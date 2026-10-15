Trái chủ BNP Paribas đổi 10 trái phiếu quốc tế lấy hơn 1,7 triệu cổ phiếu Novaland

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) vừa công bố kết quả phát hành cổ phiếu để chuyển đổi một phần trái phiếu quốc tế theo yêu cầu của trái chủ.

Cụ thể, Novaland cho biết phát hành gần 1,74 triệu cổ phiếu để chuyển đổi 10 trái phiếu mã NVLD2126009, có tổng giá trị gần 2,36 triệu USD tương đương hơn 59 tỷ đồng. Tỉ lệ chuyển đổi là 173.708 cổ phiếu phổ thông cho mỗi trái phiếu.

Giá chuyển đổi được xác định ở mức 34.000 đồng/cổ phiếu - mức giá này cao gấp 3 lần thị giá cổ phiếu NVL đang giao dịch, chốt phiên ngày 15/10, mã này dừng ở vùng giá 10.700 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến thị giá cổ phiếu NVL (Ảnh: SSI).

Số cổ phiếu này dự kiến được chuyển giao trong tháng 10-11/2026. Trái chủ thực hiện chuyển đổi là BNP Paribas Financial Markets, tổ chức tài chính có trụ sở tại Paris, Pháp.

Lô trái phiếu NVLD2126009 được Novaland phát hành ngày 16/7/2021, gồm 1.500 trái phiếu, mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động 300 triệu USD. Đây là trái phiếu chuyển đổi quốc tế không có tài sản bảo đảm, có kỳ hạn 7 năm và dự kiến đáo hạn ngày 16/7/2028.

Theo phương án phát hành, nguồn vốn huy động được sử dụng để thanh toán các khoản phí liên quan đến đợt phát hành và bổ sung vốn cho CTCP Nova Hospitality, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Nhà ở và Hạ tầng Sài Gòn cùng Novaland.

Đây không phải lần đầu BNP Paribas Financial Markets chuyển đổi trái phiếu quốc tế của Novaland thành cổ phiếu. Trước đó, vào tháng 4/2026, tổ chức này đã chuyển đổi 15 trái phiếu, với tổng giá trị gần 3,38 triệu USD, tương đương hơn 84 tỷ đồng theo tỷ giá cố định 24.960 đồng/USD.

Danh sách cổ đông lớn của Novaland sau đợt chuyển đổi trái phiếu (Ảnh: NVL).

Ở diễn biến khác, Novaland đang triển khai phương án chào bán gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 3:1, tức cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến mang về gần 8.007 tỷ đồng nếu phân phối hết.

Thời gian đăng ký mua kéo dài từ ngày 8/10 đến 29/10/2026; thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 8/10 đến 26/10/2026. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

Theo kế hoạch sử dụng vốn, Novaland dự kiến dành khoảng 5.953,3 tỷ đồng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc của 13 lô trái phiếu do công ty phát hành, tùy thỏa thuận với các trái chủ.

Ngoài ra, doanh nghiệp dự kiến góp 916,3 tỷ đồng vào Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal để thanh toán gốc trái phiếu mã NSRCH2223001; đồng thời góp 1.137,3 tỷ đồng vào Công ty TNHH No Va Thảo Điền để thanh toán gốc trái phiếu mã NTDCH2227001.

Các khoản thanh toán dự kiến được thực hiện trong quý IV/2026 đến quý I/2027. Novaland cho biết thời điểm và giá trị giải ngân có thể được điều chỉnh tùy tình hình thực tế, diễn biến thị trường và tiến độ làm việc với trái chủ.

Phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu là một trong ba kế hoạch tăng vốn đã được cổ đông Novaland thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản trong tháng 7/2026. Hai phương án còn lại gồm phát hành riêng lẻ tối đa 800 triệu cổ phiếu cho không quá 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và phát hành hơn 111,7 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026.