'Trại buôn người': Lời cảnh tỉnh 'Việc nhẹ, lương cao'

NSX-Biên kịch Mèo Bích Trang tại phim trường "Trại buôn người"

Điều gì làm nên sức hút của bộ phim này và tại sao "Trại buôn người" lại được khán giả quan tâm đến vậy? Hãy cùng phóng viên Báo Điện tử Chính phủ trò chuyện với cặp vợ chồng Nhà sản xuất-Biên kịch Mèo Bích Trang và Đạo diễn Toni Dương Bảo Anh cùng một số diễn viên, đạo diễn ê-kip để biết thêm những chi tiết hậu trường đã làm nên thành công của bộ phim "Trại buôn người".

"Trại buôn người" đang trở thành bộ phim gây ấn tượng mạnh mẽ và nhận được phản hồi tích cực của khán giả sau những ngày đầu công chiếu? Nhà sản xuất-Biên kịch Mèo Bích Trang và đạo diễn Tony Dương Bảo Anh có cảm xúc như thế nào khi đón nhận những tin vui này?

NSX-Biên kịch Mèo Bích Trang: Điều đầu tiên tôi cảm thấy là biết ơn và nhẹ lòng.

Để "Trại Buôn Người" có thể đến được với khán giả là một hành trình rất dài gần 5 năm của vợ chồng tôi và hơn 2 năm của cả ê-kíp. Có những giai đoạn chúng tôi thực sự rất áp lực, bởi đây không chỉ là một bộ phim có quy mô sản xuất lớn mà còn chạm đến một vấn đề xã hội nhạy cảm, đòi hỏi sự cẩn trọng trong cách kể.

Vì vậy, khi phim ra rạp và nhận được sự quan tâm, những phản hồi tích cực từ khán giả, tôi vui không chỉ vì những con số. Điều khiến tôi xúc động hơn cả là sau khi xem phim, nhiều khán giả bắt đầu nói nghiêm túc với nhau về những lời mời "việc nhẹ, lương cao", về lừa đảo trên không gian mạng, về mua bán người và những chiếc bẫy ngày càng tinh vi.

Nếu một bộ phim giải trí có thể khiến khán giả bước ra khỏi rạp và mang theo một điều gì đó để suy nghĩ, để cảnh giác và để bảo vệ những người xung quanh mình, thì với tôi, đó đã là một niềm hạnh phúc rất lớn.

Đạo diễn Toni Dương Bảo Anh: Với tôi, cảm giác lớn nhất là hạnh phúc vì bộ phim đã tìm được sự kết nối với khán giả.

Khi làm phim, đạo diễn có thể tính toán rất nhiều thứ: Nhịp phim, hành động, cảm xúc, hình ảnh… nhưng phản ứng của khán giả luôn là điều mình không thể tự quyết định.

Vì vậy, khi thấy khán giả hồi hộp, cười, xúc động, tranh luận về các nhân vật và đặc biệt là quan tâm đến vấn đề mà bộ phim đặt ra, tôi cảm thấy những nỗ lực của cả đoàn trong suốt thời gian dài đã được đền đáp.

Tại sao Nhà sản xuất lại chọn đề tài buôn người gai góc và nhiều khó khăn để thực hiện bộ phim này?

NSX-Biên kịch Mèo Bích Trang: Chính vì khó nên tôi mới cảm thấy câu chuyện này cần được kể.

"Việc nhẹ, lương cao" không phải một vấn đề mới. Nhưng điều đáng lo ngại là nó chưa biến mất mà đang thay đổi hình thức, ngày càng tinh vi hơn. Từ một lời giới thiệu việc làm, một tin nhắn trên mạng xã hội, một mối quan hệ quen biết cho đến những lời mời tưởng như rất bình thường đều có thể trở thành điểm khởi đầu của một cạm bẫy.

Tôi không muốn làm một bộ phim chỉ để mô tả sự tàn khốc của nạn buôn người. Tôi muốn kể câu chuyện đó bằng ngôn ngữ điện ảnh đại chúng – có hành động, tâm lý, tình cảm, có những khoảng giải trí – để một vấn đề tưởng như rất nặng nề có thể tiếp cận được đông đảo khán giả.

Đôi khi một lời cảnh báo được khán giả nhớ thông qua một câu chuyện, một nhân vật, một cảm xúc sẽ ở lại lâu hơn rất nhiều so với những con số.

Trong quá trình sản xuất và thực hiện bộ phim, đâu là khâu khó nhất và có điều gì đạo diễn và nhà sản xuất còn tiếc nuối sau khi bộ phim hoàn thành?

NSX-Biên kịch Mèo Bích Trang: Khó nhất với tôi chính là quy mô quá lớn của đoàn phim, đặc biệt trong việc tìm kiếm và xin phép bối cảnh.

"Trại Buôn Người" có rất nhiều diễn viên, quần chúng và ê-kíp cùng tham gia. Vì số lượng người quá đông nên việc tìm được một bối cảnh vừa đúng với yêu cầu của kịch bản, vừa có đủ điều kiện để tổ chức một đoàn phim quy mô lớn thực sự không dễ.

