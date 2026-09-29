Trại heo chưa khắc phục xong vi phạm đã thả 800 con, Chủ tịch tỉnh chỉ đạo thanh tra toàn diện

Ngày 29/9, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9/2026.

Ông Đỗ Hữu Huy - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chủ trì buổi tiếp công dân.

Tại buổi tiếp, công dân Lê Thị Vân Anh (ở thôn Ea Sar 10, xã Ea Knốp) kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét, xử lý trang trại chăn nuôi heo của ông Đặng Văn May tại buôn Ea Brăh, xã Ea Knốp (trước đây thuộc xã Ea Sô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk).

Theo phản ánh, trang trại chăn nuôi heo của ông Đặng Văn May nhiều lần bị người dân phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường. Cơ quan chức năng đã kiểm tra, xử phạt và yêu cầu chủ cơ sở thực hiện các biện pháp khắc phục.

Cụ thể, ông May từng bị xử phạt tại Quyết định số 14/QĐ-XPHC ngày 21/3/2024 và Quyết định số 03/QĐ-XPHC ngày 10/1/2025 của Chủ tịch UBND huyện Ea Kar (cũ).

Thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy tại kỳ tiếp công dân định kỳ tháng 7/2026, UBND xã Ea Knốp được giao thành lập đoàn kiểm tra toàn diện cơ sở trang trại chăn nuôi heo của ông May, gồm các nội dung về đất đai, xây dựng, giấy phép chăn nuôi, môi trường... Trên cơ sở kết quả kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu trước mắt không để cơ sở tái đàn, nuôi mới cho đến khi có kết quả kiểm tra, xử lý và khắc phục xong các vi phạm (nếu có); hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/8/2026.

Ngày 7/8/2026, UBND xã Ea Knốp ban hành Quyết định số 457/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra toàn diện đối với cơ sở trang trại chăn nuôi heo của ông Đặng Văn May. Từ đó phát hiện, trong quá trình khắc phục, hoàn thiện hồ sơ, pháp lý, ông May đã tự ý thả 800 heo con để chăn nuôi.

Sau khi kiểm tra toàn diện cơ sở, ngày 19/8/2026, UBND xã Ea Knốp ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND về xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đặng Văn May với 3 hành vi vi phạm, tổng số tiền 12,5 triệu đồng, đồng thời yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả. Ông May đã nộp phạt và chuyển giấy nộp tiền thu phạt về UBND xã ngày 3/9/2026.

Trang trại chăn nuôi heo vi phạm về môi trường ở xã Ea Knốp (Đắk Lắk)

Tại buổi tiếp công dân ngày 29/9, sau khi nghe ý kiến của công dân, đại diện các cơ quan, đơn vị và UBND xã Ea Knốp, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy yêu cầu địa phương nghiêm khắc rút kinh nghiệm, khiển trách, kiểm điểm việc thực hiện các nội dung không đúng về thời gian quy định theo thông báo kết luận của UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan thành lập đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh, thanh tra toàn bộ cơ sở chăn nuôi mà công dân phản ánh.

Nội dung thanh tra gồm rà soát toàn bộ quy trình về quy hoạch, sử dụng đất; việc thực hiện và khắc phục các kết luận của tỉnh; đồng thời làm rõ thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của UBND xã Ea Knốp trong việc thực hiện các nội dung liên quan đến vụ việc.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND xã Ea Knốp tổ chức đối thoại với người dân. Thanh tra tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Tiếp công dân tỉnh được đề nghị cử cán bộ dự, theo dõi buổi đối thoại theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu trong tháng 10, Thanh tra tỉnh phải có kết luận, xử lý vụ việc.