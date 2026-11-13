'Trại Buôn Người' lao dốc doanh thu, chỉ bán 45 vé trong ngày

Từng là hiện tượng phòng vé của điện ảnh Việt năm 2026, Trại Buôn Người đang bước vào giai đoạn hạ nhiệt sau gần 7 tuần công chiếu. Dù tổng doanh thu tích lũy đã tiến sát cột mốc 500 tỷ đồng, lượng vé bán ra mỗi ngày của tác phẩm giảm mạnh, cho thấy sức hút không còn duy trì như thời điểm mới ra mắt.

Theo số liệu phòng vé tính đến chiều ngày 13/11, Trại Buôn Người đạt tổng doanh thu 496,25 tỷ đồng. Tuy nhiên, riêng trong ngày, phim chỉ thu về khoảng 4,1 triệu đồng, bán được 45 vé với 35 suất chiếu trên toàn quốc. Thành tích này khiến tác phẩm rơi xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé trong ngày.

Không gian sống của các nạn nhân trong Trại Buôn Người.

Đây là sự thay đổi đáng chú ý nếu nhìn lại hành trình bùng nổ của bộ phim hồi cuối tháng 9. Ra mắt từ ngày 25/9, Trại Buôn Người nhanh chóng tạo được hiệu ứng mạnh mẽ nhờ đề tài gai góc, khai thác vấn nạn buôn người, lừa đảo trực tuyến và cưỡng bức lao động tại các khu phức hợp dọc biên giới. Sự kết hợp giữa yếu tố hành động, điều tra cùng những tình tiết căng thẳng giúp tác phẩm thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Trong những tuần đầu công chiếu, bộ phim liên tục ghi nhận tốc độ tăng trưởng doanh thu ấn tượng. Chỉ sau 8 ngày ra rạp, Trại Buôn Người đã cán mốc 200 tỷ đồng, trở thành một trong những tác phẩm có tốc độ chạm cột mốc này nhanh nhất phòng vé Việt năm 2026. Sau đó, doanh thu tiếp tục tăng mạnh, đưa bộ phim gia nhập nhóm những tác phẩm điện ảnh Việt có thành tích thương mại nổi bật.

Steven Nguyễn và Minh Kiên trong Trại Buôn Người.

Đáng chú ý, Trại Buôn Người từng vượt qua nhiều đối thủ để tiến vào nhóm phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Thành tích gần 500 tỷ đồng hiện tại là dấu mốc đáng kể đối với ê-kíp, đặc biệt khi bộ phim đã có gần 7 tuần khai thác tại rạp. Dù vậy, khoảng cách từ 496,25 tỷ đồng đến cột mốc 500 tỷ đồng vẫn còn gần 3,75 tỷ đồng.

Ở thời điểm hiện tại, sự cạnh tranh từ các tác phẩm mới cũng khiến thị phần của bộ phim bị thu hẹp. Những cái tên đang thu hút sự chú ý tại phòng vé như Ngày Con Còn Mẹ hay Godzilla Trừ Không góp phần tạo nên cuộc cạnh tranh mới, trong khi Trại Buôn Người không còn duy trì được số lượng suất chiếu và lượng khán giả như giai đoạn cao điểm.

Việc bộ phim chỉ bán được 45 vé trong ngày 13/11 cho thấy hành trình tại rạp đang đi đến giai đoạn cuối. Tuy nhiên, với doanh thu tích lũy gần 496,25 tỷ đồng, Trại Buôn Người vẫn sở hữu thành tích đáng nể và để lại dấu ấn đáng chú ý trong bức tranh phòng vé Việt năm 2026.

Hiện tại, khả năng chạm mốc 500 tỷ đồng của tác phẩm vẫn là điều được khán giả quan tâm, nhất là khi bộ phim chưa chính thức khép lại hành trình chiếu rạp.