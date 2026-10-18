Sau hơn ba tuần công chiếu, Trại Buôn Người chính thức tạo nên cú lội ngược dòng đáng chú ý tại phòng vé Việt. Theo số liệu Box Office Vietnam được cập nhật trưa 18/10, bộ phim vượt mốc 452 tỷ đồng, vượt qua thành tích gần 449,8 tỷ đồng của Thỏ Ơi!!, trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất năm 2026 tính đến hiện tại.

Kết quả này đánh dấu màn đổi ngôi đáng chú ý của đường đua phim Việt năm nay. Trước đó, Thỏ Ơi!! của Trấn Thành duy trì vị trí dẫn đầu với doanh thu gần 450 tỷ đồng. Tác phẩm ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán, thời điểm vốn được xem là thuận lợi cho các phim Việt nhờ nhu cầu giải trí tăng cao và lượng khán giả đến rạp đông đảo.

Trại Buôn Người trở thành phim điện ảnh có doanh thu cao nhất 2026.

Trong khi đó, Trại Buôn Người lựa chọn thời điểm khởi chiếu cuối tháng 9, không thuộc mùa phim Tết hay kỳ nghỉ lễ lớn. Dù vậy, bộ phim vẫn nhanh chóng tạo sức hút nhờ đề tài tội phạm, buôn người và hành trình sinh tồn nhiều căng thẳng. Thành tích vượt Thỏ Ơi!! cho thấy tác phẩm đã tạo được sức cạnh tranh đáng kể ngay cả khi không có lợi thế về thời điểm phát hành.

Ngay từ những ngày đầu ra rạp, Trại Buôn Người đã cho thấy khả năng hút khách. Ngày 28/9, phim chạm mốc 100 tỷ đồng. Đến ngày 2/10, tác phẩm vượt 200 tỷ đồng sau khoảng một tuần công chiếu chính thức. Tối 5/10, phim tiếp tục cán mốc 300 tỷ đồng, trước khi vượt 400 tỷ đồng vào giữa tháng 10.

Đáng chú ý, sức hút của phim không chỉ thể hiện qua những cột mốc doanh thu liên tiếp mà còn ở khả năng duy trì vị trí dẫn đầu phòng vé trong nhiều tuần. Dù tốc độ bán vé có thời điểm chậm lại, tác phẩm vẫn tiếp tục tích lũy doanh thu và tạo khoảng cách với nhiều phim Việt khác đang chiếu rạp.

Trại Buôn Người vượt mặt 2 tác phẩm Tết của Trấn Thành.

Trại Buôn Người do Toni Dương Bảo Anh đạo diễn, xoay quanh Ny (Steven Nguyễn), người lên đường tìm em gái sau khi cô bị cuốn vào đường dây lừa đảo núp bóng tuyển dụng việc nhẹ, lương cao. Hành trình giải cứu người thân đưa Ny vào một tổ chức tội phạm, nơi anh phải tìm cách sống sót và thoát khỏi sự khống chế.

Từ một tác phẩm ra mắt vào thời điểm không phải mùa cao điểm, Trại Buôn Người đã vươn lên dẫn đầu phòng vé Việt năm 2026. Cuộc đổi ngôi với Thỏ Ơi!! cũng trở thành dấu mốc đáng chú ý của bộ phim, đồng thời đưa Toni Dương Bảo Anh và dàn diễn viên đến gần hơn với đông đảo khán giả.