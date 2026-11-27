Một trong những khu rừng hóa thạch cổ nhất từng được phát hiện nằm gần thị trấn Cairo, bang New York, Mỹ. Được hình thành cách đây khoảng 385 triệu năm, vào kỷ Devon giữa, khu rừng này lưu giữ dấu tích của một thời kỳ quan trọng khi thực vật bắt đầu phát triển thành những dạng cây thân gỗ có kích thước lớn. Tuy nhiên, năm 2024, các nhà khoa học công bố phát hiện một khu rừng hóa thạch còn cổ hơn tại vùng Somerset và Devon, miền Tây Nam nước Anh, có niên đại khoảng 390 triệu năm.

Những cây cổ đại trong khu rừng Somerset thuộc nhóm Calamophyton, có hình dáng phần nào giống cây cọ hoặc dương xỉ thân gỗ ngày nay. Chúng thường cao khoảng 2–3 m, thân cây mảnh, rỗng ở giữa và không có lá theo cấu trúc hiện đại. Thay vào đó, những cành nhỏ mọc dày đặc dọc thân, tạo thành tán cây kỳ dị như những chiếc chổi khổng lồ.

Ảnh: sci.news

Điều đáng kinh ngạc là những khu rừng nguyên thủy này đã có cấu trúc sinh thái phức tạp hơn nhiều so với hình dung trước đây. Các thân cây đổ xuống tạo thành lớp vật chất hữu cơ phân hủy, cung cấp thức ăn và nơi trú ẩn cho những động vật không xương sống nhỏ bé. Hệ thống rễ cũng bắt đầu tác động đến đất, làm thay đổi cách nước chảy và quá trình phong hóa đá.

Sự xuất hiện của những khu rừng đầu tiên đã tạo ra bước ngoặt lớn trong lịch sử hành tinh. Thực vật hấp thụ carbon dioxide, góp phần làm thay đổi thành phần khí quyển, đồng thời thúc đẩy quá trình hình thành đất và mở rộng môi trường sống trên cạn. Về lâu dài, những biến đổi này tạo điều kiện cho nhiều nhóm sinh vật khác tiến hóa và phát triển.

Ngày nay, những thân cây hóa thạch và dấu vết rễ cây còn sót lại giúp các nhà khoa học tái dựng thế giới xanh cách đây gần 400 triệu năm. Chúng nhắc chúng ta rằng rừng không chỉ là kết quả của lịch sử tiến hóa sự sống, mà bản thân sự xuất hiện của rừng cũng đã góp phần định hình hành tinh như chúng ta biết ngày nay.

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