Trại buôn người - tác phẩm vượt doanh thu phim của Trấn Thành, đạt 'top 1' 2026 có gì đặc biệt?

Cảnh phim "Trại buôn người." (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Tính đến sáng 18/10, "Trại buôn người" của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh là phim Việt có doanh thu cao nhất năm 2026. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có phim sinh tồn-hành động đạt mốc doanh thu này.

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, "Trại buôn người" đã thu 452 tỷ đồng sau khoảng một tháng công chiếu, vượt 449,8 tỷ đồng của "Thỏ ơi!!" (đạo diễn Trấn Thành).

Ra rạp chính thức từ 25/9, phim liên tục đứng đầu phòng vé, đạt 100 tỷ đồng sau hơn 3 ngày, 200 tỷ đồng sau khoảng 1 tuần, 300 tỷ đồng sau khoảng 10 ngày và 400 tỷ đồng sau 17 ngày.

4 phim có doanh thu phòng vé cao nhất 2026 tính đến ngày 18/10. (Đồ họa: Minh Anh/Vietnam+)

Chia sẻ quan điểm về doanh thu, Toni Dương Bảo Anh cho biết đây là sản phẩm đầu tay của hai vợ chồng nên phải chi ly tính toán từng chút một để không phụ lòng nhà đầu tư.

"Nhiều người nhìn quy mô dự án lớn đoán tiền sản xuất lên tới hàng trăm tỷ, nhưng không nhiều tới mức đó đâu. Chúng tôi cũng không kêu gọi đầu tư 50, 100 tỷ đồng để rồi sản xuất chỉ khoảng 40 tỷ, coi phần thừa là lời lãi mà không quan tâm tới thắng thua phòng vé.

Chúng tôi mong muốn có doanh thu tốt nhưng không phải để 'flex' [khoe khoang] mà để thấy mình làm ra sản phẩm hợp gu, lan tỏa và đánh động nhiều khán giả hơn."

Vợ chồng đạo diễn Toni Dương Bảo Anh, biên kịch Bích Trang (hàng giữa, thứ ba và tư từ trái sang) cùng dàn diễn viên trong một buổi giao lưu khán giả. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

"Trại buôn người" xoay quanh cuộc dấn thân vào hang ổ lửa đảo của Ny (Steven Nguyễn) để cứu em gái, sau đó tiếp tục tạo một cuộc nổi loạn để giải cứu nhiều nạn nhân khác. Phim quy tụ các diễn viên như Á hậu Minh Kiên, Quách Ngọc Ngoan, Trầm Minh Hoàng, Tùng Mint, Nghệ sỹ Nhân dân Như Quỳnh, Đinh Viết Tường...

Kịch bản do biên kịch Bích Trang và đạo diễn Toni Dương Bảo Anh cùng lên ý tưởng thực hiện, chú trọng cân bằng yếu tố nhân văn về gia đình, tình mẫu tử, trách nhiệm và hy vọng với tuyến kịch tính, sinh tồn, hành động.

Phim được Đại tá Nguyễn Quang Vinh và Giám đốc Điện ảnh Công an nhân dân - Trung tá Trần Nam Chung cùng hội đồng thẩm định phim thuộc Cục Điện ảnh... tư vấn chuyên môn.

Toni Dương Bảo Anh từng có 20 năm kinh nghiệm ở mảng điện ảnh hành động, tham gia nhiều dự án như "Lật mặt" của đạo diễn Lý Hải, "Lôi báo" của Victor Vũ, "Hương Ga" của Trương Ngọc Ánh... nổi bật là phim sử thi Ấn Độ "Baahubali" với quy mô hàng chục ngàn người.

Để tái hiện hiện thực khốc liệt trong "Trại buôn người," Toni Dương Bảo Anh cho biết đã tuyển 700 người vào vai nạn nhân từ một năm trước dự án, thay vì thuê diễn viên quần chúng theo ngày. 700 diễn viên phải đáp ứng về thể lực và mức độ nhập tâm để đồng hành xuyên suốt gần 4 tháng quay phim.

Chia sẻ với phóng viên VietnamPlus, đạo diễn nói: "Khó khăn lớn nhất không phải số lượng nhân công lớn, mà là duy trì tinh thần của hàng trăm người trong suốt nhiều tháng. Chúng tôi phải đảm bảo chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, sự công bằng giữa các vị trí, đảm bảo họ có cảm thấy được tôn trọng và xứng đáng để 'cháy' vì dự án."

Về con số hơn 10.000 người (lập kỷ lục Việt Nam về phim điện ảnh chiếu rạp ở đề tài xã hội hiện đại có quy mô đông nhất), đạo diễn cho biết đây là số người đã tham gia giúp đỡ phim một cách chính thức và không chính thức (không làm hợp đồng chính thức).

Điển hình là lượng lớn người dân trong các cảnh từ thiện và đua bò ở An Giang, vốn đều là sự kiện có thật ngoài đời, được ban tổ chức và cơ quan quản lý địa phương hỗ trợ điều phối tổ chức.

AI cũng được ứng dụng ở một số phần việc liên quan tới kỹ xảo hình ảnh, giúp êkíp tiết kiệm thời gian, kinh phí và nâng cao hiệu quả ở một số cảnh nhất định. Đạo diễn khẳng định AI vẫn đang ở giai đoạn hỗ trợ và người làm phim cần chủ động, hiểu rõ giới hạn của công nghệ này./.