Có những bối cảnh tôi và ê-kíp đã dành rất nhiều thời gian khảo sát, làm việc và chuẩn bị, nhưng đến phút 90 vẫn không thể đạt được sự thống nhất để triển khai quay. Lúc đó áp lực rất lớn vì lịch quay, diễn viên và cả một bộ máy sản xuất đều đang chờ. Nhưng thay vì bỏ cuộc hay dễ dàng thay đổi những gì bộ phim cần, tôi tiếp tục kiên nhẫn đi tìm một bối cảnh khác phù hợp hơn, làm lại gần như toàn bộ quá trình từ đầu cho đến khi tìm được phương án có thể thực hiện.

Có những thời điểm tôi cũng nghĩ không biết mình có làm được không, nhưng cuối cùng chính sự kiên trì của cả ê-kíp đã giúp những bối cảnh từng chỉ tồn tại trong kịch bản thực sự xuất hiện trên màn ảnh.

Còn tiếc nuối thì chắc người làm nghề lúc nào cũng có. Vì mình theo bộ phim từ kịch bản, sản xuất cho đến quá trình hoàn thiện sáng tạo ở hậu kỳ nên càng về cuối càng thấy có những nhân vật mình muốn kể sâu hơn, có những phân đoạn mình rất yêu nhưng vẫn phải lựa chọn hoặc tiết chế để phục vụ tổng thể bộ phim.

Điện ảnh luôn là sự lựa chọn. Có những thứ rất khó mới quay được, nhưng khi vào phòng dựng vẫn phải đủ tỉnh táo để bỏ đi nếu nó không còn phục vụ tốt nhất cho bộ phim.

Bộ phim có số lượng diễn viên tham gia khổng lồ. Vậy việc lựa chọn diễn viên có tiêu chí gì nổi bật và quá trình chỉ đạo diễn xuất gặp những khó khăn như thế nào?

NSX-Biên kịch Mèo Bích Trang: Ngay từ khi viết kịch bản, tôi đã hình dung "Trại Buôn Người" là một thế giới có rất nhiều nhân vật và mỗi người đều phải có gương mặt, cá tính và câu chuyện riêng, kể cả những vai xuất hiện không nhiều.

Vì vậy, tôi và anh Toni không đặt nặng việc diễn viên phải nổi tiếng, mà quan trọng nhất là đúng nhân vật và khiến khán giả tin vào nhân vật đó. Có những vai chúng tôi lựa chọn từ rất nhiều gương mặt chỉ vì nhìn thấy ở họ một nét rất thật, rất đời mà nhân vật cần.

Đạo diễn Toni Dương Bảo Anh: Khó nhất trong chỉ đạo diễn xuất là số lượng diễn viên và quần chúng quá lớn. Có những đại cảnh, đạo diễn không chỉ làm việc với vài diễn viên chính mà phải kiểm soát cảm xúc, hành động và phản ứng của hàng trăm con người trong cùng một không gian.

Tôi và Mèo Bích Trang thống nhất từ đầu rằng dù đông đến đâu thì khán giả cũng không được có cảm giác mọi người chỉ đang đứng đó để "làm nền". Mỗi nhóm nhân vật đều được phân chia tình huống, hành động và tâm lý cụ thể để khi máy quay đi qua, họ thực sự đang sống trong hoàn cảnh của câu chuyện.

Điều khó nhất là làm sao giữa một quy mô rất lớn, mình vẫn giữ được cảm xúc thật của từng con người. Bởi cuối cùng, khán giả có thể ấn tượng bởi một đại cảnh hàng trăm người, nhưng thứ khiến họ nhớ lại vẫn là cảm xúc và số phận của nhân vật.

Một phân cảnh trong "Trại buôn người"

Thông điệp lớn nhất mà đạo diễn và ekip muốn chuyển tải qua bộ phim này là gì?

Đạo diễn Toni Dương Bảo Anh: Với tôi, điều quan trọng là phía sau những con số về lừa đảo hay mua bán người luôn là những con người thật, những gia đình thật và những người đang chờ họ trở về.

Nếu khán giả xem phim, có được những cảm xúc giải trí nhưng sau đó cẩn trọng hơn trước một lời mời đáng ngờ, biết bảo vệ mình và nhắc nhở người thân nhiều hơn, thì bộ phim đã làm được điều mà chúng tôi mong muốn.

Với tôi, điều quan trọng là phía sau những con số về lừa đảo hay mua bán người luôn là những con người thật, những gia đình thật và những người đang chờ họ trở về. Đạo diễn Toni Dương Bảo Anh

NSX – Biên kịch Mèo Bích Trang: Với tôi, thông điệp lớn nhất của "Trại Buôn Người" là sự cảnh giác và tình người.

