cho học sinh từ bữa ăn, giấc ngủ tới bài vở.

Thậm chí, đã có lần hai cô con gái của cô Phượng tâm sự: “Con thấy hơi tủi thân vì con mới là con đẻ của mẹ”.

Tới nay, mái ấm nhỏ của cô Vũ Thị Phương đã mở cửa đón học trò vốn chênh vênh sau khi được cảm hóa, nghẹn ngào xin ở lại không muốn rời đi.

Gieo lại niềm tin bằng lòng bao dung

22 năm đứng trên bục giảng bộ môn Giáo dục công dân, trong đó có 16 năm gắn bó với Trường THCS Gia Thụy, cô Vũ Thị Phương luôn nở nụ cười tự hào khi nhắc tới công việc của mình. Trước đó, cô cũng có nhiều cơ hội chuyển sang công việc khác, đãi ngộ tốt hơn tuy nhiên cô vẫn kiên định lựa chọn ở lại với học trò, đồng nghiệp và mái trường gắn bó với mình suốt 16 năm.

Cô Phượng cùng các học trò của mình. Ảnh NC.

“Hàng ngày tôi đến trường không chỉ để dạy mà còn để ngắm nhìn học trò, những đứa trẻ mà tôi coi như con của mình. Nhìn thấy các em hào hứng, thích thú trước mỗi bài học, mỗi câu chuyện khiến tôi có thêm động lực để ở lại với nghề giáo và là cô giáo dạy Giáo dục công dân”, cô Phượng bộc bạch, đôi mắt lấp lánh niềm hạnh phúc bình dị.

Nếu trước kia, Giáo dục Công dân thường bị đánh giá là khô khan, giáo điều thì sau khi đổi mới sang chương trình GDPT 2018, môn học này được thiết kế thành bốn phần, bao gồm giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, kinh tế và pháp luật.

Theo cô giáo Vũ Thị Phương đánh giá, điều này làm tăng thực tiễn của môn học. Đồng thời, cô xem đây là cơ hội mở ra thử nghiệm nhiều phương pháp giảng dạy sáng tạo. Từ đó, biến mỗi giờ lên lớp thành trải nghiệm hấp dẫn hơn, giúp học sinh tiếp cận kiến thức bằng sự hứng khởi tự nhiên nhất.

Với quan niệm nhất quán “Mọi cố gắng đều vì học sinh”, cô luôn đồng hành sát sao cùng các em vượt qua chuyển biến tâm lý của tuổi dậy thì. Ngay cả khi không có lịch lên lớp chính thức, chị vẫn dành phần lớn thời gian ở trường để lắng nghe, cùng phụ huynh gỡ rối trăn trở về con em.

Đồng thời, giúp đỡ học sinh ngay khi phát hiện gặp rào cản trong học tập, những bất ổn sức khỏe hay khúc mắc thầy cô, bạn bè.

Nhờ lan tỏa tình yêu thương và sự thấu hiểu ấy, mỗi lớp học do cô giáo Vũ Thị Phượng chủ nhiệm đều có học sinh vượt khó thay đổi bản thân, tiến bộ vượt bậc trong học tập. Nhiều em có thành tích học nổi trội, là thủ khoa đầu vào của trường trung học phổ thông trọng điểm của thành phố hay được tuyển thẳng vào đại học top đầu.

Nhắc đến cô Vũ Thị Phượng, nhà giáo Nguyễn Thị Mỹ Linh - Hiệu trưởng nhà trường tự hào chia sẻ: “Cô Phượng là người điềm đạm, cô đã biến những giờ học mà nhiều người cho là khô khan thành những tiết học hứng thú, nhiều trải nghiệm cho học trò. Trải qua nhiều biến cố, cô vẫn luôn vững vàng để vượt qua gắn bó với nghề và sẵn sàng đón những học trò khủng hoảng tâm lý về chăm sóc, dạy bảo. Đối với nghề giáo, niềm vui của chúng tôi là được ngắm nhìn học trò trưởng thành, những tiến bộ của học trò chính là động lực cho chúng tôi gắn bó với nghề”.