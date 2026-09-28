'Trại buôn người' vượt 100 tỷ đồng, lập kỷ lục chỉ sau phim Trấn Thành và 'Mưa đỏ'

Trại buôn người ra rạp dịp từ 25/9 và ngay lập tức leo lên vị trí số 1 phòng vé, bỏ xa tất cả các đối thủ còn lại về số suất chiếu, lượng vé bán ra và doanh thu với con số tăng sốc.

Cảnh trong phim "Trại buôn người".

Phim lần lượt lập kỷ lục doanh thu với 20 tỷ sau 1 ngày, 50 tỷ sau 2 ngày, 78 tỷ sau 3 ngày và kế đến là cán mốc doanh thu 100 tỷ chỉ sau 3 ngày rưỡi. Tính đến 17h ngày 28/9, phim đã vượt mốc 106 tỷ đồng. Dù phát hành vào dịp thấp điểm ngoài rạp chiếu, không phải Tết âm lịch, 30/4 hay 2/9 nhưng Trại buôn người đã tạo nên những mốc doanh thu mới khiến giới quan sát cũng phải ngỡ ngàng. Đề tài nóng, kịch bản hấp dẫn, diễn viên lăn xả và những cảnh hành động nặng đô giúp phim trở thành chủ đề thảo luận nóng trên truyền thông ngay khi ra rạp. Hiệu ứng truyền miệng tốt giúp Trại buôn người liên tục cháy vé.

Theo Box Office Vietnam, với 78 tỷ đồng thu được trong 3 ngày cuối tuần vừa rồi, đạo diễn Toni Dương Bảo Anh đã tạo ra một con số cuối tuần kỷ lục chỉ đứng sau 2 đạo diễn Trấn Thành (Thỏ ơi!) và Đặng Thái Huyền (Mưa đỏ).

Steven Nguyễn và á hậu Minh Kiên trong một cảnh phim.

Theo Box Office Vietnam nhận định tất cả các phim Việt Nam có doanh thu tuần đầu lớn hơn 70 tỷ đồng đều kết thúc hành trình phòng vé với 300 tỷ đồng doanh thu. Nếu không có gì quá bất thường hoặc thông tin tiêu cực khủng khiếp, Trại buôn người khả năng sẽ lọt vào top 300 tỷ cùng với Mưa đỏ, loạt phim Trấn Thành và Lật mặt 7. Vì vậy Steven Nguyễn sẽ nhanh chóng gia nhập CLB diễn viên nghìn tỷ bởi Mưa đỏ trước đó anh tham gia đã vượt 700 tỷ đồng.

Sức nóng của Trại buôn người vẫn chưa giảm nhiệt trong tuần này, khi số lượng suất chiếu đang mở ra liên tục. Bộ phim gần như chắn chắn sẽ duy trì vị trí top 1 ở tuần thứ 2 khởi chiếu.