Giữa những vành đai khổng lồ của sao Thổ, Trái Đất chỉ xuất hiện như một chấm sáng nhỏ đến mức khó nhận ra bằng mắt thường. Bức ảnh được NASA công bố năm 2013, ghi lại hình ảnh hành tinh xanh từ khoảng cách 1,4 tỷ km, mang đến một góc nhìn đặc biệt về vị trí của Trái Đất trong Hệ Mặt Trời.

Bức ảnh có tên The Day the Earth Smiled (Ngày Trái Đất mỉm cười), được chụp ngày 19/7/2013 bởi camera góc rộng trên tàu vũ trụ Cassini của NASA. Thời điểm đó, con tàu đang hoạt động quanh sao Thổ, cách Trái Đất khoảng 898 triệu dặm, tương đương 1,44 tỷ km.

Trong khung hình, những dải sáng của vành đai sao Thổ chiếm phần lớn không gian. Ở phía bên phải, một chấm sáng nhỏ được đánh dấu bằng mũi tên chính là Trái Đất. Mặt Trăng cũng xuất hiện trong cùng khu vực, nhưng rất khó nhận biết nếu không phóng to hình ảnh.

NASA cho biết Trái Đất chỉ chiếm khoảng một pixel trong góc nhìn của Cassini từ khoảng cách này. Đây là một trong những hình ảnh hiếm hoi ghi lại đồng thời sao Thổ, các vành đai và hệ Trái Đất - Mặt Trăng trong cùng một khung hình.

Bức ảnh nằm trong dự án ghép hình toàn cảnh sao Thổ

Hình ảnh Trái Đất nhỏ bé không phải một bức ảnh độc lập mà là một phần trong dự án xây dựng ảnh toàn cảnh hệ thống sao Thổ của NASA.

Cụ thể, bức ảnh là một trong 33 khu vực hình ảnh (footprint) được Cassini ghi lại để ghép thành bức tranh tổng thể về sao Thổ và hệ thống vành đai của hành tinh này.

Trong quá trình thực hiện, camera trên tàu đã thu thập tổng cộng 323 hình ảnh thông qua nhiều bộ lọc quang phổ khác nhau. Một số phục vụ nghiên cứu khoa học, số còn lại được sử dụng để tạo nên hình ảnh có màu sắc gần với màu tự nhiên.

Đáng chú ý, khu vực chứa Trái Đất và Mặt Trăng chỉ xuất hiện trong một khung hình góc rộng duy nhất của toàn bộ bộ ảnh. Điều này khiến bức ảnh trở thành một tư liệu đặc biệt trong quá trình quan sát sao Thổ từ không gian.

NASA cũng đã thông báo trước về thời điểm Cassini hướng camera về phía Trái Đất, đồng thời mời công chúng trên hành tinh xanh tham gia sự kiện bằng cách hướng về sao Thổ và vẫy tay.

Đây là một trong những lần hiếm hoi con người biết trước thời điểm một tàu vũ trụ ở khoảng cách rất xa sẽ chụp ảnh quê hương mình.

Cassini và những góc nhìn chưa từng có về sao Thổ

Cassini là một trong những sứ mệnh thám hiểm hành tinh quy mô lớn của NASA, được triển khai với sự hợp tác của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) và Cơ quan Vũ trụ Italy.

Tàu được phóng lên không gian ngày 15/10/1997 và đi vào quỹ đạo sao Thổ ngày 30/6/2004. Trong hơn 13 năm hoạt động quanh hành tinh này, Cassini đã thu thập lượng lớn dữ liệu về cấu trúc khí quyển, từ trường, các vành đai cũng như những mặt trăng của sao Thổ.

Sứ mệnh đã mang lại nhiều phát hiện quan trọng, nổi bật là bằng chứng về đại dương nước lỏng bên dưới lớp băng của Enceladus và sự tồn tại của các hồ methane lỏng trên bề mặt Titan, 2 trong số 274 mặt trăng của sao Thổ.

Những dữ liệu này góp phần mở rộng hiểu biết của giới khoa học về các môi trường có thể tồn tại điều kiện phù hợp cho sự sống bên ngoài Trái Đất.

Ngày 15/9/2017, Cassini kết thúc hành trình bằng cách lao vào khí quyển sao Thổ theo lệnh điều khiển từ Trái Đất.

Quyết định này nhằm tránh nguy cơ tàu mất kiểm soát và va chạm với các mặt trăng có tiềm năng nghiên cứu về sự sống, đặc biệt là Enceladus và Titan.