Trại gà 2.500 con gây ô nhiễm ở Bắc Ninh bị yêu cầu ngừng hoạt động

UBND phường Đa Mai (TP Bắc Ninh), đã ra quyết định yêu cầu ông Lê Huy Hoàng - chủ trại gà khoảng 2.500 con tại tổ dân phố Tân Mai, chấm dứt hoạt động chăn nuôi kể từ ngày 1/11/2026 do gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Trước đó, sau khi nhận được phản ánh từ người dân tổ dân phố Tân Mai (phường Đa Mai, TP Bắc Ninh) về tình trạng ô nhiễm môi trường từ trang trại chăn nuôi gà của ông Lê Huy Hoàng, UBND phường đã tổ chức kiểm tra thực tế và xác nhận nội dung phản ánh là có cơ sở. Tại thời điểm kiểm tra, trại có 3 chuồng nuôi với tổng số khoảng 2.500 con gà đẻ, đang trong giai đoạn khai thác trứng.

Trại phun hóa chất khử khuẩn, diệt côn trùng trong quá trình di dời đàn gà.

Người dân cho biết hoạt động của trại phát sinh mùi hôi và ruồi nhặng, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và sản xuất của các hộ gia đình và doanh nghiệp xung quanh. Ông Hoàng giải thích dù đã sử dụng đệm lót sinh học cùng nhiều biện pháp xử lý khác, quá trình thu gom chất thải vẫn không tránh khỏi gây ô nhiễm.

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND phường Đa Mai ra quyết định yêu cầu ông Lê Huy Hoàng và Doanh nghiệp tư nhân chăn nuôi Hoàng Hưng chấm dứt hoạt động chăn nuôi tại địa chỉ trên kể từ ngày 1/11/2026. Chính quyền cũng chỉ đạo bộ phận chuyên môn hướng dẫn, giám sát việc di dời, xử lý phân và chất thải nghiêm cấm đổ, chôn lấp, đốt hay xả nước thải trái quy định, đồng thời yêu cầu vệ sinh, khử trùng toàn bộ khu vực chuồng trại.

Đến hiện tại, chủ trại đã di dời được hơn 1.500 con gà, phần còn lại đang được tiếp tục chuyển đi nơi khác theo kế hoạch.

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