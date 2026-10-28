Trại giam Đắk P'lao tăng cường phối hợp với gia đình giáo dục, cải tạo phạm nhân

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và các phạm nhân đang cải tạo tại trại giam cùng đông đảo thân nhân, gia đình các phạm nhân

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Trại giam Đắk P’lao đã báo cáo kết quả công tác quản lý, giam giữ, giáo dục, cải tạo phạm nhân năm 2026. Với hơn 1.500 phạm nhân đang chấp hành án, đơn vị luôn chú trọng thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, bảo đảm chế độ, chính sách; đồng thời đẩy mạnh giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống, tổ chức dạy văn hóa, hướng nghiệp, dạy nghề và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, giúp phạm nhân nâng cao nhận thức, tích cực rèn luyện, sửa chữa lỗi lầm.

Các tiết mục văn nghệ tại Hội nghị

Trong năm, đơn vị đã tổ chức 38 buổi giáo dục chung với 56.922 lượt phạm nhân tham gia; thực hiện 2.981 lượt giáo dục riêng và 1.732 lượt giáo dục riêng đối với các trường hợp cần chú trọng. Công tác thi đua, khen thưởng được quan tâm nhằm kịp thời động viên những phạm nhân có ý thức chấp hành nội quy, tích cực học tập, lao động và cải tạo. Bên cạnh đó, Trại giam Đắk P’lao còn duy trì Quỹ Tấm lòng vàng nhằm hỗ trợ, động viên phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn, không có thân nhân thăm gặp hoặc thường xuyên đau ốm. Hoạt động này thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của đơn vị, góp phần giúp phạm nhân ổn định tư tưởng, yên tâm cải tạo.

Trong năm 2026, đơn vị đã khen thưởng 55 lượt phạm nhân, 6 tập thể đội phạm nhân

Tại hội nghị, đại diện gia đình phạm nhân cảm ơn sự quan tâm, giáo dục của Ban Giám thị và cán bộ, chiến sĩ đơn vị, đồng thời cam kết tiếp tục động viên người thân tích cực cải tạo, chấp hành nghiêm nội quy. Đại diện phạm nhân bày tỏ sự ăn năn, hối hận về những sai lầm đã gây ra, cảm ơn sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ và gia đình; đồng thời quyết tâm học tập, lao động, rèn luyện tốt, phấn đấu trở thành người có ích, sớm tái hòa nhập cộng đồng.

Đại tá Phạm Văn Tôn, Giám thị Trại giam Đắk P’lao phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Phạm Văn Tôn, Giám thị Trại giam Đắk P’lao nhấn mạnh vai trò quan trọng của gia đình trong công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân; đồng thời đề nghị các gia đình tiếp tục giữ mối liên hệ, phối hợp chặt chẽ với đơn vị, thường xuyên động viên người thân chấp hành nghiêm nội quy, tích cực học tập, lao động và sửa chữa lỗi lầm. Đối với những phạm nhân chuẩn bị chấp hành xong án phạt tù, gia đình cần chủ động chuẩn bị điều kiện về nơi ở, việc làm, phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ người thân ổn định cuộc sống, tránh mặc cảm, tự ti và không tái phạm pháp luật.

Trại giam Đắk Plao đã vận động đóng góp xây dựng Quỹ tấm lòng vàng” nhằm hỗ trợ phạm nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Nhân dịp này, Ban Giám thị Trại giam đã trao Quyết định khen thưởng cho 6 tập thể, 55 phạm nhân đạt thành tích tốt trong học tập, lao động cải tạo.

Nhiều thân nhân phạm nhân đã bày tỏ sự xúc động, cảm kích trước sự tận tâm, gần gũi của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, không chỉ làm tốt công tác quản lý giam giữ, mà còn mang đến sự động viên tinh thần quý giá giúp phạm nhân an tâm cải tạo

Việc tổ chức hội nghị nhằm góp phần tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Trại giam Đắk P’lao, gia đình và chính quyền địa phương, phát huy trách nhiệm của gia đình trong động viên, cảm hóa, giáo dục phạm nhân, qua đó nâng cao hiệu quả công tác thi hành án phạt tù, giúp phạm nhân cải tạo tiến bộ, sớm tái hòa nhập cộng đồng.