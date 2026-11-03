Trái cây ngoại giá rẻ bất ngờ

Ghi nhận tại một số chợ ở TPHCM như Phạm Văn Hai (phường Tân Sơn Hòa), chợ An Nhơn (phường An Nhơn), chợ Hoàng Mai (phường An Hội Đông), chợ Thạch Đà (An Hội Tây)… người tiêu dùng không khó tìm thấy các sản phẩm trái cây nhập ngoại từ đào, lê nâu, táo, cho tới kiwi, nho.

Bà Nguyễn Thị Hải, tiểu thương tại chợ Thạch Đà cho biết, dù trái cây trong nước đang rẻ, nhưng người tiêu dùng vẫn có nhu cầu mua các loại quả mà Việt Nam không có hoặc không đủ cung ứng như kiwi, nho, táo, cam ngọt...

Một quầy bán trái cây tại chợ Thạch Đà (TPHCM). Ảnh: ĐỨC TRUNG

Theo bà Hải, sản lượng và chủng loại hàng nhập về chợ thời điểm này phong phú hơn trước. Nho ruby có giá 64.000 đồng/kg, nho đen, nho kẹo dao động quanh mức 85.000 đồng/kg. Riêng nho mẫu đơn giá từ 55.000-80.000 đồng/kg tùy độ tươi.

Nhiều mặt hàng vốn thuộc phân khúc cao cấp nay giảm đáng kể, như kiwi còn khoảng 135.000 đồng/kg, giảm 15% so với trước; táo Envy New Zealand size nhỏ (khoảng 170-180 gram/quả) giá 139.000 đồng/kg, trong khi các đợt trước thường trên 200.000 đồng/kg.

Một cửa hàng bán trái cây, thực phẩm nhập ngoại ở phường Tân Định (TPHCM). Ảnh: ĐỨC TRUNG

Khảo sát tại các hệ thống siêu thị ở TPHCM, một số dòng trái cây thuộc phân khúc cao cấp cũng giảm giá đáng kể. Đơn cử như táo Envy 250 gram trở lên, giá chỉ 178.000-190.000 đồng/kg, giảm hơn 80.000 đồng/kg so với thông thường. Việt quất New Zealand giá từ 100.000-135.000 đồng/hộp 125 gram, giảm 15.000-20.000 đồng/hộp…

Bà Phan Bảo Thy, Giám đốc truyền thông chuỗi siêu thị thực phẩm Kingfoodmart, cho hay mặt bằng giá trái cây từ táo, nho, kiwi giảm 5-15% so với cùng kỳ nhờ nguồn cung dồi dào.

Ngoài một số thị trường quen thuộc như Mỹ, Australia, New Zealand hay Chile, năm nay hệ thống mở rộng nhập khẩu việt quất từ Canada và nhập trực tiếp táo Envy để có giá tốt.

Người dân đi mua trái cây tại một siêu thị ở phường Tân Định (TPHCM). Ảnh: ĐỨC TRUNG

Ông Nguyễn Văn Mười, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp nông nghiệp nhiệt đới, nhận định giá trái cây ngoại về Việt Nam ngày càng rẻ là nhờ sự chuyển dịch của dòng thương mại quốc tế. Theo số liệu của Cục Hải quan (Bộ Tài chính), 10 tháng năm 2026, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng rau quả của Việt Nam tăng 28%, trong khi xuất khẩu tăng 17% so với cùng kỳ, phản ánh nhu cầu nội địa vẫn rất lớn.

Vì vậy, việc nâng cao chất lượng đầu ra của nông sản nội địa và đẩy mạnh quảng bá từ hình ảnh, bao bì nông sản Việt chất lượng cao… sẽ là vấn đề cần được các doanh nghiệp, nhà phân phối và cả nông dân, hợp tác xã cần lưu ý.

Nhiều loại trái cây trong nước và nhập khẩu được bày bán tại một siêu thị ở phường An Nhơn (TPHCM). Ảnh: ĐỨC TRUNG

Theo ông Nguyễn Văn Mười, giá trái cây ngoại ngày càng rẻ có nhiều yếu tố tác động. Trước hết do sức mua tại các thị trường lớn đang sụt giảm vì kinh tế khó khăn và ảnh hưởng xung đột. Khi thị trường truyền thống tiêu thụ chậm, các nhà vườn lớn trên thế giới buộc phải hạ giá để đẩy bớt hàng sang các nước khác.

Thêm vào đó, việc hàng rào thuế quan dần được gỡ bỏ theo các hiệp định thương mại tự do (FTA) tạo cơ hội để trái cây ngoại chính ngạch đổ bộ vào Việt Nam với mức giá mềm.

Tuy nhiên nhìn nhận ở góc độ thương mại, ông Nguyễn Văn Mười cho rằng sự gia tăng nhanh của trái cây nhập khẩu cũng tạo áp lực cạnh tranh đáng kể lên sản phẩm trong nước. Nhiều loại trái cây nội địa gặp khó trong cạnh tranh về mẫu mã, khả năng bảo quản và tính ổn định của nguồn cung.