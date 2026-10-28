Trải lòng cay đắng của các bị hại từ 'màn kịch' lừa đảo của Phó Đức Nam

Sáng 28/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (tức “Shark” Bình) cùng 185 bị cáo đồng phạm trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Trốn thuế” và “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Trước đó, chiều muộn 27/10, đại diện Viện KSND TP Hà Nội đã công bố xong bản cáo trạng dài gần 300 trang truy tố 188 bị cáo trong đường dây 920 vụ lừa đảo ngoại hối, chứng khoán do Mr Pips Phó Đức Nam cầm đầu, gây thiệt hại hơn 1.560 tỷ đồng.

Bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips).

Trong số 920 vụ lừa đảo, Viện kiểm sát nêu 60 vụ lừa đảo điển hình cho thấy, về độ tuổi của các bị hại từ 22 đến ngoài 70. Các bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Quảng Ngãi...

Khác với những phiên tòa bình thường, ở phiên tòa này, Hội đồng xét xử chia sẻ với điều kiện di chuyển xa xôi để tham dự phiên tòa của nhiều bị hại nên đã dành thời gian cho họ được trình bày nguyện vọng đầu tiên, trước khi xét hỏi các bị cáo.

Trước khi phiên tòa diễn ra, Hội đồng xét xử đã triệu tập 919 bị hại đến phiên tòa để tham gia tố tụng. Tuy nhiên, 140 bị hại không đến phiên tòa và có đơn xin vắng mặt. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, các bị hại đã có lời khai đầy đủ được lưu trong hồ sơ vụ án.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter).

Trình bày trước tòa, các bị hại đều ngại nói tên, họ chỉ đọc số thứ tự vụ việc khi được mời phát biểu. Theo trình bày của các bị hại, người bị Mr Pips và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt ít nhất là 12 triệu đồng và nhiều nhất đến 30 tỷ đồng.

“Kịch bản” chung khiến các bị hại bị lừa tiền lúc đầu không phải bắt đầu bằng quyết định đặt cược một khoản tiền lớn. Họ khẳng định, đã đọc báo nhiều nên rất cảnh giác với những cuộc gọi mời đầu tư ngoại hối, chứng khoán.

Các bị hại cho biết, lúc đầu họ không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn vì lo bị lừa. Tuy nhiên, những người tự giới thiệu là nhân viên tư vấn của các sàn ngoại hối, chứng khoán vẫn kiên trì gọi điện, nhắn tin, giới thiệu cơ hội kiếm lời và hướng dẫn mở tài khoản để sinh lời nhanh nên họ cũng bị dao động phần nào.

Phiên tòa xét xử Mr Pips Phó Đức Nam và đồng phạm.

Bị hại N.V.X được nhân viên tư vấn gọi điện mời đầu tư vào sàn IB Mex. Lo ngại nguy cơ bị lừa, ông đến tận văn phòng gặp người tư vấn để tìm hiểu, nhưng cuối cùng vẫn bị lừa hơn 1,4 tỷ đồng.

Bị hại C.T.L đã đầu tư hơn 6 tỷ đồng sau khi được hướng dẫn chuyển tiền qua ví Ngân Lượng. Bà L cho biết, sau khi được tư vấn, vì tin tưởng vì dịch vụ gắn với tên tuổi của “Shark” Bình, người thường xuất hiện trên truyền hình nên bà đã đầu tư số tiền lớn và bị mất...

Bị hại T.T.M bị nhân viên tư vấn dụ dỗ nạp tiền đến hơn 10 tỷ đồng và chỉ rút được hơn 1,1 tỷ đồng. Trước tòa, bà M vừa khóc vừa kể về những lần bà xuống tiền đầu tư như sự mất trí của mình.

Các bị hại xếp hàng làm thủ tục tham dự phiên tòa.

Theo lời bà M, khi tiền trong tài khoản của bà đã hết, các nhân viên tư vấn vẫn gọi liên hồi giục bà vay thêm 10 tỷ đồng chuyển vào tài khoản để gỡ lại số tiền đã thua. “Phần lớn, số tiền tôi bị thua là tiền vay ngân hàng và người thân, chứ không phải khoản tích lũy sẵn có. Tôi đã có lúc tuyệt vọng, mua thuốc ngủ với ý định tự tử nhưng được gia đình phát hiện và cứu kịp thời. Đến thời điểm ra tòa, tôi vẫn phải trả từ 40-50 triệu đồng tiền lãi mỗi tháng cho các khoản vay trước đây”, bà M đau xót kể lại.