"Việc nhẹ, lương cao" không phải câu chuyện mới, nhưng những chiếc bẫy thì ngày càng thay đổi và tinh vi hơn. Tôi muốn bộ phim nhắc mọi người rằng đừng bao giờ nghĩ chuyện đó sẽ không xảy ra với mình hay người thân của mình.

Nhưng tôi cũng không muốn kể một câu chuyện chỉ toàn sự sợ hãi. Xuyên suốt bộ phim vẫn là tình thân, tình bạn và sự lựa chọn không bỏ rơi nhau trong nghịch cảnh. Có những lúc, điều cứu một con người không chỉ là việc họ đủ mạnh để thoát ra, mà còn là có một người không bỏ cuộc trong hành trình tìm họ trở về.

Đại diện diễn viên (diễn viên Quách Ngọc Ngoan - nhân vật Tài): Khi tham gia bộ phim, chúng tôi không chỉ nghĩ mình đang đóng một vai diễn. Qua từng nhân vật, từng hoàn cảnh, chúng tôi cảm nhận rõ hơn rằng phía sau mỗi nạn nhân là một gia đình và rất nhiều người bị ảnh hưởng.

Điều chúng tôi mong nhất là sau khi xem phim, đặc biệt là các bạn trẻ, sẽ biết cảnh giác hơn trước những lời mời tưởng như quá tốt đẹp và biết tìm kiếm sự giúp đỡ khi cảm thấy có điều bất thường.

Đại diện ê-kíp (DOP Nguyễn Ngọc Cường): Với những người đứng phía sau máy quay, "Trại Buôn Người" là một hành trình rất vất vả nhưng cũng khiến chúng tôi cảm nhận rõ ý nghĩa của công việc mình đang làm.

Hàng nghìn con người đã cùng góp sức để tạo nên bộ phim, và điều cả ê-kíp mong muốn cuối cùng rất giản dị: Khán giả đến rạp để được trải nghiệm một tác phẩm điện ảnh, nhưng khi rời rạp sẽ mang theo thêm một sự cảnh giác và một lời nhắc để bảo vệ chính mình, gia đình và những người xung quanh.

Có một số ý kiến đề nghị bộ phim lược bỏ một số cảnh bạo lực và nhạy cảm để có thêm một phiên bản chiếu trên toàn quốc cho trẻ em từ 13 tuổi trở lên nhằm cảnh báo? Nhà sản xuất và đạo diễn nghĩ sao về điều này?

NSX-Biên kịch Mèo Bích Trang: Tôi rất trân trọng đề xuất này, bởi điều tôi nhìn thấy phía sau đó là mong muốn thông điệp cảnh báo của bộ phim có thể đến được với nhiều khán giả trẻ hơn.

Ngay từ khi viết kịch bản, tôi đã mong "Trại Buôn Người" không chỉ là một bộ phim giải trí mà còn có thể giúp khán giả nhận diện rõ hơn những chiếc bẫy "việc nhẹ, lương cao", lừa đảo trên không gian mạng và nguy cơ mua bán người.

Tuy nhiên, để có một phiên bản phù hợp với khán giả từ 13 tuổi trở lên, theo tôi không đơn giản chỉ là cắt bỏ một vài cảnh bạo lực hay nhạy cảm. Vì đã theo bộ phim từ kịch bản đến quá trình hoàn thiện hậu kỳ, tôi hiểu rằng nếu thực hiện thì cần nhìn lại tổng thể cách kể, hình ảnh và mức độ thể hiện để vừa giữ được tinh thần cảnh báo, vừa phù hợp với tâm lý lứa tuổi.

Nếu có điều kiện và cơ sở phù hợp, tôi và ê-kíp sẵn sàng nghiên cứu một phiên bản được biên tập phù hợp hơn cho khán giả trẻ, đồng thời tuân thủ đầy đủ các quy định và quyết định phân loại của cơ quan có thẩm quyền.

Ngay từ khi viết kịch bản, tôi đã mong "Trại Buôn Người" không chỉ là một bộ phim giải trí mà còn có thể giúp khán giả nhận diện rõ hơn những chiếc bẫy "việc nhẹ, lương cao", lừa đảo trên không gian mạng và nguy cơ mua bán người. NSX-Biên kịch Mèo Bích Trang

Đạo diễn Toni Dương Bảo Anh: Tôi cũng rất ủng hộ tinh thần của đề xuất này, bởi người trẻ chính là một trong những nhóm cần được trang bị khả năng nhận diện những nguy cơ và lời mời đáng ngờ trên môi trường mạng.

Nếu có cơ hội thực hiện một phiên bản dành cho độ tuổi thấp hơn, điều tôi quan tâm nhất là dù tiết chế cách thể hiện, bộ phim vẫn phải giữ được cảm xúc, câu chuyện và sức nặng của lời cảnh báo.

Nếu một phiên bản phù hợp có thể giúp thông điệp ấy đến với nhiều bạn trẻ hơn, tôi nghĩ đó là một hướng rất đáng để chúng tôi nghiêm túc nghiên cứu.