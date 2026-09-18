Trại giam A2 tổ chức hội nghị gia đình phạm nhân

Ngày 18-9, tại xã Diên Lâm (Khánh Hòa), Trại giam A2 thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10), Bộ Công an tổ chức hội nghị gia đình phạm nhân năm 2026. Tham dự có lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các ban, ngành, địa phương, thân nhân phạm nhân và hơn 200 phạm nhân đang chấp hành án tại trại.

Cán bộ Trại giam A2 ủng hộ Quỹ "Tấm lòng vàng” tại hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Trại giam A2 thông tin đến các gia đình về tình hình, kết quả công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân trong 9 tháng năm 2026; đồng thời phổ biến một số quy định liên quan đến chế độ, chính sách cũng như quyền và nghĩa vụ của phạm nhân trong quá trình chấp hành án.

Thông qua hội nghị, Ban Giám thị Trại giam A2 lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các gia đình, giải đáp những ý kiến, thắc mắc liên quan đến công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân theo quy định của pháp luật. Qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận và phối hợp chặt chẽ giữa gia đình với cơ sở giam giữ trong việc động viên, giáo dục phạm nhân chấp hành nghiêm nội quy, quy định, tích cực cải tạo, rèn luyện.

Nhân dịp này, lãnh đạo Trại giam A2 đã tặng quà cho 200 phạm nhân có hoàn cảnh gia đình khó khăn, hay đau bệnh và không có thân nhân thăm gặp; kinh phí từ Quỹ "Tấm lòng vàng". Đồng thời, kêu gọi ủng hộ Quỹ “ Tấm lòng vàng” nhằm góp phần chia sẻ, giúp đỡ các phạm nhân có hoàn cảnh gia đình khó khăn, tiếp thêm động lực để những người đang chấp hành án phấn đấu cải tạo tiến bộ, chấp hành tốt các quy định để sớm đủ điều kiện trở về với gia đình và tái hòa nhập cộng đồng.

Hiện nay, Trại giam A2 đang quản lý giam giữ hơn 2.500 phạm nhân. 9 tháng năm 2026, Trại giam A2 đã tổ chức cho hơn 10.000 lượt phạm nhân gặp gia đình. Thực hiện theo quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước, Trại giam A2 có 143 phạm nhân được đặc xá. Công tác tổ chức lao động, học nghề luôn được duy trì thực hiện hằng ngày, qua đó giúp phạm nhân nâng cao nhận thức, hiểu được vai trò, ý nghĩa của lao động.