Trại Giam Hạnh Phúc là một bộ phim đặc biệt khi các nhân vật quan trọng đều là nam giới, ngay các poster hay hình ảnh quảng bá phim cũng toàn thấy nam diễn viên xuất hiện. Và chẳng ngờ sau khi xem xong phim, khán giả lại nhiệt tình đẩy thuyền cho Tuấn Trần và Ma Ran Đô.

Tuấn Trần vào vai Phúc, vốn là một thầy giáo hiền lành tình cảm, vì bảo vệ em gái mà vô tình gây ra án mạng và phải chịu án tù. Khi trở thành tù nhân, Phúc đầy hoang mang bỡ ngỡ khi đối mặt với những tay anh chị, nhưng cũng may mắn được nhiều bạn tù quan tâm giúp đỡ. Và không thể bỏ qua quản giáo Tú (Ma Ran Đô), một người luôn có vẻ mặt lạnh lùng, tính cách nghiêm khắc và đầy xa cách với các tù nhân.

Nhưng dần dà, quản giáo Tú bắt đầu nhận ra Phúc không giống các phạm nhân khác, anh tràn đầy lương thiện, bằng chứng là sẵn sàng lao đến che chắn cho Tú khỏi bị đầu gấu trong trại giam tấn công. Khi Tú dần quan tâm đối xử tốt với Phúc, người phạm nhân này cũng thay đổi suy nghĩ về chàng quản giáo lúc nào cũng băng giá. Tú bắt đầu mỉm cười khi nhìn các thành viên trong phòng giam số 9 ngày càng tử tế hơn, tìm cách giúp đỡ Phúc để anh có thể ra ngoài thăm em gái, sau này lại thay Phúc chăm sóc em.

Từ vị trí đối đầu, Tú và Phúc ngày càng gắn bó, thấu hiểu và tôn trọng đối phương nên khán giả cũng chú ý đặc biệt đến hai nhân vật này. Thậm chí nhiều người gọi vui Trại Giam Hạnh Phúc là phim đam mỹ, Tú và Phúc dù chưa công khai nhưng vẫn khiến người xem rung động. Từ đó mà Tuấn Trần và Ma Ran Đô được cư dân mạng “đẩy thuyền”, khen cả hai là mảnh ghép hoàn hảo khi một bên đầy hiền lành, một bên lại có chút ngang tàng.