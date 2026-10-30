Trai đẹp cao 1,85 m của tuyển Việt Nam vừa tậu biệt thự ở tuổi 27, hành trình báo hiếu bố mẹ gây xúc động

Mới đây, hình ảnh Bùi Hoàng Việt Anh nhận bàn giao căn biệt thự mới được chia sẻ trên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Cơ ngơi mới được xem là một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình lập nghiệp của trung vệ sinh năm 1999.

Ở tuổi 27, cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội không chỉ ghi dấu ấn trên sân cỏ mà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi thành quả tài chính và hành trình nỗ lực chăm lo cho gia đình.

Đằng sau thành quả hiện tại là những năm tháng gia đình Việt Anh trải qua nhiều khó khăn. Theo những chia sẻ trước đây, gia đình anh từng gặp biến cố kinh tế, khiến bố mẹ phải bươn chải mưu sinh và các thành viên có thời gian dài sống xa nhau.

Những trải nghiệm từ thời thơ ấu trở thành động lực để Việt Anh nỗ lực theo đuổi sự nghiệp bóng đá, đồng thời mong muốn mang lại cuộc sống tốt hơn cho đấng sinh thành.

Khi mới 20 tuổi, sau những bước tiến đầu tiên trong sự nghiệp, anh đã vay mượn bạn bè và mua trả góp căn hộ chung cư rộng 83 m², trị giá gần 2 tỷ đồng, với mong muốn đón bố mẹ ra Hà Nội đoàn tụ. Vì không muốn gia đình lo lắng về áp lực tài chính, anh từng nói với bố mẹ rằng căn nhà chỉ có giá khoảng 1 tỷ đồng.

Sau đó, khi sự nghiệp ngày càng phát triển, Việt Anh tiếp tục mua tặng bố mẹ chiếc ô tô trị giá hơn 1,5 tỷ đồng để thuận tiện đi lại. Căn biệt thự mới là dấu mốc tiếp theo trong hành trình tích lũy tài sản và chăm lo cho gia đình của trung vệ đội tuyển Việt Nam.

Bên cạnh thành tích chuyên môn, Bùi Hoàng Việt Anh còn được đông đảo người hâm mộ biết đến nhờ ngoại hình nổi bật. Sở hữu chiều cao khoảng 1,85 m cùng vóc dáng săn chắc của một vận động viên chuyên nghiệp, anh thường được khán giả gọi bằng những biệt danh gắn với vẻ ngoài điển trai.

Nguồn thu nhập từ bóng đá, bao gồm tiền lương và thưởng, cùng các hoạt động quảng cáo giúp Việt Anh có điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống. Anh cũng từng gây chú ý khi sở hữu một chiếc Porsche có giá trị lên tới vài tỷ đồng.

Ngoài sân cỏ, trung vệ sinh năm 1999 thường chia sẻ những hình ảnh đời thường với phong cách thời trang trẻ trung, lịch lãm. Sức hút cá nhân giúp anh nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ, đồng thời tạo cơ hội hợp tác với các thương hiệu.

Tuy nhiên, những thông tin về thu nhập và tài sản cụ thể của cầu thủ chưa được công bố đầy đủ. Vì vậy, quy mô tài sản cũng như giá trị chính xác của căn biệt thự mới vẫn cần được nhìn nhận thận trọng nếu chưa có thông tin xác nhận chính thức.

Trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của Hà Nội FC, Bùi Hoàng Việt Anh từng bước khẳng định năng lực ở vị trí trung vệ nhờ thể hình tốt, khả năng tranh chấp và tư duy phòng ngự.

Năm 2019, anh góp mặt trong đội hình Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành chức vô địch Giải hạng Nhất quốc gia. Sau khi trở lại Hà Nội FC, Việt Anh tiếp tục có cơ hội thi đấu ở những giải đấu hàng đầu trong nước và cùng đội bóng giành nhiều danh hiệu.

Từ năm 2023, anh chuyển sang khoác áo CLB Công an Hà Nội, tiếp tục phát triển sự nghiệp tại V.League. Khả năng không chiến, tranh chấp tay đôi và hỗ trợ triển khai bóng giúp Việt Anh trở thành một trong những trung vệ được chú ý của bóng đá Việt Nam.

Ở cấp độ đội tuyển trẻ, anh từng cùng U23 Việt Nam giành Huy chương Vàng SEA Games 31 và chức vô địch U23 Đông Nam Á năm 2022. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2022, Việt Anh cũng góp mặt trong hành trình đưa đội tuyển vào tứ kết.

Trong màu áo đội tuyển quốc gia, trung vệ này là thành viên của đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024. Những dấu ấn ở cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển góp phần củng cố vị trí của anh trong làng bóng đá trong nước.