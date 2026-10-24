Trại Cau tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân

Tủ sách pháp luật tại Trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng xã.

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền

Xã Trại Cau được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Trại Cau và xã Hợp Tiến trước đây, có diện tích tự nhiên 82,85km², dân số khoảng 17.300 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 60%.

Địa bàn rộng, dân cư phân bố ở nhiều khu vực, điều kiện đi lại tại một số nơi còn khó khăn, trong khi nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân chưa đồng đều, đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng thiết thực, dễ hiểu và phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Từ ngày 1/7/2025, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Trại Cau tiến hành sắp xếp, tổ chức lại địa bàn dân cư; từ 24 thôn trước khi sắp xếp, địa phương tổ chức lại thành 10 thôn. Việc sắp xếp góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, điều hành và triển khai các hoạt động tại cơ sở.

Trên cơ sở đó, cấp ủy, chính quyền xã tăng cường phối hợp với Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể và đội ngũ cán bộ ở khu dân cư trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Xác định phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ quan trọng, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xã Trại Cau chú trọng đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền.

Bên cạnh tổ chức hội nghị trực tiếp, địa phương phát huy vai trò của hệ thống truyền thanh cơ sở, xây dựng tủ sách pháp luật tại Trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng xã và một số khu dân cư. Đồng thời huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội để đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với người dân.

Đáng chú ý, xã đã lắp đặt 13 cụm loa truyền thanh thông minh, góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận thông tin, giúp người dân thường xuyên cập nhật chủ trương, chính sách và những quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống. Hình thức này phù hợp với đặc điểm địa bàn rộng, góp phần khắc phục khó khăn trong việc tập trung người dân tham gia các buổi tuyên truyền trực tiếp.

Từ đầu năm đến nay, xã Trại Cau đã tổ chức 1 hội nghị chuyên đề và 3 hội nghị lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thu hút hơn 500 lượt người tham gia. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những vấn đề thiết thực, gắn với nhu cầu của người dân như: phòng, chống ma túy, bình đẳng giới và trợ giúp pháp lý.

Địa phương cũng phối hợp với báo cáo viên, giảng viên của Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh phổ biến kiến thức, giải đáp những vấn đề người dân quan tâm. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.

Bà Lại Thị Hải, người dân thôn 5, xã Trại Cau, chia sẻ: Qua các buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của địa phương, chúng tôi được cán bộ giải thích cụ thể, dễ hiểu, gắn với những tình huống thực tế nên bà con tiếp thu tốt hơn. Từ đó, người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, biết cách bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đồng thời vận động gia đình, cộng đồng cùng thực hiện.

Gắn tuyên truyền pháp luật với phòng, chống ma túy

Hội nghị lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại xã Trại Cau.

Một trong những nội dung được xã Trại Cau chú trọng là tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy, nhằm nâng cao cảnh giác trong nhân dân, chủ động phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội ngay từ cơ sở.

Vừa qua, UBND xã Trại Cau tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy gắn với trợ giúp pháp lý trên địa bàn. Tại hội nghị, báo cáo viên phổ biến những nội dung cơ bản của pháp luật về phòng, chống ma túy, bình đẳng giới và các quy định về trợ giúp pháp lý; đồng thời trao đổi, giải đáp thắc mắc và những tình huống phát sinh trong thực tế.

Ông Nguyễn Trung Tâm, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn 2, cho biết: Cán bộ tuyên truyền giúp bà con nhận biết tác hại của ma túy, thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ của các đối tượng và cách phòng tránh để bảo vệ bản thân, gia đình. Qua đó, chúng tôi hiểu rằng phòng, chống ma túy không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà mỗi người dân đều cần nâng cao cảnh giác, chủ động phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm, xây dựng khu dân cư an toàn.

Cùng với hoạt động tuyên truyền tại các hội nghị, Công an xã Trại Cau phối hợp với Ủy ban MTTQ xã tổ chức ra mắt mô hình “Toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm”, gắn với tuyên truyền về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Hoạt động thu hút hơn 100 người dân thôn 1 tham gia.

Tại đây, lực lượng Công an tập trung tuyên truyền về công tác đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, trong đó có tội phạm ma túy, cờ bạc, tội phạm đường phố và tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên. Người dân cũng được hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeID để kiến nghị, phản ánh, tố giác tội phạm, góp phần nâng cao hiệu quả tiếp nhận thông tin và hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo ông Lê Anh Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Trại Cau, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động phòng, chống ma túy, đồng thời tạo điều kiện để người dân, nhất là các đối tượng yếu thế, tiếp cận chính sách trợ giúp pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định.

Nhờ kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền, phát huy vai trò của hệ thống truyền thanh, các tổ chức đoàn thể và lực lượng chức năng, xã Trại Cau đang từng bước nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật của người dân.

Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng nếp sống tuân thủ pháp luật, củng cố khối đoàn kết tại khu dân cư, giữ vững an ninh, trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.