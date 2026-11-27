Ảnh chụp màn hình.

11 năm nóng nhất từng được ghi nhận

Biến đổi khí hậu không còn là nguy cơ chỉ xuất hiện trong các dự báo dài hạn. Những năm gần đây, các chỉ số quan trắc cho thấy hệ thống khí hậu toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng.

Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), năm 2024 là năm nóng nhất trong lịch sử quan trắc, với nhiệt độ trung bình bề mặt toàn cầu cao hơn khoảng 1,55°C so với thời kỳ tiền công nghiệp 1850-1900. Đây cũng là năm dương lịch đầu tiên nhiệt độ toàn cầu vượt ngưỡng 1,5°C.

Báo cáo Tình trạng Khí hậu Toàn cầu năm 2025 do Tổ chức Khí tượng Thế giới công bố tháng 3/2026 xác nhận 11 năm từ 2015-2025 là 11 năm nóng nhất từng được ghi nhận. Riêng năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu cao hơn khoảng 1,43°C so với thời kỳ tiền công nghiệp, đứng thứ hai hoặc thứ ba trong lịch sử quan trắc.

Chuỗi kỷ lục nhiệt độ liên tiếp cho thấy áp lực ngày càng lớn đối với nỗ lực kiểm soát tình trạng nóng lên toàn cầu.

Đáng chú ý, lượng nhiệt dư thừa không chỉ tập trung trong khí quyển mà còn được đại dương hấp thụ. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, trong hai thập kỷ qua, đại dương hấp thụ lượng năng lượng tương đương khoảng 18 lần tổng mức tiêu thụ năng lượng hằng năm của con người mỗi năm. Hàm lượng nhiệt trong đại dương năm 2025 cũng đạt mức cao nhất trong chuỗi quan trắc 66 năm.

Đại dương nóng lên kéo theo nhiều hệ lụy đối với môi trường biển, làm suy giảm lượng oxy hòa tan, ảnh hưởng đến các rạn san hô và những hệ sinh thái phụ thuộc vào điều kiện nhiệt độ ổn định. Nhiệt độ nước biển tăng cũng góp phần làm mực nước biển dâng thông qua hiện tượng giãn nở nhiệt, bên cạnh lượng nước bổ sung từ băng tan.

Năm 2025 là năm ấm thứ hai hoặc thứ ba trong lịch sử. Nguồn: WMO

Biến đổi khí hậu tạo sức ép ngày càng lớn

Theo Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC), nhiệt độ bề mặt toàn cầu giai đoạn 2011-2020 đã cao hơn khoảng 1,09°C so với thời kỳ tiền công nghiệp (1850-1900). Đáng báo động, tốc độ nóng lên từ năm 1970 đến nay nhanh hơn bất kỳ giai đoạn 50 năm nào trong ít nhất 2.000 năm qua - hệ quả trực tiếp từ hoạt động phát thải khí nhà kính của con người.

Sự gia tăng nhiệt độ này đang phá vỡ chu trình nước, đẩy thời tiết toàn cầu vào trạng thái cực đoan hai thái cực:

- Nắng nóng và hạn hán khốc liệt: Không chỉ đe dọa trực tiếp tính mạng nhóm dễ tổn thương (người cao tuổi, trẻ nhỏ, lao động ngoài trời) do sốc nhiệt, nắng nóng còn đẩy lưới điện vào tình trạng quá tải, làm cạn kiệt nguồn nước, kích hoạt cháy rừng và uy hiếp an ninh lương thực.

- Mưa lũ tàn phá: Khí quyển ấm lên giữ nhiều hơi nước hơn, biến các trận mưa trở nên dữ dội, kéo theo lũ lụt, sạt lở đất, đánh sập hạ tầng và làm tê liệt giao thông, sản xuất.

Song song đó, băng tan kết hợp với sự giãn nở nhiệt của đại dương đang đẩy tốc độ nước biển dâng lên mức đáng báo động.

Số liệu từ Tổ chức Khí tượng Thế giới cho thấy mực nước biển trung bình giai đoạn 2015-2024 tăng tới 4,7mm/năm, gấp hơn hai lần mức 2,1mm/năm của giai đoạn 1993-2002.

Với các quốc gia ven biển và đồng bằng thấp, đây là mối đe dọa hiện hữu gây ngập lụt, xâm nhập mặn và tước đi sinh kế của hàng triệu người.

Bài học từ cuộc đại tuyệt chủng lớn nhất lịch sử

Một nghiên cứu trên tạp chí Nature Communications chỉ ra rằng tốc độ nóng lên của đại dương hiện đại đang nhanh gấp 42 lần so với một giai đoạn biến đổi nhiệt độ trong sự kiện đại tuyệt chủng Permi - Trias cách đây 252 triệu năm. Đây chính là thảm họa sinh học tàn khốc nhất lịch sử Trái Đất, từng xóa sổ 81-94% số loài sinh vật biển và 70% số họ động vật có xương sống trên cạn.

Cụ thể, trong khi đại dương hiện đại ấm lên khoảng 0,35°C chỉ trong 50 năm, nhiệt độ nước biển bề mặt thời kỳ Permi - Trias tăng 10°C suốt 60.000 năm (tương đương 0,00017°C/năm).

Lưu ý: Hồ sơ địa chất có độ phân giải thời gian hạn chế, con số 42 lần là một phép so sánh tham chiếu.

Nhìn lại quá khứ, đại tuyệt chủng Permi - Trias bùng phát từ chuỗi phun trào núi lửa dữ dội tại vùng Siberian Traps. Lượng khí nhà kính khổng lồ giải phóng vào khí quyển đã khiến đại dương nóng lên, cạn kiệt oxy và axit hóa nghiêm trọng, làm sụp đổ hàng loạt hệ sinh thái.

Hiện nay, giới khoa học chưa thể khẳng định biến đổi khí hậu sẽ lặp lại kịch bản diệt vong tương tự.

Tuy nhiên, lịch sử địa chất cho thấy khi khí hậu biến đổi vượt ngưỡng thích nghi của tự nhiên, hệ quả tất yếu là sự đứt gãy của hàng loạt chuỗi sinh thái. Trái Đất có thể tự tái lập trạng thái cân bằng qua hàng triệu năm, nhưng việc duy trì một môi trường sống ổn định cho xã hội loài người phụ thuộc trực tiếp vào tốc độ cắt giảm phát thải ngay từ bây giờ.