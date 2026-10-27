Trại Cau hướng tới nền hành chính phục vụ

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Trại Cau chú trọng cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân khi giải quyết công việc.

Đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Trại Cau thực hiện thủ tục liên quan đến chính sách an sinh xã hội, chị Phạm Thị Thủy, ở thôn 10, được cán bộ, chuyên viên hướng dẫn cụ thể về quy trình và thành phần hồ sơ cần thiết. Nhờ đó, chị thuận lợi hơn trong quá trình hoàn thiện thủ tục, tiếp cận chính sách hỗ trợ theo quy định.

Hiện nay, xã Trại Cau được phân cấp, phân quyền giải quyết 411 thủ tục hành chính, trong đó có 159 thủ tục hành chính toàn trình và 252 thủ tục hành chính một phần. Trong 10 tháng năm 2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận trên 5.200 hồ sơ, chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai và tư pháp, hộ tịch.

Ông Trần Văn Nhã, Quyền Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Trại Cau, cho biết: Trung tâm chú trọng công khai thủ tục hành chính, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công và tăng cường trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết hồ sơ. Các thông tin về quy trình thực hiện, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, phí và lệ phí được niêm yết công khai theo quy định.

Đối với những người chưa quen thao tác trên môi trường điện tử, cán bộ trực tiếp hướng dẫn để người dân từng bước tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số cũng được chú trọng nhằm tạo thuận lợi cho người dân và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính.

“Ngày thứ Bảy vì dân” được tổ chức tại thôn 3, xã Trại Cau.

Một cách làm thiết thực khác là hoạt động “Ngày thứ Bảy vì dân”, được triển khai từ tháng 3-2026, định kỳ mỗi tháng một lần tại nhà văn hóa các thôn. Thông qua hoạt động này, cán bộ địa phương trực tiếp hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin, giải đáp vướng mắc về thủ tục hành chính, pháp luật và các vấn đề liên quan đến đất đai. Việc đưa hoạt động phục vụ về khu dân cư giúp người dân thuận tiện hơn khi cần hướng dẫn, giải quyết những vấn đề phát sinh trong đời sống.

Trại Cau hiện có 10 thôn, khoảng 4.000 hộ dân với trên 17.300 nhân khẩu; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 65% dân số. Khả năng tiếp cận thông tin pháp lý của một bộ phận người dân còn hạn chế, ảnh hưởng đến việc tìm hiểu, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định. Đặc điểm địa bàn và cơ cấu dân cư đặt ra yêu cầu phải đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, lựa chọn nội dung phù hợp để người dân dễ tiếp cận, hiểu và vận dụng các quy định pháp luật vào đời sống.

Để đáp ứng yêu cầu đó, địa phương tổ chức các hội nghị về công tác trợ giúp pháp lý, tăng cường cung cấp thông tin và kiến thức pháp luật cho người dân. Nội dung tuyên truyền hướng đến việc giúp người dân hiểu rõ quy định, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa vi phạm, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự tại cơ sở.

Một buổi tuyên truyền, trợ giúp pháp lý cho người dân trên địa bàn xã.

Cùng với chính quyền, các tổ chức đoàn thể và đội ngũ cán bộ thôn tham gia tuyên truyền, vận động, phổ biến chính sách, pháp luật. Sự phối hợp giữa các lực lượng giúp thông tin được chuyển tải kịp thời, đồng thời tạo điều kiện nắm bắt nhu cầu, những khó khăn và vướng mắc của người dân. Qua đó, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từng bước gắn với các vấn đề thiết thực trong đời sống, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải quyết những vấn đề pháp lý phát sinh tại cơ sở.

Ông Lê Anh Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Trại Cau, nhấn mạnh: Hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, bảo đảm quyền tiếp cận pháp luật và tạo điều kiện để người dân thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội là những nhiệm vụ được địa phương quan tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Việc kết hợp cải cách thủ tục hành chính với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giúp người dân nắm rõ quy định, quy trình thực hiện, thuận lợi hơn khi tiếp cận dịch vụ công và các chính sách an sinh xã hội. Nhờ đó, hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương từng bước được cải thiện, tính công khai, minh bạch trong giải quyết công việc được chú trọng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Hướng tới mục tiêu xây dựng Trại Cau trở thành phường phát triển, văn minh, hiện đại, địa phương tiếp tục chú trọng cải thiện chất lượng dịch vụ công, đẩy mạnh chuyển đổi số và bảo đảm quyền tiếp cận pháp luật của người dân. Đây là những nhiệm vụ cần được triển khai thường xuyên, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.