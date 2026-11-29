Theo thống kê của Box Office Vietnam, tính đến sáng 29/11, phim “Trại giam hạnh phúc” đạt tổng doanh thu 221,7 tỷ đồng, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu phòng vé Việt.

Riêng trong ngày gần nhất, “Trại giam hạnh phúc” bán được 45.175 vé trên 4.699 suất chiếu, thu về hơn 4 tỷ đồng. Dù doanh thu trong ngày đã giảm so với giai đoạn đầu ra mắt, bộ phim vẫn duy trì sức hút và tạo khoảng cách với các tác phẩm đang chiếu tại rạp.

“Trại giam hạnh phúc” đạt tổng doanh thu 221,7 tỷ đồng, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu phòng vé Việt, tính đến sáng 29/11

Đáng chú ý, “Trại giam hạnh phúc” đạt cột mốc 200 tỷ đồng chỉ sau khoảng một tuần kể từ ngày khởi chiếu chính thức 20/11. Phim có các suất chiếu sớm từ ngày 18/11 và nhanh chóng tạo hiệu ứng tại phòng vé. Đặc biệt, ngày 24/11 - Ngày Văn hóa Việt Nam - là ngày phim đạt doanh thu cao nhất kể từ khi ra rạp, với gần 37,9 tỷ đồng. Đến tối 25/11, tổng doanh thu đã đạt 178 tỷ đồng và hai ngày sau chính thức vượt mốc 200 tỷ đồng.

Với thành tích này, “Trại giam hạnh phúc” trở thành phim Việt thứ 5 đạt thành tích này trong năm 2026, sau “Thỏ ơi!!”, “Trại buôn người”, “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu” và “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng”.

“Trại giam hạnh phúc” cũng trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất trong sự nghiệp đạo diễn Trung Lùn. Đây là tác phẩm thứ ba liên tiếp của anh vượt mốc 100 tỷ đồng, sau hai phần “Làm giàu với ma” ra mắt năm 2024 và 2025.

Chia sẻ khi bộ phim vượt mốc 200 tỷ đồng, đạo diễn Trung Lùn cho biết, doanh thu hiện tại là “con số quá ổn”. Trước đó, anh từng ước tính phim cần đạt khoảng 100 tỷ đồng, thậm chí cao hơn đôi chút, để hòa vốn.

Tuy nhiên, điều khiến đạo diễn vui mừng hơn cả không chỉ là thành tích phòng vé mà còn là những phản hồi tích cực từ đồng nghiệp sau khi thưởng thức tác phẩm. Theo anh, việc nhận được những tin nhắn dài chia sẻ cảm xúc và lời khen từ những người làm nghề là niềm vui đặc biệt.

“Trại giam hạnh phúc” kể câu chuyện xoay quanh Võ Hồng Phúc (Tuấn Trần), một thầy giáo dạy Văn hiền lành phải vào tù sau khi vô tình gây ra án mạng trong lúc bảo vệ em gái. Tại trại giam, Phúc phải đối mặt với những người bạn tù có tính cách, hoàn cảnh khác biệt. Từ những va chạm ban đầu, sự chân thành của anh dần tạo nên những thay đổi trong suy nghĩ và cách ứng xử của những người xung quanh.

Phim khai thác đề tài đời sống, kết hợp yếu tố hài hước với câu chuyện về tình thân, tình người và cơ hội làm lại cuộc đời. Những màn tung hứng giữa các nhân vật tạo tiếng cười, trong khi các câu chuyện về hoàn cảnh và số phận của từng phạm nhân mang đến những khoảng lặng cảm xúc. Diễn xuất của Tuấn Trần, Tiến Luật, La Thành, Hoàng Phi, Ma Ran Đô, Lương Thế Thành cùng dàn diễn viên góp phần tạo nên sức hút cho bộ phim.

Cảnh trong phim “Trại giam hạnh phúc”. Ảnh: NSX

Tuy nhiên, tác phẩm vẫn có những điểm gây tranh luận. Một số ý kiến cho rằng kịch bản còn ôm đồm nhiều tuyến truyện, một số biến cố được triển khai khá dễ đoán, quá trình chuyển biến tâm lý của nhân vật chưa thực sự thuyết phục. Việc dồn nhiều tình tiết bi kịch ở nửa sau cũng khiến mạch cảm xúc đôi lúc trở nên nặng nề.

Dù còn những hạn chế, kết quả phòng vé cho thấy “Trại giam hạnh phúc” đã tạo được sự kết nối với đông đảo khán giả. Bên cạnh đề tài tương đối mới mẻ, cách kể chuyện giàu tính giải trí, hiệu ứng truyền miệng và sức lan tỏa của các trích đoạn trên mạng xã hội cũng góp phần duy trì sức nóng cho bộ phim.