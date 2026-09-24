Trại giam Gia Trung kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập

Dự buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường - Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Bộ Công an; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Gia Lai và nguyên lãnh đạo Trại giam Gia Trung qua các thời kỳ.

Thừa ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường trao Cờ thi đua xuất sắc cho Trại giam Gia Trung.

Năm 1976, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) có quyết định thành lập Trại cải tạo Gia Trung (nay là Trại giam Gia Trung) đóng chân trên địa bàn xã Ayun, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai - Kon Tum (nay là xã Hra, tỉnh Gia Lai).

Những ngày đầu thành lập, đơn vị phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, điều kiện cơ sở hạ tầng còn thô sơ, tạm bợ; lực lượng mỏng, đa số cán bộ có tuổi đời trẻ, chưa qua đào tạo nghiệp vụ.. nhưng vượt lên trên những khó khăn ban đầu, cán bộ, chiến sĩ Trại giam Gia Trung luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết; thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về thi hành án phạt tù; chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá, trốn trại, đảm bảo trại an toàn tuyệt đối trong mọi tình huống.

Đến nay, Trại giam Gia Trung đã trở thành đơn vị có bề dày truyền thống, ngày càng chính quy, đội ngũ cán bộ trưởng thành, vững vàng về bản lĩnh chính trị và chuyên môn. Hiện đơn vị có 5 phân trại, 1 khu trung tâm hành chính với 8 đội nghiệp vụ. Đơn vị đang quản lý gần 4.000 phạm nhân…

Trong suốt chặng đường 50 năm kể từ ngày thành lập, tại Trại giam Gia Trung đã có hàng trăm nghìn lượt phạm nhân cải tạo tiến bộ, đủ điều kiện chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Nhiều người đã ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng bền vững, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội. Trại cũng đã thiết lập nhiều chương trình đào tạo nghề, tạo điều kiện cho phạm nhân học hỏi các kỹ năng mới, từ đó có thể tìm kiếm việc làm sau khi mãn hạn tù. Trại còn chú trọng xây dựng môi trường sống lành mạnh, an toàn cho phạm nhân. Các hoạt động văn hóa, thể thao thường xuyên được tổ chức, giúp phạm nhân có cơ hội giao lưu, giải trí và rèn luyện sức khỏe.

Ghi nhận những nỗ lực, cống hiến của cán bộ, chiến sĩ Trại giam Gia Trung, Đảng và Nhà nước đã 2 lần trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (năm 1985 và 2015) cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định tặng Cờ thi đua và Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng Bằng khen cho Trại giam Gia Trung vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và các mặt công tác.