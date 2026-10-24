Trại giam Mỹ Phước: Chương trình 'Yêu thương và chia sẻ' tiếp sức cho hành trình tái hòa nhập cộng đồng

Tham dự có Thượng tá Nguyễn Văn Bé Năm, Phó Giám thị Trại giam Mỹ Phước; Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh; bà Dương Thị Kim Dung, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích - Bảo tàng - Thư viện tỉnh.

Phạm nhân thuyết trình sản phẩm báo tường.

Chương trình có hơn 100 phạm nhân tham gia, với các hoạt động giao lưu văn nghệ, nói chuyện chuyên đề về văn hóa đọc và tổng kết, trao giải Cuộc thi Báo tường chủ đề “Niềm tin phía trước”.

Cuộc thi Báo tường “Niềm tin phía trước”, với sự tham gia của 5 đội thi đến từ các phân trại. Mỗi đội thực hiện một tác phẩm báo tường, kết hợp các thể loại thơ, văn xuôi, thư, tranh vẽ và những dòng tâm sự, đồng thời thuyết trình giới thiệu nội dung, ý tưởng, thông điệp của tác phẩm.

Qua từng trang viết, các phạm nhân gửi gắm tình cảm dành cho gia đình, quê hương, lòng biết ơn đối với những người đã quan tâm, giáo dục, giúp đỡ mình; đồng thời bày tỏ những suy nghĩ về lỗi lầm trong quá khứ, ý thức sửa chữa sai lầm và mong muốn trở về đoàn tụ với người thân, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ban Tổ chức và Ban Giám khảo chụp ảnh lưu niệm.

Trong khuôn khổ chương trình, Thạc sĩ Lê Thị Thúy An, Giảng viên chính Khoa Nhà nước và pháp luật, Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ chuyên đề “Xây dựng lối sống lành mạnh từ những trang sách”. Nội dung tập trung vào vai trò của việc đọc sách trong nâng cao nhận thức, bồi dưỡng đạo đức, hình thành lối sống tích cực và ý thức chấp hành pháp luật.

Chương trình “Yêu thương và chia sẻ” là hoạt động phối hợp giữa ngành Văn hóa và các cơ sở giam giữ, gắn việc phát triển văn hóa đọc với công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân. Theo kế hoạch năm 2026, chương trình được tổ chức tại 3 trại giam: Mỹ Phước, Phước Hòa và Cao Lãnh, kết hợp luân chuyển 1.000 quyển sách đến mỗi đơn vị, phục vụ nhu cầu đọc, học tập và tiếp cận tri thức của phạm nhân.