Trại Buôn Người mất ngôi vương

Tính đến sáng 27/10, Trại Buôn Người đạt doanh thu gần 486 tỷ đồng, xếp thứ hai trên bảng xếp hạng phòng vé Việt. Trong khi đó, Án Mạng Karaoke tiếp tục giữ vị trí số 1 doanh thu ngày sau chuỗi suất chiếu sớm, tạo nên cuộc cạnh tranh đáng chú ý giữa hai tác phẩm điện ảnh Việt.

Sự thay đổi này khép lại giai đoạn Trại Buôn Người liên tục dẫn đầu phòng vé kể từ khi ra rạp ngày 25/9. Sau nhiều tuần thu hút khán giả, bộ phim bắt đầu giảm tốc khi đối thủ mới xuất hiện, nhưng tổng doanh thu vẫn là thành tích nổi bật của điện ảnh Việt năm 2026.

Một phân cảnh trong phim Trại Buôn Người.

Với gần 486 tỷ đồng, Trại Buôn Người đứng trong nhóm những tác phẩm Việt có doanh thu cao nhất lịch sử, đồng thời vượt mốc gần 483 tỷ đồng của Lật Mặt 7: Một Điều Ước. Cột mốc tiếp theo mà tác phẩm hướng đến là 500 tỷ đồng, dù khả năng đạt được còn phụ thuộc vào lượng khán giả và số suất chiếu trong những ngày tới.

Điểm đáng chú ý là việc mất ngôi đầu doanh thu ngày không đồng nghĩa Trại Buôn Người đã bị đối thủ vượt qua về tổng doanh thu. Hai bộ phim đang được so sánh ở thành tích bán vé theo ngày, trong khi tác phẩm của Steven Nguyễn vẫn sở hữu khoảng cách lớn về doanh thu tích lũy sau hơn một tháng công chiếu.

Trong Trại Buôn Người, Steven Nguyễn đảm nhận vai Trần Duy Ny, người lần theo dấu vết em gái mất tích và rơi vào tổ chức lừa đảo. Hành trình tìm người thân đưa nhân vật vào hoàn cảnh nguy hiểm, nơi anh phải tìm cách sinh tồn và phối hợp với những người cùng cảnh ngộ để thoát khỏi đường dây tội phạm. Bộ phim còn có sự tham gia của Trầm Minh Hoàng, Huỳnh Minh Kiên, Tùng Mint và Quách Ngọc Ngoan.

Ở chiều ngược lại, Án Mạng Karaoke tạo lợi thế nhờ sự kết hợp giữa yếu tố trinh thám, hài hước và những tình huống bất ngờ. Phim xoay quanh vụ sát hại một người phụ nữ mê karaoke tại homestay biệt lập trên núi. Những người có mặt tại hiện trường đều trở thành đối tượng bị nghi ngờ, mở ra quá trình truy tìm hung thủ với nhiều bí mật được hé lộ.

Án Mạng Karaoke tạo lợi thế nhờ sự kết hợp giữa yếu tố trinh thám, hài hước và những tình huống bất ngờ.

Dàn diễn viên của Án Mạng Karaoke gồm Vân Dung, Thanh Sơn, Đoàn Thiên Ân, Đại Nghĩa, Tiểu Bảo Quốc, Tuyền Mập, Trịnh Thảo và Quỳnh Lý. Vân Dung vào vai người phụ nữ có niềm đam mê karaoke, còn Thanh Sơn cũng gây chú ý với tuyến nhân vật gắn với những tình tiết quan trọng của câu chuyện. Sự góp mặt của các gương mặt quen thuộc trên màn ảnh giúp tác phẩm tiếp cận nhiều nhóm khán giả.

Theo số liệu phòng vé, Án Mạng Karaoke đạt gần 36 tỷ đồng tính đến sáng 27/10 và tiếp tục dẫn đầu doanh thu ngày. Phim dự kiến khởi chiếu chính thức ngày 30/10, vì vậy cuộc cạnh tranh với Trại Buôn Người vẫn có thể thay đổi khi lịch chiếu được mở rộng.

Việc Trại Buôn Người mất ngôi vương cho thấy sức hút phòng vé có thể thay đổi khi các dự án mới xuất hiện. Tuy nhiên, với doanh thu gần 486 tỷ đồng, bộ phim vẫn đang đứng trước cơ hội tiến đến cột mốc mới, trong khi Án Mạng Karaoke tiếp tục duy trì lợi thế ở cuộc đua doanh thu theo ngày.