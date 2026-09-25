Trại giam Định Thành tổ chức Hội nghị Gia đình phạm nhân

Đại biểu và hơn 300 thân nhân, phạm nhân tiêu biểu tham dự hội nghị.

Sáng 25/9, tại xã Định Mỹ (An Giang), Trại giam Định Thành thuộc Cục Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (C10), Bộ Công an tổ chức Hội nghị Gia đình phạm nhân lần thứ 17 năm 2026.

Tại hội nghị, Đại tá Phan Văn Hải, Giám thị Trại giam Định Thành thông tin về kết quả công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân; trao đổi về vai trò của gia đình trong việc động viên phạm nhân chấp hành tốt nội quy, quy chế trại giam và pháp luật, tích cực cải tạo, sớm trở về với gia đình, xã hội.

Thân nhân và các phạm nhân cùng tham gia bữa cơm trưa đầm ấm gia đình.

Dịp này, Trại giam Định Thành phát động quỹ “Tấm lòng vàng” trong cán bộ, chiến sĩ và thân nhân phạm nhân, vận động gần 40 triệu đồng để hỗ trợ phạm nhân mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh neo đơn, khó khăn.

Hội nghị là cầu nối giúp 200 thân nhân trực tiếp gặp gỡ, động viên 105 phạm nhân; tiếp thêm động lực để các phạm nhân quyết tâm cải tạo, sớm trở về với gia đình và xã hội.