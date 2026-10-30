Trại giam Xuân Lộc chú trọng giáo dục, cải tạo, giúp phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Trần Danh

Theo báo cáo của Trại giam Xuân Lộc, năm 2026, đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân. Nổi bật, đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc cho hơn 386 ngàn lượt phạm nhân; phối hợp khám sức khỏe định kỳ cho gần 6,3 ngàn phạm nhân. Công tác thăm gặp, liên lạc với thân nhân được bảo đảm theo quy định, với hơn 23 ngàn lượt phạm nhân được gặp gia đình và hơn 52 ngàn lượt phạm nhân được gọi điện thoại cho người thân.

Đại tá Nguyễn Anh Dũng, Giám thị Trại giam Xuân Lộc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trần Danh

Trong công tác giáo dục, đơn vị đã mở 91 lớp nội quy, giáo dục pháp luật đầu vào cho hơn 2,2 ngàn phạm nhân mới nhập trại; tổ chức các lớp học tập, giáo dục và dạy xóa mù chữ cho phạm nhân. Đặc biệt, năm 2026, Trại giam Xuân Lộc đã đề nghị giảm án cho hơn 3 ngàn phạm nhân; thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với 9 phạm nhân đủ điều kiện và hoàn tất hồ sơ đặc xá cho 218 phạm nhân.

Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; phối hợp với các tổ chức đoàn thể thực hiện nhiều chương trình giao lưu, thăm hỏi, tặng quà, động viên phạm nhân cải tạo tiến bộ. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục, cải tạo, khơi dậy ý chí hoàn lương, giúp phạm nhân có thêm niềm tin và động lực làm lại cuộc đời.

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Anh Dũng, Giám thị Trại giam Xuân Lộc cho biết: Quản lý chặt chẽ và giáo dục nhân văn là 2 yêu cầu gắn bó với nhau. Kỷ cương tạo môi trường an toàn; sự công bằng giúp người chấp hành án tin rằng nỗ lực của mình được ghi nhận.

Người nhà vào thăm gặp các phạm nhân. Ảnh: T.D

Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự; bảo đảm đầy đủ, công khai, minh bạch các chế độ, chính sách đối với phạm nhân. Đồng thời, đơn vị cũng sẽ đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, cải tạo theo hướng thiết thực, hiệu quả; chú trọng giáo dục pháp luật, đạo đức, kỹ năng sống và ý thức trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, xã hội.

Tại hội nghị, ngoài các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, người nhà phạm nhân cũng được tham quan các khu văn hóa; thăm khu vực buồng giam, nhà bếp, chỗ ăn, nghỉ ngơi của các phạm nhân.