'Trại buôn người' tiếp tục lập kỷ lục phòng vé Việt

Theo số liệu ghi nhận từ Box Office Vietnam, tổng doanh thu phòng vé Việt Nam cuối tuần qua (25-27/9) đạt khoảng 109,7 tỷ đồng.

Dẫn đầu là "Trại buôn người" (đạo diễn Dương Bảo Anh) với doanh thu 78,65 tỷ đồng, tương đương 71,7% tổng doanh thu toàn thị trường. Phim bán được 844.638 vé từ 12.118 suất chiếu, bỏ xa các đối thủ còn lại.

"Trại buôn người" dẫn đầu doanh thu phòng vé dịp cuối tuần qua (25-27/9).

Box Office Vietnam đánh giá, đạo diễn Toni Dương Bảo Anh đã tạo ra một con số cuối tuần kỷ lục. Trong lịch sử thống kê phòng vé Việt Nam chỉ có 2 đạo diễn khác có thể vượt qua con số trên là Trấn Thành và Đặng Thái Huyền.

Ở vị trí thứ hai là bom tấn tái chiếu "Avengers: Hồi kết" (Anthony Russo, Joe Russo đạo diễn) với doanh thu 12,85 tỷ đồng, chiếm 11,7%, bán được 108.298 vé từ 2.329 suất chiếu.

"Út Lan 2" (đạo diễn Trần Trọng Dần) xếp thứ ba với 5,94 tỷ đồng (chiếm 5,4%), tương ứng 67.886 vé và 2.324 suất chiếu.

Xếp thứ tư là "Lên hương" (đạo diễn Khương Ngọc, Tấn Hoàng Thông) thu 4,85 tỷ đồng (chiếm 4,4%) từ 52.248 vé, 1.474 suất chiếu.

Cuối bảng xếp hạng top 5 là "Vùng đất quỷ dữ" (đạo diễn Zach Cregger) với doanh thu 2,89 tỷ đồng (chiếm 2,6%), bán được 26.036 vé từ 1.016 suất chiếu.

Bảng xếp hạng doanh thu tại rạp Việt trong ngày 28/9. (Ảnh chụp màn hình Box Office Vietnam).

Trong ngày 28/9, "Trại buôn người" tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng với doanh thu 12,07 tỷ đồng (tính đến chiều cùng ngày), tương ứng 171.068 vé bán ra từ 4.831 suất chiếu.

Con số này chiếm khoảng 86% tổng doanh thu toàn thị trường trong ngày (khoảng 14 tỷ đồng) và cao gấp hơn 13 lần so với "Avengers: Hồi kết" ở vị trí thứ hai (927,5 triệu đồng).

Dù đã bước sang ngày thường, phim vẫn duy trì mật độ khoảng 35 khán giả/suất, với giá vé trung bình khoảng 70.500 đồng/vé. Cộng dồn với doanh thu 3 ngày cuối tuần (78,65 tỷ đồng), tổng doanh thu của phim sau 4 ngày ra rạp (25-28/9) đã vượt doanh thu 103 tỷ đồng, với hơn 1 triệu vé bán ra.

Sức nóng của bộ phim cũng lan rộng trên mạng xã hội khi từ khóa liên quan đến "Trại buôn người" liên tục được khán giả bàn luận.

Theo thống kê từ Google Trends tại Việt Nam trong tuần qua, toàn bộ 10 cụm từ tìm kiếm hàng đầu đều xoay quanh bộ phim và đều ghi nhận mức tăng mạnh.

Hai cụm từ có lượng tìm kiếm cao nhất là "trại buôn người phim" và "phim trại buôn người", cùng tăng 20%. Nhóm từ khóa liên quan đến thông tin dàn diễn viên tăng mạnh: "trại buôn người diễn viên" tăng 100% và "diễn viên phim trại buôn người" tăng 130%.

Nhu cầu đi xem phim cũng thể hiện rõ qua các từ khóa như "trại buôn người lịch chiếu" và "lịch chiếu trại buôn người" (cùng tăng 40%), "trại buôn người xem phim" (tăng 100%) và "xem phim trại buôn người" (tăng 110%).

Đáng chú ý nhất, hai cụm từ "doanh thu trại buôn người" và "trại buôn người doanh thu" cùng tăng đột biến 250%, cho thấy khán giả không chỉ quan tâm nội dung phim mà còn theo dõi sát thành tích phòng vé.

Một số hình ảnh trên phim.

Dự đoán về thành tích trong giai đoạn tiếp theo của phim, Box Office Vietnam bình luận: "Tất cả các phim Việt Nam có doanh thu tuần đầu lớn hơn 70 tỷ đồng đều kết thúc hành trình phòng vé với trên 300 tỷ đồng doanh thu.

Nếu không có gì quá bất thường hoặc thông tin tiêu cực, tác phẩm "Trại buôn người" khả năng rất cao sẽ lọt vào top 300 tỷ đồng cùng với "Mưa đỏ", loạt phim của Trấn Thành và "Lật mặt 7".

Sức nóng của phim vẫn chưa giảm nhiệt trong tuần này, khi số lượng suất chiếu đang mở ra liên tục. Bộ phim này gần như chắn chắn sẽ duy trì vị trí top 1 ở tuần thứ 2 khởi chiếu".

Lấy bối cảnh bên trong một hệ thống giam giữ vận hành siêu thực khổng lồ vận hành như một xã hội thu nhỏ, "Trại buôn người" theo chân nhiều nhóm nhân vật khác nhau trong hành trình tìm đường sinh tồn và trở về.

Thông qua thế giới được dựng nên phía sau những lớp lồng sắt, bộ phim không chỉ khai thác cuộc đối đầu giữa con người và tội ác, mà còn khắc họa những lựa chọn, sự hy sinh, tình thân và khát vọng tự do của những con người bị đẩy vào hoàn cảnh khắc nghiệt nhất.

Phim quy tụ dàn diễn viên thực lực nhiều thế hệ như: NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Steven Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên, Trầm Minh Hoàng, Võ Đình Hiếu, Tùng Mint, Hoàng Kim Ngọc...

Trailer phim "Trại buôn người".