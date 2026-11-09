'Trại Buôn Người' qua thời kỳ bùng nổ

Ra mắt từ ngày 25/9/2026, Trại Buôn Người từng trở thành một trong những hiện tượng đáng chú ý nhất của điện ảnh Việt năm nay. Không chỉ liên tục thiết lập những cột mốc doanh thu ấn tượng, tác phẩm còn duy trì sức cạnh tranh mạnh mẽ trước nhiều đối thủ ra mắt cùng thời điểm. Tuy nhiên, sau quãng thời gian dài dẫn đầu và thu hút lượng lớn khán giả, bộ phim hiện đã bước sang một giai đoạn khác.

Theo số liệu phòng vé cập nhật sáng ngày 9/11, Trại Buôn Người đạt tổng doanh thu 495,9 tỷ đồng. Con số này đưa tác phẩm tiến rất gần cột mốc 500 tỷ đồng, một thành tích đáng chú ý đối với phim Việt. Dẫu vậy, diễn biến trong ngày cho thấy sức hút của bộ phim không còn duy trì ở mức cao như thời kỳ đầu công chiếu.

Một phân cảnh trong phim Trại Buôn Người.

Cụ thể, trong sáng ngày 9/11, Trại Buôn Người thu về khoảng 26,15 triệu đồng, bán được 316 vé với 198 suất chiếu. Thành tích này giúp phim đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng phòng vé toàn quốc. So với giai đoạn liên tục chiếm những vị trí dẫn đầu, đây là sự thay đổi đáng kể trong hành trình chiếu rạp của tác phẩm.

Thực tế, việc doanh thu giảm mạnh sau nhiều tuần phát hành không phải diễn biến quá bất ngờ. Sau khi khai thác phần lớn lượng khán giả quan tâm trong giai đoạn đầu, một bộ phim thường phải đối diện với áp lực cạnh tranh từ những tác phẩm mới. Khi số lượng lựa chọn tại rạp ngày càng đa dạng, khả năng duy trì lượng vé bán ra cũng trở thành thách thức lớn hơn.

Với Trại Buôn Người, hành trình phòng vé có nhiều dấu mốc đáng nhớ. Tác phẩm khởi đầu bằng mức doanh thu tích cực, sau đó liên tục gia tăng sức hút và cán những cột mốc hàng trăm tỷ đồng chỉ trong thời gian ngắn. Thành công này phần nào cho thấy đề tài buôn người, lừa đảo và cưỡng bức lao động vẫn có khả năng thu hút sự quan tâm của khán giả khi được khai thác trên màn ảnh rộng.

Trại Buôn Người có nhiều dấu mốc đáng nhớ.

Bộ phim lựa chọn câu chuyện về mạng lưới buôn người và cưỡng bức lao động dọc biên giới phía Tây Việt Nam làm trọng tâm. Nội dung xoay quanh những nạn nhân bị giam giữ trong khu phức hợp lừa đảo cùng hành trình tìm cách thoát khỏi nơi giam cầm. Yếu tố hành động, kịch tính được kết hợp với những tình huống phản ánh các vấn đề xã hội, tạo nên màu sắc riêng cho tác phẩm.

Một trong những điều đáng chú ý là Trại Buôn Người không chỉ tạo được sự quan tâm trong những ngày đầu ra mắt mà còn duy trì cuộc đua doanh thu trong thời gian tương đối dài. Thành tích gần 496 tỷ đồng là kết quả của hành trình phát hành nhiều tuần, thay vì chỉ phụ thuộc vào hiệu ứng khởi chiếu.

Ở thời điểm hiện tại, câu chuyện của Trại Buôn Người không còn nằm ở việc liên tục bứt phá trên bảng xếp hạng, mà là khả năng tiến thêm bao xa trước khi rời rạp. Cột mốc 500 tỷ đồng vẫn là mục tiêu được chú ý, trong khi những con số doanh thu mỗi ngày cho thấy bộ phim đã đi qua thời kỳ bùng nổ nhất.

Dù sức nóng có dấu hiệu hạ nhiệt, hành trình của Trại Buôn Người vẫn ghi nhận một dấu ấn đáng kể tại phòng vé Việt năm 2026. Bộ phim hiện đứng trước chặng cuối của cuộc đua thương mại với cột mốc gần 496 tỷ đồng.