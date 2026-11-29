Những nam vũ công cởi trần, khoe thân hình săn chắc trên sân khấu trước tiếng reo hò của khán giả nữ. Tại các công viên giải trí, những nam diễn viên trẻ trong trang phục cổ trang trở thành tâm điểm chụp ảnh, tương tác với hàng trăm du khách.

Ở các ngọn núi nổi tiếng, những chàng trai khỏe mạnh còn nhận tiền để đồng hành, cổ vũ, thậm chí cõng khách nữ lên đỉnh núi.

Các mô hình này đang tạo nên một thị trường giải trí mới tại Trung Quốc, nơi phụ nữ trở thành nhóm khách hàng được ưu tiên phục vụ, theo The New York Times.

Xu hướng xuất hiện trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm, người dân thắt chặt chi tiêu và có xu hướng tiết kiệm nhiều hơn. Tuy nhiên, phụ nữ có thu nhập ngày càng cao vẫn sẵn sàng chi tiền cho những trải nghiệm mang lại niềm vui và sự hài lòng.

Phụ nữ Trung Quốc ngày càng sẵn sàng chi tiền cho các dịch vụ mang lại trải nghiệm vui vẻ và cảm giác được chiều chuộng. Ảnh: The New York Times.

Phụ nữ chi tiền để được chiều chuộng

Ngoài các dịch vụ giải trí trực tiếp, phụ nữ Trung Quốc còn chi tiền cho những mối quan hệ tình cảm với nhân vật trí tuệ nhân tạo (AI). Họ cũng tìm đến các trò chơi điện tử được xây dựng quanh câu chuyện tình yêu và phim truyền hình có nhân vật nữ nắm giữ những vị trí quyền lực.

Đây là một phần của nền kinh tế phụ nữ (sheconomy) trị giá khoảng 1.500 tỷ USD, thuật ngữ được Trung Quốc sử dụng để mô tả sức mua của nhóm khách hàng nữ.

Theo Minglu Chen, phó giáo sư tại Đại học Sydney (Australia), người nghiên cứu về giới và chính trị Trung Quốc, xu hướng này đang đảo ngược góc nhìn vốn phổ biến lâu nay trong ngành giải trí. Thay vì phụ nữ trở thành đối tượng được nam giới ngắm nhìn, giờ đây, nhiều người sẵn sàng trả tiền để thưởng thức hình ảnh và sự phục vụ của nam giới.

Một trong những mô hình thu hút đông khách là Gonggou Theater, nhóm biểu diễn gồm những nam vũ công ngoài 20 tuổi với thân hình săn chắc. Chương trình được ví như phiên bản Trung Quốc của Chippendales, nhóm biểu diễn nổi tiếng với các vũ công nam gợi cảm tại Mỹ.

Trong các buổi diễn, những chàng trai cởi trần, mặc váy thêu họa tiết truyền thống Trung Quốc, thực hiện các động tác vũ đạo theo tiếng trống dồn dập. Khán giả chủ yếu là phụ nữ, liên tục reo hò và cổ vũ.

Linda Xiong, 32 tuổi, nhân viên văn phòng độc thân, từng chi khoảng 90 USD để xem chương trình. Cô cho biết vé thường được bán hết chỉ sau vài giây mở bán.

Các vũ công biểu diễn cởi trần trong chuyến lưu diễn của Gonggou Theater tại tỉnh Tân Cương, Trung Quốc. Ảnh: Batpigxy.

Xiong nhận xét phụ nữ Trung Quốc trước đây thường xuất hiện trong vai trò người biểu diễn để phục vụ khán giả nam. Vì vậy, cô cảm thấy thích thú khi có cơ hội trở thành người thưởng thức và chủ động lựa chọn hình thức giải trí dành cho mình.

Theo Junyi Ge, người sáng lập nhóm biểu diễn, hầu hết chương trình trong 15 tháng qua đều kín chỗ. Một diễn đàn thảo luận về nhóm trên Douyin đã thu hút hơn 2,1 tỷ lượt xem.

Ge cho biết sức hút của chương trình nằm ở hình ảnh nam giới mạnh mẽ, quyến rũ và tràn đầy năng lượng. Đây cũng là yếu tố được nhóm chú trọng khi xây dựng các tiết mục. Không chỉ sân khấu biểu diễn, các công viên giải trí cũng nhanh chóng nhận ra sức hút của những nam nhân viên có ngoại hình ưa nhìn.

Nhiều tin tuyển dụng tìm kiếm nam giới trẻ tuổi, có vẻ ngoài sáng sủa, thân thiện và hoạt bát để chụp ảnh, trò chuyện hoặc tham gia trò chơi cùng du khách.

Một số vị trí có mức lương lên tới 4.500 USD/tháng, cao hơn nhiều lần thu nhập bình quân hàng tháng của người dân thành thị Trung Quốc. Đáng chú ý, ứng viên không nhất thiết phải có bằng đại học.

Tại những ngọn núi nổi tiếng, một số đơn vị du lịch tuyển nam giới cao lớn, có cơ bắp, mặc đồng phục giống nhau để thu hút khách tham quan. Họ được quảng bá như những nhóm vệ sĩ nam.

Bên cạnh đó, dịch vụ thuê người đồng hành leo núi cũng ngày càng phổ biến. Những chàng trai này có nhiệm vụ chuẩn bị trái cây, động viên khách nữ trong suốt hành trình và đôi khi cõng những người đã kiệt sức lên núi.

Chenglin Liu, 21 tuổi, từng làm nhân viên phục vụ trước khi nhận ra cơ hội kiếm tiền từ công việc này. Anh bắt đầu thu 100-150 USD để đồng hành cùng khách nữ trong những chuyến leo núi kéo dài khoảng 6 tiếng tại núi Thái Sơn, miền Đông Trung Quốc.

