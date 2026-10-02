Trại Buôn Người mới ăn khách đã gặp phải 'kiếp nạn' giống nhiều phim Việt khác

Sau một tuần công chiếu, Trại Buôn Người đã sắp chạm ngưỡng 200 tỷ đồng doanh thu trong khi tốc độ bán vé không hề hạ nhiệt. Dù phát hành vào thời điểm không phải kỳ nghỉ lễ, Trại Buôn Người vẫn có nhiều ca chiếu hết sạch vé, khán giả phải chấp nhận ngồi hàng sát màn hình để theo dõi bộ phim đang bùng nổ rạp Việt.

Trại Buôn Người được dự đoán sớm vượt mốc 300 tỷ đồng doanh thu.

Nhưng mới đây, đạo diễn Toni Dương Bảo Anh đã lên tiếng năn nỉ khán giả “đừng quay nội dung quá dài hoặc chia sẻ những clip quá rõ về toàn bộ nội dung của phim” vì điều này sẽ làm những người khác mất đi trải nghiệm tốt nhất khi ra rạp, doanh thu phim cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đạo diễn của Trại Buôn Người còn trực tiếp để lại bình luận dưới những bài chia sẻ clip quay lén phim trong rạp để nhờ họ gỡ xuống.

Phim đang bị quay lén khá nhiều.

Trước Trại Buôn Người, nhiều phim Việt ăn khách khác cũng đối mặt với tình trạng bị quay lén trái phép những đoạn dài, thậm chí quay lại cả phim rồi tung lên mạng. Và đạo diễn, nhà sản xuất cũng chưa có cách nào khác ngoài việc năn nỉ khán giả ngừng quay lén và tiết lộ nội dung phim, nhắn nhủ cộng đồng mạng hãy đến rạp để trải nghiệm phim trọn vẹn nhất thay vì xem những đoạn phim kém chất lượng trên mạng.

Đạo diễn và nhà sản xuất của Trại Buôn Người.

Không chỉ đối mặt với những video quay lén tràn lan, nhà sản xuất Trại Buôn Người còn bị giả mạo tài khoản. Những tài khoản đó đăng thông tin tìm kiếm diễn viên nữ cho Trại Buôn Người 2 khiến nhiều bạn trẻ tin là thật. Vì thế, nhà sản xuất Mèo Bich Trang phải có thông báo khẩn, khẳng định ê-kíp Trại Buôn Người không hề tìm kiếm diễn viên cho phần 2, mong khán giả hãy tỉnh táo và cẩn thận, không cung cấp hình ảnh hay thông tin cá nhân cho tài khoản giả mạo.