'Trại buôn người' thu 490 tỷ đồng, đạo diễn kiếm được bao nhiêu?

Lưu ý: Các con số trong bài viết mang tính chất tham khảo. Số liệu thực tế có thể chênh lệch tùy thuộc vào mức thỏa thuận giữa hệ thống rạp và các đơn vị sản xuất, phát hành.

Bộ phim đầu tay của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh liên tiếp phá vỡ các cột mốc về doanh thu sau hơn một tháng trình làng. Tác phẩm lần lượt vượt qua Bố già, Nhà bà Nữ, Thỏ ơi đến từ Trấn Thành và Lật mặt 7 của Lý Hải để trở thành một trong ba dự án điện ảnh ăn khách nhất mọi thời của điện ảnh Việt.

Trại buôn người cũng trở thành phim Việt hot nhất năm nay. Thành tích, hiệu ứng của phim giúp Toni Dương Bảo Anh nhanh chóng gia nhập câu lạc bộ đạo diễn 400 tỷ đồng.

Đến ngày 1/11, theo thống kê của Box Office Vietnam, bộ phim vượt mốc 490 tỷ đồng.

Đạo diễn có thể 'dắt túi' 160 tỷ đồng?

Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, ngân sách đầu tư, sản xuất của bộ phim Trại buôn người dao động ở con số khoảng 42 tỷ đồng. Tất nhiên, đạo diễn không hưởng trọn số tiền 490 tỷ đồng doanh thu, bởi Toni Dương Bảo Anh phải chia cho nhà rạp, đơn vị phát hành và khấu trừ các loại thuế, chi phí sản xuất...

Theo công thức chung của thị trường điện ảnh nội địa nhiều năm qua, tổng doanh thu một dự án sau khi trừ phí VAT sẽ được ăn chia giữa rạp và nhà phát hành. Từ ngày 1/7/2025, VAT là 10% theo Luật Thuế giá trị gia tăng (VAT) sửa đổi, áp dụng trong lĩnh vực văn hóa, triển lãm, thể dục, thể thao, biểu diễn nghệ thuật, sản xuất phim, nhập khẩu, phát hành và chiếu phim.

490 tỷ đồng, là phim Việt ăn khách nhất 2026." loading="lazy" decoding="async">

Trại buôn người thu 490 tỷ đồng, là phim Việt ăn khách nhất 2026.

Nhà rạp thường sẽ hưởng 50-60% doanh thu phim. Tỷ lệ ăn chia này tùy thuộc vào thỏa thuận giữa hai bên và thay đổi theo tuần. Thông thường, các cụm rạp lớn như CGV, Lotte hay Galaxy sẽ hưởng 50-55% doanh thu trong tuần mở màn, sau đó tăng dần lên 60%, thậm chí 65% trong những tuần tiếp tới.

Sau khi trừ đi khoản cho nhà rạp, số tiền còn lại sẽ được nhà phát hành ăn chia tiếp với đơn vị sản xuất. Tỷ lệ này cũng phụ thuộc vào mức thỏa thuận ban đầu giữa hai bên. Số tiền đạo diễn, nhà sản xuất thu được sau đó tiếp tục phải trừ đi các loại chi phí hợp đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp...

Theo nhà sản xuất Nguyễn Cao Tùng, sau khi chia cho nhà rạp, phí phát hành (10%), ngân sách sản xuất, marketing, truyền thông và phát hành (khoảng 8 tỷ đồng), con số mà đạo diễn Toni Dương Bảo Anh nhận về ước tính 160 tỷ đồng.

Theo ông, khoản ngân sách lớn nhất của Trại buôn người nằm ở các đại cảnh hành động, thiết kế bối cảnh, diễn viên quần chúng, thiết bị quay. Bên cạnh đó, bộ phim của Toni Dương Bảo Anh quay nhiều đợt và bổ sung nhiều ngày quay nên chi phí đội lên cao so với nhiều dự án khác.

