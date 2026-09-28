'Trại buôn người' thu gần 100 tỷ đồng trong tuần đầu ra mắt

Thống kê từ chuyên trang phòng vé độc lập Box Office Vietnam (có sai số), trong tuần đầu tiên ra mắt (từ ngày 25 đến 27-9), tác phẩm của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh đạt doanh thu hơn 78 tỷ đồng với 844.638 vé đã bán ra cùng 12.118 suất chiếu.

Tính đến 9 giờ sáng ngày 28-9, cùng với doanh số vé đặt trước, phim hiện đạt tổng doanh thu gần 97 tỷ đồng. Và với mức phát triển như hiện nay, gần như chắc chắn Trại buôn người sẽ là bộ phim nối tiếp của điện ảnh Việt tiến vào danh sách phim 100 tỷ đồng năm 2026.

Tổng doanh thu phòng vé của Trại buôn người tính đến sáng 28-9. Nguồn: Box Office Việt Nam

Trại buôn người xoay quanh câu chuyện về Ny (Steven Nguyễn), vì cứu em gái sa bẫy buôn người ở biên giới miền Tây đã bị bắt làm nô dịch trong sào huyệt lừa đảo tàn bạo. Tại đây, họ cùng các trinh sát nằm vùng và các nạn nhân hứng chịu bi kịch thể xác âm thầm lập kế hoạch trốn thoát.

Phim có sự tham gia của dàn diễn viên: Steven Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan, Tùng Mint, Huỳnh Minh Kiên,...

Sau công chiếu chính thức, phim nhận nhiều đánh giá sôi nổi, với nhiều lời ngợi khen về dàn dựng, quy mô dự án, đặc biệt là các đại cảnh.

Ê-kíp đoàn phim "Trại buôn người" trước đó nhận bằng công nhận kỷ lục Việt Nam. Ảnh: ĐPCC

Trước đó, phim được trao kỷ lục Việt Nam “Bộ phim điện ảnh chiếu rạp về đề tài xã hội hiện đại, có các đại cảnh quy mô lớn, quy tụ số lượng thành viên đoàn làm phim và diễn viên tham gia đông nhất (hơn 10.000 người)”.

Trại buôn người được phát triển trong khoảng 5 năm, từ quá trình hình thành ý tưởng, xây dựng kịch bản đến ghi hình và hậu kỳ. Theo ê-kíp sản xuất, khoảng 3 năm đầu được dành cho việc xây dựng và phát triển kịch bản, trong khi 2 năm tiếp theo tập trung cho quá trình quay phim và hậu kỳ.

Phim trở thành đề tài thu hút đông đảo thảo luận từ khán giả. Ảnh: ĐPCC

Sự áp đảo của Trại buôn người đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện phòng vé cuối tuần qua.

Avengers: Hồi kết bản chiếu lại cũng tạo sức hút lớn đối với cộng đồng người hâm mộ khi thu về gần 13 tỷ đồng.

Trong khi đó, hai phim Việt từng thống lĩnh phòng vé các tuần trước đó là Lên hương và Út Lan 2 đã có sự sụt giảm đáng kể. Út Lan 2 thu về thêm gần 6 tỷ đồng trong tuần thứ 2 công chiếu, nâng tổng doanh thu đến hiện tại lên gần 40 tỷ đồng. Trong khi đó, Lên hương tụt xuống vị trí thứ 4, ghi nhận cộng thêm doanh thu gần 5 tỷ đồng, hiện đạt tổng doanh thu hơn 90 tỷ đồng.

Vị trí cuối cùng trong top 5 tuần qua thuộc về Vùng đất quỷ dữ với doanh thu gần 3 tỷ đồng. Hiện phim đạt tổng doanh thu hơn 20 tỷ đồng.

Tuần này, phòng vé Việt sẽ có thêm một tác phẩm nội địa mới ra mắt: phim Án mạng karaoke (đạo diễn Hoàng Lê) cùng với loạt phim ngoại nhập cũng đáng chú ý: Trái tim quái thú, Thần sư Chung Quỳ - Linh giới đại chiến, Khóa chặt cửa nào Suzume, Quyết cua anh này...