Sau sự việc này, bà M đã phải bán nhà, bán đất, bán xe để trả nợ và phải chuyển sang ở nhà thuê. Những khoản nợ khiến vợ chồng bà thường xuyên mâu thuẫn và cuối cùng dẫn đến ly hôn. Hiện nay, bà và các con đang sống mỗi người một nơi.

Bị hại H.T.H đã mất hơn 20 tỷ đồng sau khi tham gia các sàn giao dịch do đường dây của Mr Pips vận hành. Bà bị hai nhân viên tư vấn cùng lúc gọi điện dồn dập cả ngày lẫn đêm để tiếp cận, mời chào. Tin tưởng vào những điều nhân viên tư vấn, bà đã nạp vào các sàn ngoại hối, chứng khoán tổng số tiền hơn 21 tỷ đồng, nhưng chỉ rút được hơn 1 tỷ đồng.

Các bị hại vào phòng xử án.

Bị hại L.Q.V cho biết, anh mất hơn 4 tỷ đồng sau một năm (từ 23/10/2023 đến 23/10/2024) đầu tư vào các sàn ngoại hối, chứng khoán. Theo lời anh V, cứ nửa đêm, các nhân viên thay nhau điện thoại giục anh nạp tiền như đòi nợ. Họ kích động rằng, đã đổ cả đống tiền vào rồi thì hãy cố thêm tý nữa, đảm bảo vài ngày sẽ thu hồi được cả vốn lẫn lãi. Họ thúc đến mức, anh không còn bán được gì để lấy tiền nạp vào tài khoản nữa.

“Buổi sáng, chúng cho rút 3.000 USD thì buổi tối bắt nạp thêm 10.000 USD. Lúc đó, tôi chẳng thể nào tỉnh táo được. Lúc này, tài khoản lập tức bị đóng băng, không thể truy cập. Tôi gọi điện cho những nhân viên từng hướng dẫn tôi thì không thể liên lạc được. Chỉ trong một tháng, tôi sụt hơn 10 kg, tinh thần và sức khỏe suy giảm nghiêm trọng”, anh V kể lại.

Theo trình bày của các bị hại, chính từ việc có lãi ở những lần giao dịch đầu tiên khiến họ tin khoản đầu tư đang sinh lời thực sự. Từ những khoản tiền ban đầu, họ dần chuyển thêm tiền, thậm chí vay mượn để tăng vốn.

Nếu chỉ nạp ở mức dưới 10 triệu đồng hoặc dưới 500 USD, các nhà đầu tư chỉ được thêm vào nhóm nghìn thành viên, đón nhận những lời tư vấn chung chung. Nhưng nạp 5.000 USD trở lên, họ được cho vào nhóm VIP với các “chuyên gia” hàng đầu.

Đặc biệt, nếu nạp trên 100.000 USD (khoảng 2,5 tỷ đồng trở lên), họ sẽ được chăm sóc đặc biệt, chế độ “một kèm một” đảm bảo mỗi ngày sinh lời 20% - số tiền sinh lời đã làm mê muội nhiều người tỉnh táo.

Không chỉ các bị hại mất hàng chục tỷ đồng khi đầu tư vào các sàn ngoại hối, chứng khoán của Mr Pips và đồng phạm mới rơi vào hoàn cảnh bi đát. Những lời khai của họ tại tòa cho thấy, dù khoản tiền bị chiếm đoạt ở mức thấp hơn cũng có thể khiến người tham gia rơi vào tình trạng nợ nần, suy sụp và mất kiểm soát bản thân.

Kết thúc phần trình bày, các bị hại đều thừa nhận rằng, phải gánh chịu hậu quả như thế này là do tham vọng làm giàu thiếu kiểm soát của bản thân khiến họ mù quáng. Họ đề nghị Hội đồng xét xử tuyên các bị cáo hình phạt nghiêm khắc, đồng thời mong lấy lại được số tiền đã bị lừa để ổn định lại cuộc sống nhiều năm đảo lộn.