Ngoài ra, Trại buôn người là dòng phim hành động, sinh tồn, với nhiều cảnh đánh đấm, truy đuổi, cháy nổ cùng bối cảnh quy mô lớn. Những cảnh này không chỉ tốn tiền quay mà còn mất nhiều thời gian chuẩn bị, tập luyện, dàn dựng và kiểm soát rủi ro.

Trong cuộc phỏng vấn trước đó với Tri Thức - Znews, cha đẻ của Trại buôn người cũng tiết lộ 97% ngân sách dự án dành cho sản xuất, chỉ 3% còn lại cho marketing. Tác phẩm có một hành trình khá khó khăn, phải dời lịch chiếu liên tục để dựng lại bản hoàn chỉnh. Điều này cũng khiến ê-kíp phải tốn một khoản tiền không nhỏ.

Liệu 'Trại buôn người' có vượt mốc 500 tỷ đồng

Bộ phim của Toni Dương Bảo Anh thống lĩnh bảng xếp hạng doanh thu phòng vé trong nhiều tuần liên tiếp. Tác phẩm gây bất ngờ cho giới quan sát, khán giả về doanh thu. Hiện tại, khi hai dự án Án mạng karaoke (Lê Hoàng) và Chị chị em em 3 (Nguyễn Hữu Hoàng) trình làng, Trại buôn người đã lùi lại vị trí thứ ba trên bảng tổng sắp. Phim hiện ghi nhận khoảng 1.500 suất chiếu mỗi ngày. Những ngày tới, bộ phim tiếp tục phải chia sẻ lại số lượng suất chiếu cho hai dự án đồng hương. Vì vậy, theo dự đoán của ông Nguyễn Cao Tùng, Trại buôn người khó vượt qua cột mốc 500 tỷ đồng doanh thu sau khi kết thúc hành trình ở phòng vé.

"Theo quan sát của tôi, tốc độ bán vé của Trại buôn người đã giảm đáng kể sau hơn một tháng công chiếu. Đồng thời phim bắt đầu chịu áp lực từ những tác phẩm mới như Chị chị em em 3, Án mạng karaoke nên sẽ khó đạt được mốc 500 tỷ đồng", nhà sản xuất cho biết.

Đạo diễn Toni Dương Bảo Anh và vợ - biên kịch kiêm nhà sản xuất Mèo Bích Trang có thể "dắt túi" 160 tỷ đồng nhờ Trại buôn người.

Theo ông, thành công của Trại buôn người có ý nghĩa lớn hơn bản thân con số doanh thu gần 500 tỷ đồng.

Đầu tiên, phim chứng minh thị trường điện ảnh Việt Nam vẫn còn dư địa tăng trưởng rất lớn, kể cả ngoài mùa Tết Nguyên đán và các kỳ nghỉ lễ lớn trong năm.

Tiếp theo, một đạo diễn với phim điện ảnh đầu tay vẫn có thể cạnh tranh với những thương hiệu lớn như Trấn Thành hay Lý Hải. Điều này giúp nhà đầu tư có thêm niềm tin vào những đạo diễn mới, thể loại mới và những câu chuyện mới.

Cuối cùng, phim cho thấy khán giả Việt không chỉ quan tâm đến hài hay tình cảm gia đình. Những đề tài xã hội gai góc, nếu được kể dưới hình thức giải trí hấp dẫn, hoàn toàn có khả năng tạo ra doanh thu rất lớn.

"Tuy nhiên, điện ảnh là ngành kinh doanh mang tính 'The winner takes it all'. Một vài bộ phim thắng lớn có thể chiếm phần lớn doanh thu thị trường, trong khi nhiều phim khác vẫn thua lỗ. Điều đáng mừng không phải chỉ là chúng ta có thêm một phim gần 500 tỷ đồng, mà là giới hạn thương mại của điện ảnh Việt đang tiếp tục được mở rộng", nhà sản xuất cho biết.