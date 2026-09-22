'Trai hư showbiz' lộ nhan sắc thật gây bàn tán

Diễn viên Quốc Trường là một trong số những nghệ sĩ tham gia chương trình Sao nhập ngũ 2026. Mới đây, những hình ảnh mặt mộc của diễn viên Quốc Trường được chia sẻ trên mạng xã hội, được nhiều người quan tâm. Khác với vẻ bảnh bao hay hình mẫu "tổng tài" mà nhiều người hình dung khi nhắc về anh, nam diễn viên xuất hiện bởi vẻ ngoài có phần kém sắc với làn da đen sạm, gương mặt nhợt nhạt khi nam diễn viên Về nhà đi con trải qua những ngày huấn luyện tại Cam Ranh.

Nhan sắc của Quốc Trường tại Sao nhập ngũ khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Trên mạng xã hội, không ít khán giả dí dỏm đòi "quay xe" với nam diễn viên vì ngoại hình xuống sắc. Một số người bày tỏ sự thất vọng vì nam diễn viên vốn nổi tiếng với vẻ ngoài chỉn chu, phong độ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng lên tiếng cảm thông, cho rằng nam diễn viên phải luyện tập trong điều kiện khắc nghiệt nên việc làn da bị ảnh hưởng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Ngoài ra, việc Quốc Trường không còn chăm chút hình ảnh cũng chứng minh anh hết mình khi tham gia vào môi trường quân đội.

Dàn nghệ sĩ hết mình trong quá trình huấn luyện. Ảnh: NSX.

Hình ảnh của Quốc Trường trong chương trình. Ảnh: NSX.

Cũng trong tập phát sóng mới đây, Quốc Trường cùng các đồng đội bước vào thực hành nội dung dùng bộc phá tiêu diệt lô cốt địch. Việc mặc giáp và mang trên người đầy đủ trang bị, di chuyển trên cát và địa hình dốc khiến họ nhanh bị mất sức. Với nền tảng thể lực tốt và nắm chắc lý thuyết, nam diễn viên và Phan Mạnh Quỳnh, Thúy Ngân, Châu Bùi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, được chỉ huy khen ngợi. Minh Trang phải đối diện với nỗi sợ bò sát, mắt rưng rưng nhưng cô vẫn quyết định vượt qua. Cũng ở nhiệm vụ này, Văn Mai Hương đã bị chấn thương do căn vị trí đặt bộc phá chưa đúng, dẫn đến việc tay va phải mảnh tôn.

Chia sẻ hình ảnh trên trang cá nhân, Quốc Trường đăng tải hình ảnh trước thềm tham gia chương trình và tự nhận không nhận ra mình sau 3 ngày nhập ngũ. Khi được khán giả hoài nghi về những hình ảnh mộc mạc trong chương trình, tài tử khẳng định "là anh nhưng ở phiên bản hoà tan".

Diện mạo của Quốc Trường tại Sao nhập ngũ. Ảnh: NSX.

Với Quốc Trường, từng chia sẻ là người rất ghét tiếng ngáy ngủ, anh đã sốc khi biết rằng mình là người phát ra "âm thanh lạ" mỗi đêm. Nam diễn viên ngại ngùng thừa nhận: "Tôi không biết vì sao tôi lại ngáy nữa".

Có thể thấy, Quốc Trường đã chính thức "hòa tan" với môi trường quân ngũ. Từ một diễn viên, doanh nhân khó tính và khó chiều, anh không quan tâm tới nhan sắc của mình, ăn gì cũng thấy ngon, nằm đâu cũng có thể ngủ được. "Tham gia Sao nhập ngũ, những chứng bệnh của tôi như khó ngủ, dị ứng tiếng ngáy, biếng ăn, ở sạch… hết rồi. Giờ khỏe rồi, quăng ở đâu tôi cũng ở được hết", Quốc Trường nói về sự thay đổi của bản thân.

Quốc Trường được mệnh danh là "nam thần màn ảnh Việt". Ảnh: Internet.

Diễn viên Quốc Trường là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt qua loạt phim ăn khách như Gạo nếp gạo tẻ, Về nhà đi con hay Bẫy ngọt ngào... Nhờ ngoại hình điển trai và phong độ, anh được mệnh danh là "nam thần màn ảnh Việt".

Không chỉ hoạt động nghệ thuật, Quốc Trường còn thành công trong lĩnh vực kinh doanh với vai trò CEO chuỗi quán ăn sở hữu hàng trăm chi nhánh.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Quốc Trường bị khán giả săm soi khuyết điểm ngoại hình. Tại chung kết Miss World Vietnam vào tháng 3/2026, nam diễn viên cũng từng gây tranh cãi về nhan sắc khi ngồi ghế giám khảo. Thời điểm đó, gương mặt của anh lộ nhiều khuyết điểm với những vết thâm mụn cùng làn da thâm sạm.