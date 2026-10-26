“Trại buôn người” vượt “Lật mặt 7”, lọt top 3 phim Việt ăn khách nhất lịch sử

Theo số liệu Box Office Vietnam công bố ngày 26/10, bộ phim Trại buôn người của đạo diễn Dương Bảo Anh đã thu về khoảng 485 tỷ đồng, chính thức vượt thành tích 483 tỷ đồng mà Lật mặt 7: Một điều ước từng thiết lập.

Với kết quả này, tác phẩm chỉ còn đứng sau hai bộ phim đình đám là Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền, đạt hơn 713,8 tỷ đồng, và Mai của Trấn Thành, thu khoảng 551 tỷ đồng.

Không chỉ góp mặt trong nhóm ba phim Việt ăn khách nhất lịch sử, Trại buôn người còn trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất từ đầu năm 2026 đến nay, sau khi vượt qua Thỏ ơi, tác phẩm ra mắt dịp Tết của Trấn Thành.

“Trại buôn người” lọt top 3 phim Việt ăn khách nhất lịch sử.

Đáng chú ý, thành tích này còn giúp Dương Bảo Anh xác lập dấu mốc đặc biệt khi trở thành đạo diễn có bộ phim điện ảnh đầu tay đạt doanh thu cao nhất tại thị trường Việt Nam.

Trong những năm gần đây, thị trường điện ảnh Việt Nam liên tục chứng kiến sự xuất hiện của những tác phẩm có doanh thu hàng trăm tỷ đồng, khiến bảng xếp hạng phim ăn khách nhất không ngừng thay đổi.

Năm 2021, Bố già do Trấn Thành và Vũ Ngọc Đãng thực hiện từng gây tiếng vang lớn khi thu về khoảng 427 tỷ đồng. Thành công của bộ phim được xem là một trong những cột mốc đáng nhớ của điện ảnh Việt trong giai đoạn chịu nhiều ảnh hưởng từ dịch bệnh.

Hai năm sau, Trấn Thành tiếp tục tạo dấu ấn với Nhà bà Nữ. Bộ phim ra mắt năm 2023 đạt doanh thu khoảng 475 tỷ đồng, củng cố vị thế của nam nghệ sĩ trong nhóm những nhà làm phim có sức hút thương mại hàng đầu.

Đến năm 2024, Mai tiếp tục nâng mức doanh thu kỷ lục lên khoảng 551 tỷ đồng. Cùng thời điểm, Lật mặt 7: Một điều ước của Lý Hải cũng ghi nhận thành tích ấn tượng với khoảng 483 tỷ đồng, cho thấy sức hút bền bỉ của thương hiệu Lật mặt.

Tuy nhiên, vị trí dẫn đầu của Mai không kéo dài quá lâu.

Năm 2025, Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền tạo nên bước ngoặt khi vượt mốc doanh thu của Mai, trước khi kết thúc hành trình chiếu rạp với hơn 713,8 tỷ đồng.

Đây cũng là bộ phim Việt đầu tiên vượt ngưỡng 700 tỷ đồng, thiết lập cột mốc chưa từng có cho thị trường điện ảnh nội địa.

Sự xuất hiện của Trại buôn người vào năm 2026 tiếp tục khiến bảng xếp hạng thay đổi, đồng thời cho thấy cuộc cạnh tranh doanh thu giữa các tác phẩm Việt đang ngày càng quyết liệt.

Một trong những yếu tố khiến giới quan sát phòng vé chú ý đến Trại buôn người chính là tốc độ tăng trưởng doanh thu ngay từ những ngày đầu ra mắt.

Theo số liệu được công bố, bộ phim chỉ mất khoảng 3,5 ngày để vượt mốc 100 tỷ đồng.

Sau 12 ngày công chiếu, doanh thu đã chạm ngưỡng 300 tỷ đồng. Chưa đầy ba tuần sau khi ra mắt, tác phẩm tiếp tục vượt mốc 400 tỷ đồng, trước khi tiến đến con số 485 tỷ đồng sau khoảng một tháng.

Diễn biến này cho thấy bộ phim duy trì được sức hút đáng kể trong suốt thời gian phát hành, thay vì chỉ tạo hiệu ứng mạnh vào những ngày đầu.

Đại diện Box Office Việt Nam - đơn vị quan sát phòng vé độc lập - đánh giá với thành tích của Trại buôn người, mùa Tết không còn là bảo chứng cho thành công về doanh thu nữa. "Việc ra rạp vào dịp Tết không phải là đích đến bắt buộc của các phim điện ảnh bom tấn. Các nhà làm phim Việt có thể cân nhắc hơn để chọn thời điểm ra rạp", chuyên gia nói.

Trại buôn người xoay quanh thế giới lừa đảo trực tuyến, nhân vật chính là Ny (Steven Nguyễn đóng) - một thanh niên ở quê nghèo miền Tây. Biến cố chính xảy đến khi em gái Ny - Út Đẹt (Huỳnh Minh Kiên) - cùng bạn thân tìm việc, rơi vào cạm bẫy một tổ chức lừa đảo xuyên biên giới. Để cứu em, Ny chấp nhận bị bắt vào khu trại, từ đó khám phá đường dây ngầm về tội phạm xuyên biên giới.

Giới chuyên môn nhận xét phim ăn khách nhờ yếu tố giải trí cao, đề tài thời sự. Thay vì làm phim theo hướng minh họa số phận nạn nhân, đạo diễn Dương Bảo Anh sử dụng hiệu quả thủ pháp "giải nén lò xo" - môtíp phổ biến của dòng phim hành động phương Tây. Kịch bản liên tục tăng mức độ áp lực, dồn các nhân vật vào cảnh bị đánh đập, làm nhục, triệt tiêu mọi lối thoát, khiến người xem cảm giác như đang bị mắc kẹt cùng nạn nhân.

Đạo diễn Dương Bảo Anh cho biết mất 5 năm chuẩn bị dự án, phát triển kịch bản. Ngoài đại cảnh lễ hội đua bò đầu phim, phân đoạn hàng trăm nạn nhân bị nhốt trong trại cũng là bài toán khó với êkíp. Khi casting, nhà sản xuất Bích Trang nhận được hơn 1.500 hồ sơ casting, sau đó chọn lại khoảng 700 người. Họ được chia thành nhiều nhóm nhỏ, có tổ trưởng quản lý từng nhóm để dễ điều phối. Bảo Anh áp dụng kinh nghiệm nhiều năm làm việc ở Bollywood, từng dàn dựng nhiều cảnh hành động với số lượng hơn 1.500 diễn viên quần chúng.