Trên khắp Trung Quốc, nhiều doanh nghiệp đang kiếm lời từ một thị trường mới đầy tiềm năng: nhu cầu giải trí và tận hưởng của phụ nữ. Ảnh: The New York Times.

Tuy nhiên, việc leo lên xuống núi tới ba lần mỗi ngày khiến đầu gối Liu chịu nhiều áp lực. Sau đó, anh chuyển sang làm diễn viên tại một công viên giải trí ở thành phố Khai Phong, miền Trung Trung Quốc.

Công việc mới yêu cầu Liu dành khoảng 90 phút trang điểm để hóa thân thành học giả hoặc chiến binh thời cổ đại. Mỗi ngày, anh có thể chụp ảnh với khoảng 200 du khách, phần lớn là phụ nữ.

Đối với những nam nhân viên này, công việc không chỉ mang lại thu nhập mà còn giúp họ nhận được sự quan tâm từ khách hàng.

Ren Jisen, 23 tuổi, diễn viên tại một công viên giải trí ở Khai Phong, cho biết anh thích được du khách khen ngợi. Tuy nhiên, đôi khi anh cảm thấy khó xử khi khách véo người hoặc yêu cầu những cử chỉ thân mật để chụp ảnh.

Giới hạn của xã hội Trung Quốc

Sự phát triển của các dịch vụ này gắn liền với thế hệ phụ nữ thành thị có trình độ học vấn và thu nhập ngày càng cao. Họ trưởng thành trong khoảng ba thập kỷ Trung Quốc áp dụng chính sách một con, đồng thời có nhiều cơ hội học tập và việc làm hơn so với các thế hệ trước.

Số liệu chính thức cho thấy tỷ lệ nữ giới trong nhóm sinh viên năm nhất đại học đã tăng khoảng 20 điểm phần trăm trong hai thập kỷ qua.

Theo các báo cáo của Zhaopin, một trong những nền tảng tuyển dụng lớn nhất Trung Quốc, khoảng cách tiền lương giữa nam và nữ cũng giảm từ 23% xuống còn 13% trong 7 năm.

Nhiều công viên giải trí tuyển nam diễn viên trẻ có ngoại hình ưa nhìn để chụp ảnh và tương tác với du khách nữ. Ảnh: The New York Times.

Sự độc lập về tài chính giúp nhiều phụ nữ chủ động hơn trong việc lựa chọn cách tận hưởng cuộc sống. Các doanh nghiệp nhanh chóng nắm bắt nhu cầu này bằng cách cung cấp những dịch vụ được gọi là "giá trị cảm xúc" (emotional value), tức những trải nghiệm giúp khách hàng cảm thấy vui vẻ, được quan tâm và thư giãn.

Kailing Xie, phó giáo sư tại Đại học Birmingham (Anh), nhận định sự phát triển của các dịch vụ trên phần nào phản ánh những bất mãn của phụ nữ với các mối quan hệ tình cảm ngoài đời thực.

Theo bà, có sự chênh lệch giữa vị thế kinh tế ngày càng tăng của phụ nữ và tốc độ thay đổi trong cách nam giới đáp ứng kỳ vọng của họ về sự gần gũi, quan tâm trong tình yêu.

Dù vậy, xu hướng này cũng khiến giới chức Trung Quốc chú ý. People's Daily từng cảnh báo các doanh nghiệp không nên sử dụng hành vi tán tỉnh quá mức hoặc tiếp xúc cơ thể thiếu phù hợp để thu hút khách hàng.

Cảnh báo được đưa ra sau khi một video tại công viên giải trí lan truyền trên mạng. Trong clip, nam diễn viên dùng miệng đưa kẹo mút cho một nữ du khách. Sau sự việc, nhiều công viên tại Trung Quốc ban hành quy định cấm diễn viên tiếp xúc cơ thể với khách tham quan.

Hanzhang Liu, phó giáo sư chính trị tại Đại học Bang Florida (Mỹ), cho rằng việc siết chặt hoạt động tương tác phản ánh nỗ lực của chính quyền trong việc kiểm soát giới hạn ngành giải trí. Bà cũng lưu ý Trung Quốc đang thúc đẩy các giá trị gia đình truyền thống trong bối cảnh tỷ lệ sinh giảm mạnh.

Dù vậy, nhu cầu của khách hàng vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Công viên Wansui Mountain Martial Arts City, nơi Ren làm việc, hiện có hơn 1.500 diễn viên và thu hút hơn 2 triệu lượt khách mỗi tháng. Theo quản lý tiếp thị Wang Xueying, nhiều người đến đây chủ yếu để tương tác với các diễn viên thay vì chỉ tham quan.

Melissa Yuan chụp ảnh cùng một nam nhân viên đóng vai vệ sĩ trẻ tại núi Thiên Trụ, tỉnh An Huy, hồi tháng 4. Ảnh: Melissa Yuan.

Melissa Yuan, 32 tuổi, từng trả tiền thuê những chàng trai có ngoại hình ưa nhìn đi mua sắm hoặc ăn uống cùng mình.

Tuy nhiên, Yuan không cho rằng việc phụ nữ có thể chi tiền để được nam giới phục vụ đồng nghĩa với việc cán cân quyền lực giữa hai giới đã thay đổi. Ngay cả khi là người trả tiền, cô vẫn thường quan tâm đến cảm xúc của những người đàn ông đang phục vụ mình.

"Tôi nhận thấy việc tiêu dùng không đồng nghĩa với việc có thêm quyền lực", Yuan chia sẻ.