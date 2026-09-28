'Trại Buôn Người' lập kỷ lục, doanh thu tăng sốc

Trại buôn người tạo dấu ấn đặc biệt ngay trước thời điểm chính thức ra rạp khi được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) trao Bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam. Điều đáng chú ý không nằm ở doanh thu hay số lượng suất chiếu, mà đến từ quy mô nhân sự được huy động trong suốt quá trình thực hiện bộ phim.

Trại buôn người tạo dấu ấn đặc biệt ngay trước thời điểm chính thức ra rạp khi được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) trao Bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam. Điều đáng chú ý không nằm ở doanh thu hay số lượng suất chiếu, mà đến từ quy mô nhân sự được huy động trong suốt quá trình thực hiện bộ phim.

Cụ thể, tại sự kiện ra mắt diễn ra tối 22/9/2026 ở TP.HCM, Trại buôn người được VietKings xác lập kỷ lục với nội dung: “Bộ phim điện ảnh chiếu rạp về đề tài xã hội hiện đại, có các đại cảnh quy mô lớn, quy tụ số lượng thành viên đoàn làm phim và diễn viên tham gia đông nhất (hơn 10.000 người)”. Đây là dấu mốc được ghi nhận trước khi tác phẩm chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 25/9.

Điểm đáng chú ý là con số hơn 10.000 không phải số người xuất hiện trong cùng một cảnh quay. Đây là tổng số thành viên đoàn phim và diễn viên được huy động trong nhiều giai đoạn sản xuất, trải qua các đại cảnh và những công đoạn khác nhau. Trong đó, riêng các đại cảnh của Trại buôn người có sự tham gia của hơn 700 diễn viên trẻ.

'Trại buôn người' xác lập kỷ lục Việt Nam.

Để tạo nên những cảnh quay có quy mô lớn như vậy, ê-kíp phải tổ chức nhiều khâu cùng lúc, từ tuyển chọn, điều phối diễn viên đến hóa trang, phục trang và chỉ đạo hành động. Với những phân đoạn có hàng trăm người cùng xuất hiện, việc bảo đảm vị trí, nhịp diễn xuất và sự phối hợp giữa các nhóm nhân sự trở thành một phần quan trọng của quá trình sản xuất.

Quy mô này cũng phần nào lý giải vì sao Trại buôn người mất khoảng 5 năm để hoàn thiện. Theo thông tin từ ê-kíp, khoảng 3 năm đầu được dành cho việc hình thành và phát triển kịch bản, trong khi 2 năm tiếp theo tập trung cho quá trình quay phim và hậu kỳ. Đây là khoảng thời gian tương đối dài đối với một dự án điện ảnh thương mại trong nước.

Đạo diễn Toni Dương Bảo Anh cùng nhà sản xuất, biên kịch kiêm đạo diễn dựng phim Mèo Bích Trang là những người giữ vai trò chính trong quá trình phát triển dự án. Đặc thù của câu chuyện về nạn buôn người khiến bộ phim cần nhiều bối cảnh, đại cảnh đông người và các phân đoạn hành động có quy mô lớn. Vì vậy, việc huy động lượng lớn nhân sự không chỉ phục vụ hình ảnh mà còn gắn với cách ê-kíp xây dựng thế giới của tác phẩm.

Một trong những hình ảnh gây chú ý của Trại buôn người là các không gian giam giữ với số lượng nhân vật lớn cùng xuất hiện. Thay vì chỉ tập trung vào một vài tuyến nhân vật, bộ phim xây dựng cảm giác về một hệ thống đông người, nơi các nhân vật bị đặt vào hoàn cảnh khắc nghiệt và phải tìm cách sinh tồn.

Bên cạnh hơn 700 diễn viên trẻ tham gia các đại cảnh, dự án còn quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ như NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên, Steven Nguyễn, Võ Thành Tâm, La Thành, Khánh My, Pông Chuẩn, Tùng Mint cùng nhiều diễn viên khác. Sự kết hợp giữa những gương mặt có kinh nghiệm và lực lượng diễn viên đông đảo giúp các đại cảnh có thêm quy mô cần thiết.

Kỷ lục Việt Nam vì thế trở thành dấu mốc gắn trực tiếp với quá trình sản xuất của Trại buôn người, thay vì một thành tích được tạo ra sau khi phim phát hành. VietKings cho biết kỷ lục được trao sau quá trình kiểm tra hồ sơ và thẩm định trực tiếp, ghi nhận quy mô huy động nhân sự, đặc biệt ở các đại cảnh có số lượng lớn diễn viên và thành viên đoàn phim.

Các nhân vật trong Trại buôn người cùng bị cuốn vào cuộc chiến sinh tồn giữa khu trại khắc nghiệt.

Sau khi xác lập kỷ lục, Trại buôn người tiếp tục tạo chú ý tại phòng vé. Phim có suất chiếu sớm trước khi chính thức phát hành toàn quốc ngày 25/9 và nhanh chóng vươn lên vị trí dẫn đầu. Theo số liệu Box Office Vietnam, đến trưa 27/9, tác phẩm đạt hơn 77,3 tỷ đồng với hơn 716.000 vé bán ra qua 5.929 suất chiếu.

Đến sáng 28/9, theo số liệu từ Box Office Vietnam, doanh thu Trại buôn người đã vượt 97 tỷ đồng. Riêng ngày 27/9, phim được xếp gần 5.000 suất chiếu và một số rạp ghi nhận tình trạng hết vé, cho thấy sức hút tiếp tục được duy trì sau những ngày đầu phát hành.

Từ một dự án mất khoảng 5 năm để hoàn thiện, Trại buôn người đang có thêm một cột mốc đáng chú ý tại phòng vé sau khi được ghi nhận Kỷ lục Việt Nam. Với doanh thu đang tiến sát 100 tỷ đồng, hành trình của bộ phim vẫn còn tiếp tục trong những ngày tới.