Trại Cau (Thái Nguyên) chuyển đổi số tạo sức bật từ cơ sở

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Trại Cau.

Từ giải quyết thủ tục hành chính đến xây dựng chính quyền số

Ghi nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Trại Cau, chuyển đổi số được thể hiện rõ qua việc đầu tư cơ sở hạ tầng và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Người dân đến giao dịch được bố trí khu vực tra cứu thông tin, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tiếp nhận và trả kết quả.

Hệ thống internet, mạng LAN được đầu tư, đáp ứng yêu cầu vận hành các phần mềm phục vụ công tác chuyên môn. Đáng chú ý, 100% cán bộ, công chức của xã được trang bị chữ ký số công vụ, góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm giấy tờ và từng bước thay đổi phương thức làm việc từ thủ công sang môi trường điện tử.

Cùng với đó, hạ tầng viễn thông tiếp tục được quan tâm. Hiện 100% các thôn trên địa bàn xã đã có điện và sóng di động. Đây là điều kiện quan trọng để người dân, nhất là ở khu vực nông thôn, có thể tiếp cận các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích trên môi trường mạng.

Người dân đến giải quyết thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Trại Cau được hướng dẫn lấy số thứ tự.

Hiệu quả bước đầu được thể hiện qua kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Theo số liệu từ ngày 10/7 đến 10/8/2026, xã Trại Cau tiếp nhận 217 hồ sơ thủ tục hành chính. Đáng chú ý, 100% hồ sơ được thực hiện trực tuyến; toàn bộ hồ sơ được số hóa và cấp kết quả điện tử, đạt tỷ lệ 100%.

Kết quả trên cho thấy chuyển đổi số không còn dừng ở việc đầu tư thiết bị hay xây dựng hạ tầng mà đã từng bước đi vào quy trình xử lý công việc hằng ngày. Việc số hóa hồ sơ, thực hiện thủ tục trực tuyến và trả kết quả điện tử giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân, đồng thời tạo thuận lợi cho cán bộ trong việc lưu trữ, tra cứu và quản lý hồ sơ.

Công nghệ đồng hành cùng giáo dục

Không chỉ trong lĩnh vực hành chính, chuyển đổi số đang từng bước tạo ra những thay đổi trong hoạt động giáo dục tại Trại Cau. Các trường học trên địa bàn đã chủ động ứng dụng công nghệ vào quản lý, dạy học, kiểm tra, tổng hợp báo cáo và trao đổi thông tin.

Trường THCS Trại Cau ứng dụng nhiều công nghệ trong các hoạt động chuyên môn và quản lý nhà trường.

Tại Trường THCS Trại Cau, công nghệ được sử dụng trong nhiều hoạt động chuyên môn và quản lý nhà trường. Các nền tảng hỗ trợ dạy học trực tuyến, quản lý học tập và thu thập dữ liệu giúp giáo viên có thêm công cụ tổ chức bài giảng, theo dõi quá trình học tập của học sinh. Bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Hiệu trưởng Điểm chính Trường THCS Trại Cau, chia sẻ: “Nhà trường xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ quan trọng, được triển khai nghiêm túc trong công tác quản lý và dạy học. Việc ứng dụng công nghệ giúp giáo viên thuận lợi hơn trong tổ chức các hoạt động giáo dục, đồng thời tạo thêm sự trực quan, sinh động cho bài học.”

Cùng với việc sử dụng các phần mềm phục vụ quản lý, giáo viên chủ động khai thác các nền tảng như OLM, LMS và những phần mềm hỗ trợ dạy học khác. Việc kết hợp giữa phương pháp truyền thống với các công cụ số giúp bài giảng trở nên trực quan hơn, tạo thêm hứng thú cho học sinh và mở rộng khả năng tiếp cận nguồn học liệu.

Thầy Nguyễn Đình Thông, giáo viên môn Toán Trường THCS Trại Cau cho biết, việc ứng dụng công nghệ trong dạy học giúp học sinh hứng thú hơn với bài giảng. Những nội dung vốn khó hình dung có thể được minh họa bằng hình ảnh, video hoặc các công cụ trực quan, qua đó hỗ trợ học sinh tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn.

Học sinh Trường Tiểu học Trại Cau học môn Tin học.

Còn tại Trường Tiểu học Trại Cau, ngoài trường chính, các phân hiệu đều có phòng học tin học tương đối đầy đủ. Nhiều lớp học được trang bị tivi, máy chiếu và sử dụng các nền tảng hỗ trợ học tập. Việc đưa công nghệ vào lớp học không chỉ góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy mà còn hỗ trợ giáo viên trong chuẩn bị bài, trình chiếu nội dung và khai thác nguồn học liệu phong phú.

Bà Hoàng Thị Hương Lan, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Chuyển đổi số đang hỗ trợ tích cực cho công tác quản lý, thống kê và tổ chức dạy học. Nhà trường mong muốn tiếp tục được đầu tư cơ sở vật chất, đồng thời có thêm các lớp tập huấn để giáo viên nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ.”

Ông La Thanh Hải, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Trại Cau nhấn mạnh: Địa phương xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ cần được triển khai đồng bộ, gắn với yêu cầu thực tế ở cơ sở. Trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ trong hoạt động quản lý, phục vụ người dân và các lĩnh vực thiết yếu như y tế, văn hóa, giáo dục.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường tập huấn kỹ năng số và tháo gỡ những khó khăn về thiết bị, phần mềm, kinh phí. Đặc biệt, việc bảo đảm sự đồng bộ giữa các hệ thống, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu dùng chung sẽ giúp giảm áp lực cho cán bộ, nâng cao chất lượng quản lý và khai thác hiệu quả dữ liệu.

Khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, nhân lực được trang bị kỹ năng và các nền tảng số được vận hành hiệu quả, chuyển đổi số sẽ không chỉ là câu chuyện của công nghệ mà trở thành phương thức mới trong quản lý, phục vụ người dân và tổ chức các hoạt động. Đây cũng là nền tảng để Trại Cau tiếp tục xây dựng chính quyền số, xã hội số, từng bước đưa những tiện ích của chuyển đổi số đến gần hơn với người dân ngay từ cơ sở.