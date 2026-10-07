'Trại Buôn Người' quá ăn khách vô tình đẩy Kỳ Duyên - Thiên Ân vào thế khó?

Trại Buôn Người vẫn đang băng băng thẳng tiến trên con đường chạm mốc 400 tỷ đồng doanh thu và còn hơn thế nữa, sẵn sàng càn quét mọi đối thủ. Chính vì sức hút của Trại Buôn Người quá mạnh, nhiều phim đã nhanh chóng dời lịch chiếu vào cuối tháng 10, chờ khi đối thủ giảm sức hút mới ra mắt khán giả.

Ban đầu, Án Mạng Karaoke mà Đoàn Thiên Ân đóng vai chính dự tính công chiếu vào ngày 2/10 cònChị Chị Em Em 3 của Kỳ Duyên từng ấn định ngày 16/10, cách nhau hai tuần. Nhưng vì Trại Buôn Người mà cả hai phim đều lùi đến tận 30/10 mới phát hành, vô tình đẩy Thiên Ân và Kỳ Duyên vào thế đối đầu phòng vé.

Tuy hai phim thuộc thể loại khác nhau nhưng cuộc cạnh tranh doanh thu càng trở nên gay cấn và khó đoán. Trong Án Mạng Karaoke, Hoa hậu Thiên Ân vào vai Tâm, nữ phóng viên hỗ trợ một nhóm người lên núi tham gia khóa tu chữa lành. Chẳng ngờ mưa lớn ập đến khiến đường về bị sạt lở, cả đoàn mắc kẹt lại homestay hoang vắng giữa rừng. Rồi một thành viên bị sát hại, ai trong đoàn cũng có thể là thủ phạm và Tâm đã dùng hết khả năng suy luận phân tích của mình để tìm ra hung thủ.

Còn ở Chị Chị Em Em 3, Hoa hậu Kỳ Duyên sắm vai Thị Mầu, vợ của chàng công tử Văn Tài. Nhưng cùng lúc ấy, Thị Mầu lại có liên quan đến một chàng trai đào hoa khác. Về mặt diễn xuất, Hoa hậu Thiên Ân được đánh giá cao hơn Kỳ Duyên khi có thể hóa thân vào nhiều tính cách khác nhau, biểu cảm cũng chân thực đa dạng. Nhưng lần này, Kỳ Duyên lại có tạo hình xinh đẹp thu hút hơn Thiên Ân, nhất là khi nhan sắc kiêu sa của Kỳ Duyên rất hợp với không khí cổ điển của Chị Chị Em Em 3.