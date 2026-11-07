Trại giam Cái Tàu phát huy truyền thống, nâng cao trách nhiệm

Đại tá Huỳnh Trí Thương, Bí thư Đảng uỷ, Giám thị Trại giam Cái Tàu, chủ trì buổi lễ. Tham dự có đại diện lãnh đạo Cục C10, chính quyền địa phương; các đồng chí nguyên lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ đơn vị qua các thời kỳ cùng gần 200 cán bộ, chiến sĩ.

Đây là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng, tri ân những đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, giam giữ, giáo dục và cải tạo phạm nhân.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Cục C10 tại Trại giam Cái Tàu.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Cục C10; xem phim tư liệu về truyền thống của lực lượng và phóng sự về 48 năm xây dựng, phát triển của Trại giam Cái Tàu.

Qua những hình ảnh, câu chuyện được tái hiện, các đại biểu thêm hiểu và trân trọng những nỗ lực, đóng góp thầm lặng của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ trên mặt trận quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân.

Đại tá Huỳnh Trí Thương, Bí thư Đảng uỷ, Giám thị Trại giam Cái Tàu, phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm.

Gắn liền với truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân (CAND), công tác quản lý trại giam có vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh, trật tự, đồng thời góp phần thực hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước.

Đằng sau mỗi chuyển biến tích cực của phạm nhân là quá trình kiên trì quản lý, giáo dục, hướng dẫn và động viên của đội ngũ cán bộ. Nhiệm vụ này đòi hỏi sự nghiêm minh, chặt chẽ, đồng thời phải có lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và niềm tin vào khả năng hướng thiện của con người.

Với Trại giam Cái Tàu, chặng đường 48 năm xây dựng và phát triển là kết tinh công sức, trí tuệ, tâm huyết của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ. Những kinh nghiệm được đúc kết từ thực tiễn, ý thức chấp hành kỷ luật và tinh thần đoàn kết trong đơn vị chính là nền tảng để thế hệ hôm nay tiếp tục rèn luyện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Buổi gặp mặt cũng là dịp để các thế hệ cán bộ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thắt chặt tình đồng chí, đồng đội. Sự kế thừa và phát huy truyền thống góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức tự giác tu dưỡng đạo đức, nâng cao trình độ pháp luật, nghiệp vụ; xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ luật, kỷ cương.

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Chủ tịch UBND xã Khánh An, trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho Đại tá Huỳnh Trí Thương, Giám thị Trại giam Cái Tàu.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Đảng uỷ, Ban Giám thị Trại giam Cái Tàu luôn quan tâm triển khai các hoạt động an sinh xã hội, vận động cán bộ, chiến sĩ chung tay hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi lễ, nhiều cán bộ, chiến sĩ được trao tặng Huy chương Vì an ninh Tổ quốc và Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, hạng Nhì, ghi nhận quá trình cống hiến trong lực lượng CAND. Dịp này, Đại tá Huỳnh Trí Thương cũng vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vì có thành tích tích cực trong công tác an sinh xã hội. Đây không chỉ là sự ghi nhận những đóng góp của cá nhân, tập thể mà còn là nguồn động viên để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Đại tá Huỳnh Trí Thương, Giám thị Trại giam Cái Tàu trao Huy chương “Vì an ninh Tổ quốc” và “Chiến sĩ vẻ vang” hạng Nhất cho 13 cán bộ, chiến sĩ có thành tích xuất sắc.

Thượng tá Phan Mộng Hải, Phó Giám thị Trại giam Cái Tàu (thứ ba từ trái sang), trao Huy chương “Chiến sĩ vẻ vang” hạng Nhì cho 5 cán bộ, chiến sĩ có thành tích xuất sắc.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ kỷ niệm.

Trước đó, các đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà truyền thống của đơn vị, thể hiện lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với Người./.