'Trại buôn người' vào top 3 phim Việt ăn khách nhất

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Theo số liệu Box Office Vietnam được công bố, “Trại buôn người” hiện đứng sau “Mưa đỏ” với 714 tỉ đồng và “Mai” với 551 tỉ đồng. Với kết quả này, tác phẩm trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất năm 2026 tính đến thời điểm hiện tại.

Ra rạp ngày 25/9, “Trại buôn người” là phim đầu tay của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh. Bộ phim không phát hành vào dịp nghỉ lễ lớn nhưng vẫn đạt doanh thu cao, vượt qua thành tích 483 tỉ đồng của “Lật mặt 7: Một điều ước”. Hiện phim còn khoảng trên 2.000 suất chiếu mỗi ngày, dù đã bước vào giai đoạn hạ nhiệt.

Kết quả phòng vé của “Trại buôn người” bổ sung một trường hợp đáng chú ý cho thị trường điện ảnh Việt, khi tác phẩm của một đạo diễn mới đạt doanh thu ngang ngửa, thậm chí vượt nhiều phim của những nhà làm phim đã có thương hiệu.

Tổng doanh thu của phim "Trại buôn người" tính đến thời điểm 10h30 ngày 26/10.

Ở diễn biến phòng vé cuối tuần qua, “Án mạng karaoke” dẫn đầu với 32 tỉ đồng doanh thu mở màn, theo Box Office Vietnam. Phim ra rạp từ ngày 23/10, có khoảng 3.500 suất chiếu mỗi ngày.

Tác phẩm do đạo diễn Lê Hoàng thực hiện, khai thác một vụ án mạng xảy ra tại homestay biệt lập trên núi, từ đó mở ra câu chuyện trinh thám đan xen yếu tố hài hước. Dù có màn ra mắt thuận lợi, phim vẫn còn những hạn chế về nhịp kể và chiều sâu suy luận trong quá trình điều tra.

Trong khi đó, “Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh” đạt 40 tỉ đồng sau 10 ngày công chiếu, với khoảng 1.200 suất chiếu mỗi ngày.