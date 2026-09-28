'Trại buôn người' vượt mốc 100 tỷ đồng sau vài ngày ra rạp

Tính đến chiều 28/9, “Trại buôn người” vượt mốc 100 tỷ đồng doanh thu, theo số liệu từ Box Office Vietnam. Trong sáng cùng ngày, phim bán hơn 132.000 vé qua 4.805 suất chiếu, tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé.

Trước đó, sau khoảng 2,5 ngày phát hành chính thức, phim thu hơn 77 tỷ đồng với hơn 700.000 vé được bán ra. Riêng ngày 26/9, “Trại buôn người” đạt doanh thu hơn 19 tỷ đồng từ hơn 204.000 vé.

“Trại buôn người” vượt mốc 100 tỷ đồng doanh thu tính đến chiều 28/9. Ảnh: NSX

“Trại buôn người” do Toni Dương Bảo Anh đạo diễn, khởi chiếu từ ngày 25/9, xoay quanh câu chuyện những người bị dụ dỗ bằng lời mời việc làm thu nhập cao rồi rơi vào các đường dây buôn người và lừa đảo xuyên biên giới.

Steven Nguyễn đảm nhận vai chính Trần Duy Ny. Khi em gái bị cuốn vào đường dây buôn người tại khu vực biên giới, Ny lên đường tìm kiếm. Sau đó, anh cùng người bạn thân bị bắt và đưa vào một cơ sở lừa đảo, buộc phải tìm cách sống sót, đồng thời tìm đường thoát cùng những nạn nhân khác.

Ngoài Steven Nguyễn, phim có sự tham gia của Quách Ngọc Ngoan, Huỳnh Minh Kiên, NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Tùng Mint...

Theo ê-kíp, “Trại buôn người” mất khoảng 5 năm để hoàn thiện, gồm 3 năm phát triển kịch bản và 2 năm quay, hậu kỳ. Phim được thực hiện tại nhiều bối cảnh, với các đại cảnh đông người và những trường đoạn hành động quy mô lớn.

Hơn 700 diễn viên được huy động cho một số đại cảnh. Tổng số diễn viên và thành viên đoàn phim trong quá trình sản xuất lên tới hơn 10.000 người. Với quy mô này, dự án được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) xác lập kỷ lục về số lượng thành viên đoàn phim và diễn viên tham gia.

Nam diễn viên Steven Nguyễn trong phim. Ảnh: NSX

Sau khi ra mắt, bộ phim nhận được những đánh giá tích cực từ một số chuyên gia. PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, cho rằng tác phẩm tái hiện thực tế khắc nghiệt nhưng đồng thời đề cao tình yêu thương và sự đoàn kết của những người cùng rơi vào hoàn cảnh hiểm nguy.

Trong khi đó, chuyên gia phê bình phim Nguyễn Phong Việt đánh giá “Trại buôn người” cho thấy hướng đầu tư đáng chú ý ở dòng phim hành động Việt, đặc biệt qua các đại cảnh và không gian rộng. Theo ông, sức hấp dẫn của phim không chỉ nằm ở các pha giao đấu mà còn ở cách duy trì sự căng thẳng qua những màn truy đuổi và đối đầu liên tiếp.

Việc “Trại buôn người” vượt mốc 100 tỷ đồng chỉ sau vài ngày phát hành đang tạo dấu ấn đáng chú ý tại phòng vé Việt trong tháng 9.