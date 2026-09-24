Trai làng biển tranh tài leo cột mỡ tại Lễ hội Nghinh Ông TP.HCM

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, tại khu vực sân chợ Cần Giờ (xã Cần Giờ), trò chơi dân gian leo cột mỡ thu hút đông đảo thanh niên và người dân tham gia trong khuôn khổ Lễ hội Nghinh Ông TP.HCM.

Một trụ gỗ cao khoảng 10m được dựng giữa sân. Trên đỉnh cột treo các túi vật phẩm cùng nhiều phần thưởng để người chơi chinh phục.

Mỗi lượt chơi có khoảng 23 thanh niên cùng tham gia. Thân cột được bôi mỡ bò khiến bề mặt trơn trượt, tạo thêm thử thách cho người chơi.

Không chỉ đòi hỏi sức khỏe và sự dẻo dai, trò chơi còn yêu cầu các thành viên phối hợp ăn ý để đưa một người lên vị trí cao nhất.

Thay vì thi đấu riêng lẻ, các thành viên chóng triển khai chiến thuật “trồng người”. Bốn, năm người cùng lúc dùng vai, lưng và tay tạo thành điểm tựa để đồng đội phía trên leo lên.

Mỗi khi một người vừa leo được vài mét, lớp mỡ trơn khiến họ mất điểm bám và trượt xuống. Tiếng reo hò, cổ vũ của người dân và du khách liên tục vang lên quanh sân chơi.

Trên đỉnh cột, ban tổ chức treo nhiều vật phẩm, kết hợp đèn lồng và cờ, tạo không khí sôi động cho trò chơi.

Sau nhiều lần thử sức, một nhóm người chơi chinh phục thành công cột mỡ và giành phần thưởng hơn 20 triệu đồng.

Chia sẻ về cuộc tranh tài, anh Nguyễn Tiến (ngụ xã Cần Giờ) cho biết đây là lần thứ 3 anh tham gia leo cột mỡ tại Lễ hội Nghinh Ông. Theo anh, mỗi lần tham gia đều mang lại một trải nghiệm riêng. “Do có ngoại hình nhỏ nên tôi được anh em giao nhiệm vụ leo lên đỉnh cột để giật vật phẩm. Khoảnh khắc chạm tay vào vật phẩm làm tôi xúc động vì sau nhiều lần thất bại, cuối cùng anh em tham gia cũng đã giành được phần thưởng”, anh Tiến nói.

Phần tranh tài thu hút đông đảo người dân và du khách đến theo dõi, cổ vũ.

Người dân và du khách “đội nắng” xem các chàng trang làng chài tranh tài leo cột mỡ.

Nhiều em nhỏ cũng hào hứng đứng bên ngoài sân, chăm chú theo dõi các thanh niên tìm cách chinh phục cây cột trơn tuột.

Theo ban tổ chức, Lễ hội Nghinh Ông TP.HCM diễn ra từ ngày 24 đến 26/9 với nhiều nghi thức lễ hội dân gian và hoạt động vui chơi.

Đây là dịp để ngư dân và gia đình bày tỏ lòng biết ơn đối với Thần Nam Hải (Cá Ông), cầu mong quốc thái dân an, mùa màng bội thu; đồng thời tưởng nhớ các bậc tiền nhân có công khai hoang, mở cõi vùng đất Cần Giờ.