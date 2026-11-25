Theo số liệu ghi nhận từ Box Office Vietnam (đơn vị quan sát phòng vé độc lập), bộ phim "Trại giam hạnh phúc" của đạo diễn Nhật Trung tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé ngày 25/11, với tổng doanh thu hơn 8,7 tỷ đồng. Tác phẩm bán được 119.764 vé trên tổng số 5.536 suất chiếu.

Tính đến chiều cùng ngày, phim đạt tổng doanh thu hơn 170 tỷ đồng sau 6 ngày ra rạp.

Bảng xếp hạng phòng vé Việt trong ngày 25/11.

Xếp thứ hai trong bảng xếp hạng doanh thu ngày 25/11 là "Ngày con còn mẹ" của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, đạt doanh thu hơn 351,4 triệu đồng, với 5.614 vé bán ra từ 1.032 suất chiếu.

Ở vị trí thứ ba, "Đấu trường sinh tử: Bình minh ngày chiêu quân" thu về hơn 187,1 triệu đồng, bán được 1.753 vé qua 490 suất chiếu. Theo sau là "Mẹ mìn: Giao kèo với quỷ" với hơn 136,1 triệu đồng; "Godzilla trừ không" đạt hơn 42,4 triệu đồng và "Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại" thu về hơn 29,3 triệu đồng.

Trước đó, từ khi ra rạp vào ngày 20/11, bộ phim "Trại giam hạnh phúc" liên tục dẫn đầu phòng vé Việt. Phim thu về 77 tỷ đồng trong 3 ngày cuối tuần (20-22/11), vượt mốc 100 tỷ đồng nếu tính cả doanh thu chiếu sớm, chiếm khoảng 80% tổng doanh thu phòng vé, bỏ xa các đối thủ.

Đến ngày 24/11, Ngày Văn hóa Việt Nam, bộ phim tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu trong ngày, đạt hơn 19,65 tỷ đồng. Phim bán được 197.679 vé với 5.508 suất chiếu.

"Trại giam hạnh phúc" là bộ phim pha trộn giữa thể loại gia đình, hài và tâm lý do đạo diễn Nhật Trung cầm trịch. Nội dung phim xoay quanh Phúc (Tuấn Trần đóng). Từ một giáo viên hiền lành, tốt bụng vì muốn cứu em gái (Sally Hồng Anh đóng), anh trở thành kẻ sát nhân, phải vào tù.

Anh được phân vào buồng giam số 9, nơi tập trung những tù nhân có số má như Chính (Tiến Luật đóng), Thuận (La Thành đóng), Điền (Hoàng Phi đóng), Minh Hữu (Gi A Nguyễn đóng), Bách Khoa (Khuyến Dương đóng). Cuộc sống vốn nhiều khó khăn của Phúc càng trở nên nguy hiểm khi anh lọt vào tầm ngắm của Long Đầu Bò (Lương Thế Thành đóng).

Cuộc sống sau song sắt vô cùng khắc nghiệt nhưng Phúc cố gắng nhẫn nhịn, mong sớm được trở về với tự do. Nhờ bản tính lương thiện, anh khiến người cán bộ quản giáo vô cùng nguyên tắc tên Tú (Ma Ran Đô đóng) và các phạm nhân khác dần thay đổi theo hướng tích cực, hòa hợp và đồng cảm với nhau hơn. Trong lúc "giáo án đặc biệt nhất" đang được viết trong nhà tù, em gái của Phúc cũng phải đối diện với một cuộc sống đầy thử thách khi không còn anh trai bên cạnh. Cùng lúc đó, tên tù nhân sừng sỏ Long cũng luôn tìm cách trả thù Phúc.

"Trại giam hạnh phúc" khai thác tình người, sự cảm hóa và cơ hội làm lại cuộc đời của những con người từng lầm lỡ phía sau song sắt nhà tù.

Diễn viên Đỗ An (từng đóng phim "Bạn gái tôi là sếp) đánh giá có đạo diễn Nhật Trung có cách kể chuyện duyên dáng. Theo anh, Nhất Trung đã dẫn khán giả bước vào một thế giới tưởng chừng chỉ có những luật lệ khắc nghiệt, sự tranh giành và bạo lực, từ từ mở ra những góc nhìn gần gũi với đời sống. Bên cạnh đó, phim vẫn có mảng miếng hài vừa đủ để không làm nhẹ đi những nỗi đau, số phận của các nhân vật.

Đỗ An cũng đánh giá cao diễn xuất đồng đều, tạo dấu ấn riêng của dàn diễn viên như Tiến Luật, La Thành, Hoàng Phi, Khuyến Dương, Gi A Nguyễn, Ma Ran Đô...

"Tuấn Trần tiếp tục chứng minh là một diễn viên có thực lực. Vai Phúc không cần quá nhiều những màn bùng nổ cảm xúc để gây ấn tượng. Ngược lại, sự tiết chế, ánh mắt nhẫn nhịn và cách thể hiện một người tử tế đang cố giữ lấy phần tốt đẹp trong mình giữa hoàn cảnh khắc nghiệt mới là điều khiến nhân vật trở nên đáng thương và đáng quý. Tuấn diễn ngày càng "chín", biết lúc nào cần đẩy cảm xúc và lúc nào chỉ cần im lặng.

Nhưng người làm tôi bất ngờ nhất là Lương Thế Thành. Vai Long Đầu Bò không phải kiểu nhân vật nằm trong vùng an toàn của Thành, từ ngoại hình, thần thái đến tính cách.

Đây là vai diễn gai góc, hung hãn, thô ráp, thậm chí có những nét khó ưa. Chỉ cần diễn quá một chút là dễ thành cường điệu, diễn thiếu một lại không đủ sức nặng. Nhưng Thành xử lý rất tròn trịa. Từ ánh mắt, dáng đi, cách nói chuyện đến những phản ứng rất nhỏ đều tạo ra một con người khác hẳn hình ảnh quen thuộc của anh. Có những lúc tôi quên mất người đang đứng trên màn ảnh là Lương Thế Thành. Với tôi, đó chính là một trong những thành công lớn nhất của một diễn viên", diễn viên Đỗ An bình luận.

Diễn xuất của Lương Thế Thành, Tuấn Trần nhận được phản hồi tích cực.

Tuy nhiên, về tổng thể, Đỗ An cho rằng "Trại giam hạnh phúc" không phải một bộ phim hoàn hảo. Theo anh, một số phân đoạn cảm xúc được đẩy lên hơi quá mức, trong khi những câu chuyện nếu được kể chậm rãi hơn có thể tạo được sức lay động sâu sắc hơn. Dù vậy, nam diễn viên đánh giá cao sự chân thành của tác phẩm, đặc biệt là cách ê-kíp lựa chọn khai thác những khía cạnh tốt đẹp trong mỗi con người thay vì chỉ tập trung vào những lỗi lầm. Với anh, bộ phim có tiếng cười, nước mắt và cả những điều đáng suy ngẫm. Quan trọng hơn, tác phẩm mang đến cảm giác ấm áp từ cách nhìn giàu tình người.

Trong những ngày tới, Box Office Vietnam dự đoán, sức ảnh hưởng của phim sẽ tạo tiếp tục áp lực lên phòng vé cuối tuần này. "Do lượng phim ra rạp trong tuần khá dày và đa dạng thể loại, phim sẽ phải cạnh tranh nhau các suất chiếu còn lại. Song, phim chắc chắn vẫn được ưu tiên xếp suất chiếu tại phòng vé", Box Office Vietnam nhận định.