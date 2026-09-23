Trái đất đứng trước ngưỡng nóng thêm 3,25°C, dự báo khí hậu có thể đã quá lạc quan

Nghiên cứu mới cảnh báo Trái đất có thể nóng lên nhanh hơn dự báo nếu lượng khí thải không được cắt giảm mạnh trong những năm tới. (Nguồn: Daily Sabah)

Nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc Đại học Bách khoa Liên bang Zurich (ETH Zurich) và Đại học Leipzig thực hiện phản ánh, các dự báo trước đây có thể đã đánh giá thấp mức độ nóng lên trong tương lai.

Nghiên cứu sinh tiến sĩ Gergana Gyuleva tại ETH Zurich, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết, với bất kỳ quỹ đạo phát thải nào không đi kèm những biện pháp cắt giảm “ngay lập tức và mạnh mẽ”, mức độ nóng lên được dự báo có thể cao hơn khoảng 25% so với các ước tính trước đây.

Theo nhóm nghiên cứu, phát hiện mới không làm thay đổi bản chất của một thế giới nóng lên khoảng 3°C, nhưng cho thấy, ngưỡng nhiệt này có thể xuất hiện sớm hơn hoặc với xác suất cao hơn so với nhận định trước đây.

Kết quả được đưa ra sau khi các nhà khoa học tính đến biến động tự nhiên của khí hậu và sử dụng dữ liệu vệ tinh về sự mất cân bằng năng lượng của Trái đất, tức chênh lệch giữa lượng bức xạ Mặt trời đi vào và lượng nhiệt Trái đất phát ra ngoài không gian.

Đáng chú ý, nghiên cứu cũng ước tính ngân sách carbon còn lại của thế giới nhỏ hơn khoảng 20% so với các mô hình trước đây.

Theo nhóm tác giả, kết quả này cho thấy cần đẩy nhanh các biện pháp giảm phát thải để đạt được những mục tiêu nhiệt độ nhất định.

Đáng chú ý, Thụy Sỹ đang nóng lên nhanh hơn mức trung bình của thế giới. Nếu nhiệt độ toàn cầu tăng 3°C so với thời kỳ tiền công nghiệp, nhiệt độ tại Thụy Sỹ có thể tăng tới khoảng 4,9°C.

Dẫu vậy, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh kịch bản nóng lên ở mức cao không phải kết cục không thể đảo ngược.

Cắt giảm mạnh khí thải có thể giúp hạn chế đáng kể mức tăng nhiệt trong tương lai, cho thấy hành động càng sớm thì khả năng kiềm chế đà nóng lên của Trái đất càng lớn.

(theo Anadolu)